「中川晃教 Live Music Studioスペシャルライブvol.2」 2026年5月1日開催決定！ゲストは、小林亮太、島 太星。

株式会社ＣＳ日本(C)CS日テレ

CS放送「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で放送している「中川晃教 Live Music Studio」のライブを、「中川晃教 Live Music Studio スペシャルライブvol.2」と題して、2026 年5 月1 日（金）かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホールで開催します。

ゲストにミュージカル「フランケンシュタイン」、「ブラッド・ブラザーズ」など話題作に次々と出演し、脚光を浴びている小林亮太と島 太星を迎え、至福のセットリストで若手アーティストの素顔の魅力に迫るスペシャルプライベートライブをお楽しみください。

「中川晃教 Live Music Studioスペシャルライブvol.2」公演概要

【日程・会場 】2026 年5 月1 日（金）かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

（〒124-0012 東京都葛飾区立石六丁目33番1号 京成線青砥駅下車徒歩5分）

【出演者】ナビゲーター：中川晃教 ゲスト：小林亮太、島 太星 ピアノ・アレンジ：園田涼

【料金】 チケット 全席指定 \10,000（税込）

【時間】 17:00 開場/17:30 開演

【チケット発売情報】

・一般発売 4 月18日（土） AM10：00～

※未就学児童入場不可 ※1申し込み4枚まで

【プレイガイド】

イープラス：https://eplus.jp/akinori/lms2026/

ローソンチケット：https://l-tike.com/livemusicstudio-special

ぴあ：https://w.pia.jp/t/akinori-lms2/

【注意事項】公演に関する詳細については、日テレプラス公式HP、Ｘアカウントを参照ください。

※事前の連絡なくイベントについて変更になる場合があります。

日テレプラス 「中川晃教 Live Music Studio スペシャルライブ」公式HP

https://www.nitteleplus.com/program/akinori_vol2/

日テレプラス番組公式HP

https://www.nitteleplus.com/program/akinori/

日テレプラスＸアカウント：@nitteleplus

主催：株式会社CS日本

◆中川晃教 プロフィール

1982年11月5日生まれ。宮城県出身。

2001年に自身が作詞・作曲の「I WILL GET YOUR KISS」でデビュー。シンガーソングライターとしての音楽活動に加え、ミュージカルを中心に俳優としても幅広く活躍中。

2002年ミュージカル『モーツァルト！』でタイトルロールを務め、読売演劇大賞優秀男優賞、杉村春子賞、文化庁芸術祭賞演劇部門・新人賞を受賞。2017年ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』で読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞。近年の主な出演作に『SHINE SHOW』、『DEVIL』、『チェーザレ 破壊の創造者』、ミュージカル『フランケンシュタイン』など。2026年9月～ミュージカル『シークレットステージ』出演予定。

◆小林亮太 プロフィール

1998年12月16日生まれ。愛知県出身。5歳からモデルとして活動を開始。地元でのユニット活動を経て、現在は舞台・ドラマ・映画と幅広く活躍。近年の主な舞台出演作に、『僕のヒーローアカデミア』The "Ultra" Stage (19年～)、『鬼滅の刃』(20～22年/主演・竈門炭治郎役)、『キングアーサー』(23年)、『フランケンシュタイン』(25年)、『キルバーン』(25年)などがある。

現在公演中のミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』で主演を務めるほか、9月からは『Yerma イェルマ』の出演を控える。

◆島 太星 プロフィール

1998年1月29日生まれ。北海道出身。2016年「NORD」のメンバーとしてデビュー。ニューヨーク・アポロシアター「アマチュアナイト」での歌唱が高く評価され、音楽番組にも多数出演。近年はミュージカル俳優としても期待を集め躍進を続けている。主な出演舞台作品に『聲の形』『ルーザーヴィル』『GIRLFRIEND』『フランケンシュタイン』『四月は君の嘘』『ブラッド・ブラザーズ』などがある。2026年8月には自身3回目となるソロライブが決定している。

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階