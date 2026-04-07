最強テイマーが貴族令嬢に!?『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』第1巻 4月7日(火)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』（原作：ただのぎょー 漫画：ゆうきそにすけ）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。
『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』第1巻 書影
❑あらすじ
スライム職人の娘・ウニリィは父と2人暮らしで今日も村でスライムを育てていた。
婿にきてくれる相手を探していたある日、謎の騎士がウリニィのもとを訪れて「これからあなたは貴族令嬢です」と言われて――!?
社交場より魔物を愛するテイマー令嬢のスローライフ♪
❑見どころ
人より魔物が好きなテイマーの、ちょっぴり変わった令嬢生活♪ウニリィの婚活や如何に!?
❑書誌情報
『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』第1巻
原作：ただのぎょー 漫画：ゆうきそにすけ
発売日：2026年4月7日（火）
判型：B6
ページ数：144ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158253.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/8dcb2a64df363
❑作家情報
原作：ただのぎょー
https://x.com/Gyopon
漫画：ゆうきそにすけ
https://x.com/yuuki_sonisuke
❑書店購入特典
・メロンブックス：描き下ろしイラストカード
・ゲーマーズ：描き下ろしブロマイド
※紙コミックスでは初回限定特典として４Pマンガ小冊子を封入!!
❑「竹コミ！」連載情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
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