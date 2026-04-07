【0歳から99歳までが集結】人生の先輩から若者へ。99歳の最高齢参加者が選手″健康″宣誓で熱いエール！「VALX大運動会」開催

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は2026年5月2日(土)に開催予定のファン参加型イベント『VALX大運動会』において、0歳から99歳までの幅広い世代が集うこと、ならびに最高年齢99歳の参加者が選手宣誓を務めることをお知らせいたします。

本イベントには、親子で参加する0歳の赤ちゃんから、人生100年時代を体現する99歳の参加者まで、幅広い世代がエントリー。

年齢・性別・運動経験を問わず「身体を動かす楽しさ」と「挑戦する気持ち」を共有できる場として、多くの方にご参加いただく予定です。

中でも注目は、最高年齢99歳の参加者による選手宣誓です。

同参加者は、97歳で自らの足でドイツを訪れるなど、年齢にとらわれず挑戦を続けてきた人物。

“人生の先輩”として、これから挑戦を続ける若い世代へ向けて、力強いメッセージを届けます。

その姿は、単なるイベントの一場面にとどまらず、世代を超えて価値観が交差する象徴的な瞬間となる見込みです。

若い世代にとっては新たな刺激に、人生経験を重ねた世代にとっては、次の一歩を踏み出すきっかけに。

異なる世代が同じフィールドに立ち、互いに影響を与え合う、これまでにない運動会を創出します。

また、石井麗子さんの孫であるバレリーナの石井久美子さんも本イベント参加予定です。

今回のイベントを通じて、年齢や経験に関係なく、それぞれの挑戦が交わる場を創出し、身体を動かす楽しさをより多くの方へ届けてまいります。

＜99歳参加者 石井麗子さん＞

（C）只石布久美＜石井麗子さんの孫 石井久美子さん＞

石井麗子さんの孫で、一緒にドイツへ旅行したkumiko ishiiさん。

マリインスキーバレエ団に所属。

現在は日本でバレエの魅力を教室を始め、YouTube「石井久美子」で紹介しています。

■イベント概要

開催日：2026年5月2日(土)

時間：受付11:00／開会12:00／終了予定16:00

会場：BumB東京スポーツ文化館 メインアリーナ（東京都江東区夢の島2-1-3）

アクセス：JR京葉線、東京メトロ有楽町線、りんかい線「新木場駅」下車、徒歩13分

都営バス「夢の島」バス停下車、徒歩5分

持ち物 ：動きやすい服装（下）

室内用運動靴

タオル、水分補給用の飲み物

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/