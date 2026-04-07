最強テイマーが貴族令嬢に!?『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』第1巻 4月7日(火)発売!!

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』（原作：ただのぎょー　漫画：ゆうきそにすけ）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。



『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』第1巻　書影

❑あらすじ

スライム職人の娘・ウニリィは父と2人暮らしで今日も村でスライムを育てていた。


婿にきてくれる相手を探していたある日、謎の騎士がウリニィのもとを訪れて「これからあなたは貴族令嬢です」と言われて――!?


社交場より魔物を愛するテイマー令嬢のスローライフ♪


❑見どころ

人より魔物が好きなテイマーの、ちょっぴり変わった令嬢生活♪ウニリィの婚活や如何に!?





❑書誌情報

『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』第1巻


原作：ただのぎょー　漫画：ゆうきそにすけ


発売日：2026年4月7日（火）


判型：B6


ページ数：144ページ


定価：880円（税込）


竹書房公式サイト詳細：


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158253.html


竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/8dcb2a64df363



❑作家情報

原作：ただのぎょー


https://x.com/Gyopon


漫画：ゆうきそにすけ


https://x.com/yuuki_sonisuke


❑書店購入特典


・メロンブックス：描き下ろしイラストカード


・ゲーマーズ：描き下ろしブロマイド



※紙コミックスでは初回限定特典として４Pマンガ小冊子を封入!!


❑「竹コミ！」連載情報

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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


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❑試し読み




















































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