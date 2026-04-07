背中ピーリング*¹もこれ1枚！ビタミンC*²2倍*³配合のBIGシートで全身の角質をケアし、透明感のある肌へ。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

（株）スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)はスキンケアシリーズ「クレンジングリサーチ」よりふきとり洗浄料・保湿パックを2026年4月7日に数量限定で発売します。

クレンジングリサーチ ボディピールシート C ＜ふきとり洗浄料・保湿パック＞ 5枚入り \770（税込）

3種の角質ケア成分で、脱・ザラつき！おうちピーリング*¹でつるんと自信が持てる素肌へ

3種の角質ケア成分配合で、ボディの気になるブツブツ・ザラつく角質をふき取りしっかりオフ。保湿成分もたっぷり配合で透明感ある肌に磨き上げます。

［ 角質ケア成分 ］AHA*⁴・BHA*⁵・PHA*⁶

［ 整肌成分 ］トリプルビタミンC*²（2倍配合*³）

［ 保湿成分 ］ナイアシンアミド・アルブチン・5種のホワイトフラワー成分*⁷

30cm×60cmの大判凸凹シートで、届きにくい部位もしっかりケア

手の届きにくい背中やお尻もピーリング*¹ケアできる大判シートです。しっかり厚手タイプ*⁸でやさしくふき取って角質をオフします。

フレッシュなシトラスの香り

【使用方法】

入浴後の清潔な肌にご使用ください。シートを１枚ずつ取り出し、背中やデコルテなどボディの気になる部分にのせてパックします。体を包むように少し引っぱりながら持つとフィット感が高まります。その後、古い角質が気になる部分をやさしくふき取ってください。

*¹古い角質を除去すること

*²アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ビスグリセリルアスコルビン酸（全て整肌）

*³ボディピールシートとの比較

*⁴リンゴ酸、乳酸

*⁵サリチル酸

*⁶グルコノラクトン

*⁷カミツレ花エキス、ユキノシタエキス、ゲットウ葉エキス、シャクヤク花エキス、マツリカ花エキス（以上、全て保湿）

*⁸当社比

クレンジングリサーチとは



時代に合わせた自宅でできる「ピーリング*¹美容」を提案するスキンケアブランドです。古い角質を取り除き、肌を磨き上げるピーリング*¹を、毎日のスキンケアの中で手軽に取り入れることができ、2001年の発売以降、時代やトレンドに合わせてアイテムの幅を広げ多くのお客様に支持されています。

【クレンジングリサーチ公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c12/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

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