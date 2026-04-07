“推し活 中華飯店”へようこそ！レトロな「中華飯店」テーマの推し活アイテムがサンキューマートに新登場！5月中旬よりALL390円（税込429円）で発売

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、「中華飯店」をテーマとした推し活アイテムを、全国のサンキューマート店舗で5月中旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、4月8日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/oshi-china(https://thankyoumart.jp/blogs/news/oshi-china)

近年、推しのグッズと一緒に写真を撮ったり、お出かけを楽しんだりする「推し活」がSNSを中心に広がりを見せています。中でも、ぬいぐるみと楽しむ「ぬい活」は注目を集めているスタイルのひとつです。

サンキューマートでもこれまで「推し活」アイテムを多数展開しており、中でも「ぬい活」アイテムは、推しのぬいぐるみと一緒に楽しめる雑貨として多くの反響をいただいてきました。

今回の新シリーズでは、「中華飯店」をテーマとした推し活アイテムを展開します。推し“ぬい”などのグッズを中華風にコーディネートでき、写真撮影やお出かけをより楽しめるラインナップです。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年4月8日（水）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/oshi-china

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年5月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・チャイナ服や餃子モチーフを取り入れた、レトロ中華なデザイン！ 全13アイテムのラインナップ

本シリーズは、レトロな中華モチーフを取り入れ、推しグッズとともに「中華飯店」の世界観を楽しめるデザインに仕上げました。

チャイナ服や餃子をモチーフにした「ぬい活」アイテムをはじめ、推しのカードを2枚収納できるペアカードホルダーなど、遊び心あふれるアイテムを展開します。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆ぬいぐるみ用着ぐるみ、ぬいぐるみ用メイド服、ぬいぐるみ用お洋服／各390円（税込429円）

チャイナ服をモチーフにした「ぬいぐるみ用メイド服」は3色展開で、推し“ぬい”をお揃いでコーディネートできるアイテムです。

餃子やパンダになりきれる「ぬいぐるみ用着ぐるみ」も登場します。

◆巾着、ぬいポーチ／各390円（税込429円）

窓付き仕様の「巾着」は、“ぬい”や推しグッズをまとめて収納でき、持ち運びにも便利です。

カラビナ付きの「ぬいポーチ」はバッグに取り付けられ、お出かけしながら“ぬい”を持ち運べます。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/