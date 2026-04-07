【河出文庫4月の新刊】遠野遥『教育』、俵万智『サラダ記念日 新装版』、高原英理『抒情的恐怖群』、佐藤弓生『短歌百物語』、有吉佐和子『海暗』、射場健司『警視庁外事一課リエゾン班 亡命者』等、9作を発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役：小野寺優）は、2026年4月7日（火）に7点の河出文庫を発売しました。

また、畠山丑雄さんのデビュー作品『地の底の記憶』（税込定価990円）を4月16日（木）、西加奈子さんのノンフィクション作品『くもをさがす』（税込定価792円）を4月23日（木）、2点を河出文庫スポット企画として発売いたします。

【河出文庫4月の新刊】

『サラダ記念日』 著者：俵万智

「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日――口語を使った清新な表現で“与謝野晶子以来の革命的情熱歌人“とうたわれた第一歌集。大ベストセラーの新組・新装版。

文庫版／208ページ

発売日：2026年4月7日

税込定価：693円（本体価格630円）

ISBN：9784309422527

新解説：大森静佳

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422527/

※電子書籍は5月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『抒情的恐怖群』 著者：高原英理

禍々しくも美しい、絶望的世界が凝縮された本格恐怖短篇集。土地の因縁、呪いの伝播、怪異との邂逅……現実が崩れ落ち昏い狂気が立ち上がる。残酷、耽美、暗黒の限りを尽くした現代ゴシックホラーの極致！

文庫版／288ページ

発売日：2026年4月7日

税込定価：1,210円（本体価格1,100円）

ISBN：9784309422534

解説：米光一成

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422534/

※電子書籍は6月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『短歌百物語』 著者：佐藤弓生

不穏な魅力を放つ短歌から生まれた百物語。近現代歌人から柳田國男、夢野久作、中島敦、中原中也、山尾悠子まで、様々な短歌と掌編とが呼応する。そこはかとない、静かな恐怖の響きに包まれる。

文庫版／224ページ

発売日：2026年4月7日

税込定価：1,210円（本体価格1,100円）

ISBN：9784309422541

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422541/

※電子書籍の発売予定はありません。

『教育』 著者：遠野遥

またひとり落ちていく――。勝てば天国、負ければ地獄。成績が待遇を決める全寮制の学校で、「教育」という名の支配が、いま始まる。予測不能な芥川賞作家による会心の初長編。

文庫版／224ページ

発売日：2026年4月7日

税込定価：792円（本体価格720円）

ISBN：9784309422626

解説：吉川浩満

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422626/

※電子書籍も同日に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『海暗』 著者：有吉佐和子

伊豆の御蔵島が、米軍射爆場に内定！想定外の大事件に巻き込まれ、翻弄される島民たちを描く、有吉佐和子の問題作、待望の復刊！

文庫版／402ページ

発売日：2026年4月7日

税込定価：1,210円（本体価格1,100円）

ISBN：9784309422558

解説：高橋源一郎

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422558/

※電子書籍の発売予定はありません。

『花の物語』 著者：牧野富太郎／澁澤龍彦／杉浦日向子他

人生の折々、だれしもその傍らには、何らかの花、その思い出がある。それら「私の花」にまつわる気持ちを綴った文章の花束。執筆は柳田、荷風、武田百合子、須賀敦子ら多士済々、花の名前もさまざまに。

文庫版／332ページ

発売日：2026年4月7日

税込定価：1,078円（本体価格980円）

ISBN：9784309422565

解説：西口徹（編集部）

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422565/

※電子書籍の発売予定はありません。

『警視庁外事一課リエゾン班 亡命者』 著者：射場健司

大使館との連絡役・リエゾン班に赴任した捜査官・佐倉サク。毒ガス兵器で女性が襲撃される事件が起き、ロシア、ＣＩＡ、公安、捜査一課の四つ巴のバトルに発展して……。一気読み必至の長編警察小説！

文庫版／320ページ

発売日：2026年4月7日

税込定価：968円（本体価格880円）

ISBN：9784309422633

新解説：大森静佳

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422633/

※電子書籍は6月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

【4月16日発売】『地の底の記憶』 著者：畠山丑雄

選考委員激賞、新芥川賞作家による圧倒的筆力の鮮烈なデビュー作！ 電波塔に見守られる架空の土地・宇津茂平を舞台に、100年を超えて紡がれる壮大な物語。

文庫版／232ページ

発売日：2026年4月16日

税込定価：990円（本体価格900円）

ISBN：9784309422640

解説：藤沢周

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422640/

※電子書籍も同日に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

【4月23日発売】『くもをさがす』 著者：西加奈子

カナダでの乳がん治療を綴った著者初ノンフィクション。異国の地で自分を愛し生きることの喜びを切実かつユーモラスに描く。第75回読売文学賞、書店員が選ぶノンフィクション大賞オールタイムベスト受賞！

文庫版／296ページ

発売日：2026年4月23日

税込定価：792円（本体価格720円）

ISBN：9784309422510

文庫版あとがき収録

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422510/

※電子書籍も同日に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

全国の書店で発売いたします。ぜひお手にとってお楽しみください！