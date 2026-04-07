『やたらやらしい深見くん』ドラマ化記念！原作コミックの大型セールがComicFestaで開催中！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営する電子コミック配信サービス「ComicFesta（コミックフェスタ）」にて、2026年4月7日（火）より、『やたらやらしい深見くん』のドラマ放送にあわせた期間限定の無料・割引キャンペーンを実施いたします。

【期間限定】ドラマ放送連動！原作コミックが週替わりで99pt

本キャンペーンでは、ドラマ放送日に、その回に対応する原作エピソードを特別価格でお楽しみいただけます。ドラマで気になったシーンを、ぜひこの機会に原作コミックでも体験してください！

■実施期間

2026年4月7日（火）～2026年6月22日（月）

※毎週ドラマ放送日に割引対象巻が切り替わります。

■キャンペーン内容

１.週替わり！放送回対応巻が「99pt」で読める！

ドラマ放送日から1週間、該当する原作巻を99ptで配信します。

２.放送後も継続してお得！

一度99pt割引対象となった巻は、翌週以降も125pt（約30%OFF）の特別価格で継続販売いたします。

■「ドラマの続き」を最速で！

最終回放送後からは、ドラマのその先を期間限定でセールいたします。

ドラマの続きから最新話までを最速＆お得に読めるのは ComicFesta ！

■特設ページ

以下のキャンペーン特設ページより、毎週更新される原作コマと共に対象巻をご確認いただけます。

URL：https://comic.iowl.jp/fairs/dorama_fukami_2026.html

作品紹介

＜作品名＞

やたらやらしい深見くん

作者：松本あやか

＜あらすじ＞

完璧な俺が…なんで地味男なんかに興奮してるんだ…!?ヤリチンナルシスト×脱いだらエロいモサ男の、いじっぱりBL開幕！――外面は良く人気者だが、内心では他人に点数をつけて見下してきた梶。自分に釣り合う最高のネコはいないかと、理想を追い求め続けていた。そんなある日、冴えない同僚・深見と一緒に泊まりの出張へ行くことに。こいつとだけは無人島で2人になってもヤるわけない――そう思っていたのに、風呂上りの深見は見違えるように可愛くて…色っぽい!?流されるままに抱いたカラダは、0点どころか100点満点で…！

＜作品ページ＞

https://comic.iowl.jp/titles/177169/volumes

実写ドラマ情報

＜放送情報＞

2026年4月6日（月）より放送開始！

日時：毎週月曜日 25:20～25:35（全10話）

＜ドラマページ＞

https://s.mxtv.jp/drama/d_fukamikun/

ComicFesta

電子コミックを中心に様々なエンタメコンテンツをマルチデバイスに対応する自社サイトで配信しています。大手出版社の大人気作品はもちろん自社で作品を持つ強みを活かし、オリジナルコンテンツをいち早く提供しており、『ComicFesta』でしか見ることのできないタイトルも配信しています。

名 称：ComicFesta（コミックフェスタ）

配 信：オリジナル全作品、その他人気マンガ作品多数。

ＵＲＬ：https://comic.iowl.jp/

公式X：https://x.com/ComicFesta_Info

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/