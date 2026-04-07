「HiPro Direct」人選の副業・兼業人材3名による支援で山形の老舗酒蔵において資金調達600％達成を実現

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社の副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)は、山形県から受託した「やまがた未来（みら）くる人材活用事業」の超実践型ワークステイプログラム「 “山形×酒蔵” いいもの発掘プロデュース」でマッチングに至った副業・兼業人材3名による支援で、クラウドファンディングでの資金調達の600％達成を実現したことをお知らせいたします。

超実践型ワークステイプログラム「 “山形×酒蔵” いいもの発掘プロデュース」とは

「HiPro Direct」は、山形県の副業・兼業を希望する都市部のプロフェッショナル人材と県内中小企業をつなぐ「やまがた未来（みら）くる人材活用事業」を、2023年より推進しています。

「“山形×酒蔵” いいもの発掘プロデュース」は、副業・兼業人材が山形県川西町・南陽市に2日間滞在（2025年10月18・19日）し、大正時代に創業した老舗「株式会社中沖酒造店」の持続的成長に向けた課題解決を目指すプログラムです。

課題解決策のプレゼンテーションにより、副業・兼業人材3名の登用が決定

事前選抜で選ばれた8名の副業・兼業人材が、山形県川西町・南陽市を訪れ、酒蔵見学や地域交流を実施。現地視察を通じて「企業・地域の本質」を捉え、潜在的な魅力を発掘。その気づきをもとに課題解決策のプレゼンテーションを実施。プレゼンテーション審査の結果、伴走支援者として3名の副業・兼業人材が登用されました。

副業・兼業人材3名によってブランド戦略から販路拡大に至るまで支援

副業・兼業人材3名は、山形県置賜地方の米と水にこだわった日本酒の新ブランド「BIRD」のブランド戦略から資金計画の策定、クラウドファンディングの返礼体験設計などに従事。クラウドファンディングでの資金調達においては目標金額の600％達成を実現。資金調達完了後は「BIRD」の販路拡大に向けた活動を継続しています。

「HiPro Direct」は今後も、地方創生、および日本の労働力不足を解消する一助として地方副業を全国に普及させることで、企業の事業成長に貢献するとともに、副業・兼業人材を通じた関係人口※の創出・増加、人材流動化を実現させ、地域経済の活性化に寄与してまいります。

※：移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと

出所元「総務省 地域への新しい入り口『二地域居住・関係人口』ポータルサイト」https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/

3名の副業・兼業人材ご紹介

◇Nさん（30代）

- 経歴：web関連企業でのプロダクトマネジメント、マーケティングを経験。副業で日本酒事業を行っている企業にて、事業開発や海外輸出業務のオペレーション構築などを経験。現在は独立し、地域の酒蔵や地場産業に関わる事業に従事。- 副業での活動内容：新ブランド「BIRD」の販路拡大（卸・飲食）、中長期でのブランディング支援

◇Kさん（30代）

- 経歴：大手広告代理店でマーケティングやSNSに関する知見を習得。その後、宿泊施設向けにホテル管理システムを提供するスタートアップでCSOを経験後、独立してマーケティングコンサル事業に従事。- 副業での活動内容：新ブランド「BIRD」の海外展開・SNS/WEBマーケティング戦略支援、クラウドファンディングの返礼体験サポート

◇Sさん（20代）

株式会社中沖酒造店 代表取締役社長 高橋 義孝氏 コメント

- 経歴：不動産会社にて地域交流拠点の立ち上げ、事業者が異なる複数サービスをまとめたプラットフォームの立ち上げ等の企画業務に従事。- 副業での活動内容：クラウドファンディングの返礼体験の実行プロジェクトマネジメント、酒主総会・懇親会・置賜ツアーの設計～運営支援

大正12年の創業から一昨年で100年を迎え、そのタイミングで先代の父からバトンを引き継ぎ社長となりましたが、新型コロナウイルスの影響で落ちた売り上げがなかなか戻らず、そこに昨年からの原料となるお米の価格高騰が襲い、資金繰りも悪化し、今後将来だけでなく、今、今期の酒造りをどうしたらいいか悩む日々でした。

今回お話をお受けしてお願いしたのは、今期の酒造りの資金調達を目的としたクラウドファンディングと、創業100年を過ぎこの先の100年を生き残っていくためのリブランディングでした。

最初はどのような方々が集まるのか心配でしたが、10月に行われた一泊二日のプレゼンでは、こちらが思うよりも真剣に弊社の抱えている課題に向き合ってくれて、この先弊社が進むべき未来を提案してくれました。

実際に伴走者を確定し、現在プログラムを進めていますが、様々なアイデアやプログラムの進め方など見るにつけ、プロ人材の皆様のスキルに改めて感嘆しています。そしてこちらの要望をくみ取っていただきながらできる限り良いものを作ろうとして頂いていることにとても感謝しております。

クラウドファンディングでは当初目標の600％を達成することが出来ました。

酒には人と人との縁をつなぐ力があります。今回HiPro様とプロ人材の皆様のお力を借りておこなうクラウドファンディングで生まれる新たな縁を大事にし、新しい酒と共にさらに人との縁を広げ、この先100年続けていけるような酒蔵にしていきたいと思います。

■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について＜ https://hipro-job.jp/ (https://hipro-job.jp/)＞

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。企業の人材獲得の難易度が高まり、個人のはたらき方が大きく変わる中、「HiPro」は企業が必要とする人材と出会い、個人は自分のスキルに合ったプロジェクトを見つける機会を「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」の3つのサービスを通じ提供します。これまでの経験とスキルを活かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。

プロフェッショナル人材による経営支援サービス「HiPro Biz」＜ https://biz.hipro-job.jp/ (https://biz.hipro-job.jp/)＞

経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」＜ https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ＞

IT・テクノロジー領域の課題解決に取り組む企業向けに、エンジニア・ ITコンサルタント・技術顧問・ PM/PMO 等、 IT 分野に精通した個人を紹介するエージェントサービスです。

副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」

＜ https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/) ＞

課題を解決できる副業・フリーランス人材と企業がプラットフォーム上で直接つながり、最短即日で業務の受発注ができるマッチングプラットフォームサービスです。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/