最強モンスター娘たちを揉みまくって屈服させる♪『異世界ハーレムマッサージ　神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』第1巻 4月7日(火)発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』（著：サカヤギ）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。

『異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』第1巻 書影

❑あらすじ

マッサージをこよなく愛する青年・セイタが召喚されたのは、多種多様な種族が息づく異世界だった。

女神から託された使命は、その“神の手”で世界を救うこと!?

一癖も二癖もあるモンスター娘たちの悩みを、セイタの手技が身も心も解きほぐしていく――！

極上マッサージで異世界を救済する、異種族ハーレム・ファンタジー堂々開幕!!

❑見どころ

とろける指圧で悩めるモンスター娘が骨抜きに♪

❑書誌情報

『異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』第1巻

著：サカヤギ

発売日：2026年4月7日（火）

判型：B6

ページ数：144ページ

定価：880円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158252.html

竹コミ！連載ページ：

https://takecomic.jp/series/a3c3f4363f8d5

❑作家情報

サカヤギ

https://x.com/sakayagi

❑書店購入特典

・メロンブックス：描き下ろし漫画４Pリーフレット

・ゲーマーズ：描き下ろし設定資料４Pブックレット

・とらのあな：描き下ろしカラーイラストカード

※紙コミックスでは初回限定特典として４Pマンガ小冊子を封入!!

❑「竹コミ！」連載情報

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