最強テイマーが貴族令嬢に!?『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』第1巻 4月7日(火)発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』（原作：ただのぎょー 漫画：ゆうきそにすけ）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。

『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』第1巻 書影❑あらすじ

スライム職人の娘・ウニリィは父と2人暮らしで今日も村でスライムを育てていた。

婿にきてくれる相手を探していたある日、謎の騎士がウリニィのもとを訪れて「これからあなたは貴族令嬢です」と言われて――!?

社交場より魔物を愛するテイマー令嬢のスローライフ♪

❑見どころ

人より魔物が好きなテイマーの、ちょっぴり変わった令嬢生活♪ウニリィの婚活や如何に!?

❑書誌情報

『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』第1巻

原作：ただのぎょー 漫画：ゆうきそにすけ

発売日：2026年4月7日（火）

判型：B6

ページ数：144ページ

定価：880円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158253.html

竹コミ！連載ページ：

https://takecomic.jp/series/8dcb2a64df363

❑作家情報

原作：ただのぎょー

https://x.com/Gyopon

漫画：ゆうきそにすけ

https://x.com/yuuki_sonisuke

❑書店購入特典

・メロンブックス：描き下ろしイラストカード

・ゲーマーズ：描き下ろしブロマイド



※紙コミックスでは初回限定特典として４Pマンガ小冊子を封入!!

❑「竹コミ！」連載情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen

竹コミ！編集部2【公式】：https://x.com/takecomic_hen2

❑試し読み

続きは『竹コミ！』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/series/8dcb2a64df363