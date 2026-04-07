RIOT MUSIC、VRChatと公式パートナーシップ契約を締結。『AdHoc- イベント支援サービス -』を提供開始

株式会社Brave group

株式会社RIOT MUSIC（本社：東京都港区、代表取締役：舩橋 純、読み：ライオットミュージック、以下「RIOT MUSIC」）は、VRChat Inc.（本社：米国、CEO：Graham Gaylor、読み：ブイアールチャット）とパートナーシップ契約を締結し、本契約によりVRChat公認で有料イベント開催が可能となったことをお知らせいたします。あわせて、同社はチケッティングサービスをはじめとしたVRChatでのイベント支援サービス『AdHoc - イベント支援サービス -』の提供を開始いたします。

また、RIOT MUSIC主催イベント「はじめのるつぼVol.2」を2026年4月29日(水)に開催いたします。

■「AdHoc」とは

RIOT MUSICでは、バーチャル領域で活動するクリエイターやアーティストをはじめ、表現活動に取り組むすべての方に向け、個人・法人を問わず気軽にVRChatでの表現の場を支援するサービスとしてVRChat活動総合支援サービス「AdHoc（アドホック）」を展開しております。

VRChatは、VRChat Inc.（米国）が運営する没入型ソーシャルプラットフォームです。多数のバーチャルアーティストやクリエイターが活動を拡大しており、新たな表現の場として定着し始めています。

「AdHoc」では、VRChatワールド「誰でもお気軽配信ワールド AdHoc -アドホック-」や、Discordコミュニティ「AdHoc」を運営しており、同ワールドは、公式オープンからわずか1ヶ月でコミュニティメンバーが1,000名を突破し、盛り上がりを見せているワールドとして、VRChat内でも注目されております。

■VRChatイベント支援サービス『AdHoc - イベント支援サービス -』とは

「AdHoc」のこうした盛り上がりをさらに拡大するため、ワールド・コミュニティに続く第三の取り組みとしてVRChatイベント支援サービス『AdHoc - イベント支援サービス -』を始動します。

本サービスの提供に伴い、RIOT MUSICは新たにVRChatとパートナーシップ契約を締結いたしました。これにより、RIOT MUSICはVRChat公認のもと、有料イベント開催に向けた各種支援を提供できるようになりました。

本イベント支援サービスでは、チケッティングサポートをはじめとした各種サポートを提供いたします。

まずは、有料チケッティングサービス「ZAIKO」(※1)を活用したチケッティング支援やイベントプロモーション、モデルコンバージョンの支援を提供し、今後、順次拡大してまいります。

❚ 提供サービスの一例

・『ZAIKO』によるチケットページ作成をはじめ、チケッティングをサポート

・『ZAIKO』で購入したチケットと『VRChat』上のアカウントの関連付けをサポート

・イベントプロモーションをサポート

・VTuber等のモデルコンバージョンを支援

※その他、お問い合わせください



❚ サービス対象

・本サービスの対象は法人に限らず個人でもご利用いただけます



❚ 提供料金

・詳細はお問い合わせください



❚ 本サービスに関するお問い合わせ先

・AdHoc公式メールアドレス：adhocrm@riot-music.com

・AdHoc公式X：https://x.com/AdHoc_RM

※1 ZAIKO株式会社が提供する、アーティストや主催者がオンライン・オフラインのイベントチケットや配信コンテンツを自社ブランドで直接ファンに販売できるグローバルな電子チケット販売プラットフォーム。

■「はじめのるつぼVol.2」概要

本サービスの提供開始にあわせて、有料チケッティングサービスを活用したVRChat公認有料イベント「はじめのるつぼVol.2」を2026年4月29日(水・祝)に開催します。『AdHoc - イベント支援サービス -』の先行事例としてもご参照ください。

「はじめのるつぼVol.2」では、RIOTMUSIC、RIONECTIONの出演者に加えVRChatで幅広く活躍する出演者の皆さまをお迎えします。音楽ライブのほか、対象の出演者との1on1イベントも実施します。

詳細は販売ページをご確認ください。

▼インスタンスA 出演者

CROWK（YouTube：https://www.youtube.com/@CROWK、X：https://x.com/CROWK_OFFICIAL ）

siromi（YouTube：https://www.youtube.com/@siromiofficial、X：https://x.com/siromiofficial ）

Sifneos.（YouTube：https://www.youtube.com/@Sifneos-official、X：https://x.com/SifneosOfficial ）



▼インスタンスB 出演者

胡虎あくび（YouTube：https://www.youtube.com/@kotora_aqbi、X：https://x.com/kotora_aqbi (https://x.com/kotora_aqbi)）

アメミヤチカ（YouTube：https://www.youtube.com/@amemiya_chika、X：https://x.com/amemiya_chika ）

白河しらせ（YouTube：https://www.youtube.com/@SHIRASESHIRAKAWA、X：https://x.com/shirase_s_BW ）

❚ イベント日時

開催日時：2026年4月29日(水)22:00～26:00予定（JST）



❚ 会場

VRChat グループ『RIOTMUSIC_AdHoc』

https://vrc.group/RMADHC.5448

❚ チケット料金

入場チケット（インスタンス-A／インスタンス-B）：各 2,750円（税込）

配信チケット（インスタンス-A／インスタンス-B）：各 1,100円（税込）

1on1チケット（1枠3分）：3,300円（税込）

ハッシュタグ：#AdHocる

※インスタンスA・Bではそれぞれ観覧できる出演者が異なります。出演者をご確認のうえご購入ください。

※1on1チケットには、ライブ鑑賞が含まれません。また、特定の出演者のみ対象となります。

※配信チケットを除き、販売数には上限がございます。

※チケットの購入には、別途手数料がかかります。

販売ページ :https://riotmusic-live.zaiko.io/e/hajimerutsubo-024月10日(金)21:00（JST）～先着販売開始

「はじめのるつぼ」は、RIOT MUSICが主催し、事務所の垣根を越え、VRChatで幅広く活躍するアーティストの皆さまを迎える新時代のVRライブイベントです。「はじめのるつぼVol.1」は『誰でもお気軽配信ワールド AdHoc -アドホック-』にて、2026年1月10日(土)に開催しました。

VRChat内会場には入場できない人があふれるほどの盛況となり、配信でも多くの方にお楽しみいただきました。

■『誰でもお気軽配信ワールド AdHoc -アドホック-』とは

❚ 第一回目の様子タイムテーブル朝倉杏子胡虎あくびアメミヤチカ

『誰でもお気軽配信ワールド AdHoc -アドホック-』とは、活動者が気軽に配信やコミュニケーションを行える場として開発された、RIOT MUSIC公式が提供するVRChatのワールドです。

ワールド内には、ライブやトークイベントに対応した3つのステージを備える「Live Area」と、1on1を含むファンミーティングなどに活用できる「Talk Area」を用意しており、高品質な配信や収録を手軽に行うことができます。

また、自動退出タイマー機能により、安全かつ公平なイベント運営が可能なほか、JASRAC・NexToneとRIOT MUSICとの包括契約により、公式インスタンス内で管理楽曲のカバー歌唱にも対応しています。



＜参考プレスリリース＞

RIOT MUSIC、VRChat活動総合支援サービス『AdHoc』を始動（2026年4月3日）

https://bravegroup.co.jp/news/11366/

誰でもお気軽配信ワールド AdHoc -アドホック-

ワールドURL：https://vrchat.com/home/world/wrld_87971444-32c7-4df5-b5fe-1a185ddacc76/info

Discordサーバー：https://discord.gg/Yg6Gcphacm

公式X：https://x.com/AdHoc_RM

■『VRChat』とは

VRChatは、アメリカ合衆国のVRChat Inc.が提供するソーシャルVRプラットフォームです。世界中の人々とアバターの姿でコミュニケーションが可能で、ゲーマー、ミュージシャン、クリエイター、アーティスト、エンターテイナーなど、世界中の人々が集まる巨大なコミュニティとなっており、法人のみならず、個人活動者の表現の場としても注目されています。

公式サイト： https://hello.vrchat.com

VRChatダウンロードページ：https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/?l=japanese

■音楽事務所「RIOT MUSIC」とは

RIOT MUSICは、VSingerレーベル「無原唱レコード」、次元を繋ぐ新しい音楽レーベル「汽元象レコード」、VTuberサポートプロジェクト「RIONECTION」、VRChat活動総合支援サービス「AdHoc」と、音楽を中心に多岐にわたるプロジェクトを運営しています。「終わらない、創造と体験を」をミッションに、体験者の人生を変えてしまうような心を揺り動かすコンテンツの創造と体験を生み出すことを目指しています。



・RIOT MUSIC HP：https://riot-music.com/

・RIOT MUSIC 公式X：https://x.com/RIOTMUSIC_info/

・無原唱レコード HP：https://riot-music.com/mugensho-record/

・汽元象レコード HP：https://riot-music.com/kigensho-records/

・RIONECTION HP：https://riot-music.com/rionection/

・AdHoc ワールドURL：https://vrchat.com/home/world/wrld_87971444-32c7-4df5-b5fe-1a185ddacc76/info

・常設オーディションサイト：https://riot-music.com/virtualartistaudition/

■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・設立：2022年7月1日

・資本金：10,000,000円（資本準備金含む）

・代表取締役：舩橋 純

・取締役：久保 元気

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production（VTuber事業・アーティストプロデュース事業）

・公式サイト：https://riot-music.com/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company