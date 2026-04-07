最強モンスター娘たちを揉みまくって屈服させる♪『異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』第1巻 4月7日(火)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』（著：サカヤギ）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。
『異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』第1巻 書影
マッサージをこよなく愛する青年・セイタが召喚されたのは、多種多様な種族が息づく異世界だった。
女神から託された使命は、その“神の手”で世界を救うこと!?
一癖も二癖もあるモンスター娘たちの悩みを、セイタの手技が身も心も解きほぐしていく――！
極上マッサージで異世界を救済する、異種族ハーレム・ファンタジー堂々開幕!!
❑見どころ
とろける指圧で悩めるモンスター娘が骨抜きに♪
❑書誌情報
『異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』第1巻
著：サカヤギ
発売日：2026年4月7日（火）
判型：B6
ページ数：144ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158252.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/a3c3f4363f8d5
❑作家情報
サカヤギ
https://x.com/sakayagi
❑書店購入特典
・メロンブックス：描き下ろし漫画４Pリーフレット
・ゲーマーズ：描き下ろし設定資料４Pブックレット
・とらのあな：描き下ろしカラーイラストカード
※紙コミックスでは初回限定特典として４Pマンガ小冊子を封入!!
❑「竹コミ！」連載情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
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