“超古代のロマン”をジュエリー職人が純金でフィギュアに。【ムー】完全監修。「純金　黄金ジェット」世界限定10個、「純金　遮光器土偶」世界限定100個発売

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、スーパーミステリー・マガジンムーとコラボレーションした「黄金ジェット（純金製/シルバー製）」「遮光器土偶（純金製）」の予約受け付けを、2026年4月7日（火）～5月7日（木）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。

ユートレジャーでは初めての取り扱いライセンスとなります。

このたびの新作はスーパーミステリー・マガジンムー完全監修で、遊び心を取り入れながら再現した「黄金ジェット」「遮光器土偶」です。数量限定、専用のケースに納めてお届けします。

取扱店舗細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/917_1_b0d20b2bcec42a633774d8f181faccf3.jpg?v=202604080351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/917_2_f46af40fb0a9b773becf3912f0858bff.jpg?v=202604080351 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/917_3_0f8513a8755727205c3129f1525c1ffa.jpg?v=202604080351 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/917_4_220b1b472ffc24afb4eb25d3371782be.jpg?v=202604080351 ]

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

ご予約は池袋・心斎橋両店舗で承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/917_5_03fae79a41942a9b70b9d6c806a4344d.jpg?v=202604080351 ]

【ムー】監修の香水も同期間中（2026年4月7日（火）～5月7日（木））予約を受け付けております。

『ムー』について

1979年10月に創刊した「月刊ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて2024年で45周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

webムー：https://web-mu.jp/

ムー公式X（旧Twitter）：https://x.com/mu_gekkan

ムー公式Instagram：https://www.instagram.com/gekkan_mu/

ムー公式通販：https://shop.web-mu.jp/

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

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