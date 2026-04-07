最強モンスター娘たちを揉みまくって屈服させる♪『異世界ハーレムマッサージ　神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』第1巻 4月7日(火)発売!!

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『異世界ハーレムマッサージ　神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』（著：サカヤギ）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。



『異世界ハーレムマッサージ　神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』第1巻　書影

❑あらすじ

マッサージをこよなく愛する青年・セイタが召喚されたのは、多種多様な種族が息づく異世界だった。


女神から託された使命は、その“神の手”で世界を救うこと!?


一癖も二癖もあるモンスター娘たちの悩みを、セイタの手技が身も心も解きほぐしていく――！



極上マッサージで異世界を救済する、異種族ハーレム・ファンタジー堂々開幕!!


❑見どころ

とろける指圧で悩めるモンスター娘が骨抜きに♪





❑書誌情報

『異世界ハーレムマッサージ　神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！』第1巻


著：サカヤギ


発売日：2026年4月7日（火）


判型：B6


ページ数：144ページ


定価：880円（税込）


竹書房公式サイト詳細：


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158252.html


竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/a3c3f4363f8d5



❑作家情報

サカヤギ


https://x.com/sakayagi


❑書店購入特典



・メロンブックス：描き下ろし漫画４Pリーフレット


・ゲーマーズ：描き下ろし設定資料４Pブックレット
・とらのあな：描き下ろしカラーイラストカード


※紙コミックスでは初回限定特典として４Pマンガ小冊子を封入!!


❑「竹コミ！」連載情報

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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


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❑試し読み


















































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