文具沼のためのお祭りイベント「趣味の文具祭 2026」がチケット販売開始／雑誌『趣味の文具箱』が主催

株式会社ヘリテージ

日本で唯一の文房具雑誌『趣味の文具箱』を運営する、株式会社ヘリテージは、文房具を愛し、人生をとことん楽しむための "文具のお祭りイベント"である「趣味の文具祭（しゅみのぶんぐまつり）」を、2026年7月11日（土）～7月19日（日）に、浅草橋ヒューリックホール&ヒューリックカンファレンスを会場に開催いたします。

第4回を迎える今回は、15時からゆっくりとした時間を過ごしたい方のための「アフター3前売り券」も販売します。そしてここにしかない限定アイテムも盛だくさん。専門誌ならではの企画で、文房具の楽しさ、趣味の奥深さを追求します。

最新の文具に触れて体験して、魅惑の文具を購入して、そして文具のクリエーター、文具好きと交流できる濃厚な"文具沼"および"筆欲"の空間をお楽しみください。

公式サイト（チケット購入）はこちら :https://www.shumibunfes.com/

【イベント概要】

趣味の文具祭（しゅみのぶんぐまつり）～ 日本でいちばん深く、楽しい文具のお祭り ～

日時：2026年7月11日(土)～7月12日(日)

場所：浅草橋ヒューリックホール&ヒューリックカンファレンス

主催：趣味の文具祭実行委員会（株式会社ヘリテージ）

イベント公式サイト：https://www.shumibunfes.com/

【チケット情報】

・プレミアム前売り券：1,980円（税込）

7月11日（土）13:00~18:00

※売り切れ次第販売終了

・アフター3前売り券：1,650円（税込）

7月11日（土）15:00~18:00

※売り切れ次第販売終了

・スタンダード前売り券：1,430円（税込）

7月12日（日）10:00~17:00

※売り切れ次第販売終了

・当日券：1,750円（税込）

7月12日（日）10:00~17:00

（当日券は7月12日（日）11:00から現地で発売予定ですが、前売り券が完売した場合や混雑状況によっては午後12:00からの発売となります。）

公式サイト（チケット購入）はこちら :https://www.shumibunfes.com/

出展・協賛・取材のお問い合わせ

趣味の文具祭実行委員会（株式会社ヘリテージ）

03-3528-9790（平日10時～18時）

info@heritage.inc

趣味の文具箱・趣味文CLUBとは

手で書くことの楽しさ、書く道具としての文房具の魅力を発信している季刊雑誌。よい文具や人気の筆記具は機能的でアナログな趣に溢れ、歴史に培われた魅力があります。筆記具の多彩な魅力を若者から大人まで広い世代の文具ファンに向け、万年筆や美しく機能的な文具を趣味と実用の視点から紹介しています。年に4回(3・6・9・12月)発刊しています。

趣味の文具箱・システム手帳スタイルなど発行物／趣味の文具祭2026

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