「災厄」と呼ばれ追放された第四王女の辺境スローライフ♪『捨てられた第四王女は母国には戻らない』第1巻 4月7日(火)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『捨てられた第四王女は母国には戻らない』（原作：風見ゆうみ 作画：氷鷹さやか 構成：あさふみ）第１巻を2026年4月7日（火）に発売いたします。
『捨てられた第四王女は母国には戻らない』第1巻 書影
❑あらすじ
フラル王国には「第四王女は災厄か幸運をもたらす」という伝承があり、災厄とみなされた第四王女ミーリルは、幼くして王家を追放される。
死の危機を救ってくれた隣国の辺境伯家のもとで名を『ミリル』と改め、薬師としての才能を開花。温かな家族に囲まれ幸せを掴むが、不幸が続いたフラル王家は掌を返しミリル奪還を狙う。
薬師の力と王家に伝わる神秘の石を手に、ミリルは大切な居場所を守るため立ち上がる――！
❑見どころ
手に入れた温かい家族と薬師の力で身勝手な王家を跳ね除けろ!!
❑書誌情報
『捨てられた第四王女は母国には戻らない』第1巻
原作：風見ゆうみ 作画：氷鷹さやか 構成：あさふみ
発売日：2026年4月7日（火）
判型：B6
ページ数：144ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158254.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/b7de4f163c37c
❑作家情報
原作：風見ゆうみ
https://x.com/yumi_kazami
作画：氷鷹さやか
https://x.com/Sayaka__Hidaka
構成：あさふみ
https://x.com/asafumi_
❑「竹コミ！」連載情報
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