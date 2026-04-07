すすきのの夜景と共に、フレンチブッフェで「自分だけのフルコース」を。SAPPORO STREAM HOTELにて、開業後初となるGWディナーブッフェを4日間限定開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

SAPPORO STREAM HOTEL（札幌市中央区／総支配人：百瀬 毅）7階レストラン「BAR & GRILL Splish」は、2026年5月2日（土）から5月5日（火・祝）の4日間限定で、開業以来初となるGWディナーブッフェを開催いたします。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/restaurant/splish/plan/140244/index.html

BAR & GRILL Splishは「北海道とつながるモダングリル」をテーマに、地域に根差したレストランとして日々地産地消の促進や地域の魅力の発信を行っています。この度、同レストランにて開業以来初となるGWディナーブッフェを開催いたします。本企画では、フレンチを主役とした特別なメニューが勢揃い。5月5日（火・祝）の「こどもの日」には、4歳～12歳のお子さまを対象とした特別優待も実施いたします。お子さま向けの企画が増えるこの時期に、大人もゆったりと楽しめるひとときを提供するとともに、食を通じて北海道の魅力をお届けいたします。

■ 喧騒を脱ぎ捨て、心満たされる空間で過ごす贅沢な休日

大型連休で街が華やぐゴールデンウィーク。SAPPORO STREAM HOTELが提案するのは、観光地の混雑を避け、札幌の中心でゆったりと時を過ごす「アーバン・エスケープ（都市の逃避行）」です。「連休を地元でゆっくり過ごしたい」「混雑を避け、落ち着いた休日を楽しみたい」という声にお応えし、本企画が実現いたしました。「BAR & GRILL Splish」は、すすきのの中心に位置しながら、一歩足を踏み入れれば洗練されたモダンな空間がお出迎え。喧騒から離れゆったりとした時間をお過ごしいただけます。フレンチの技法をベースにしたシェフこだわりの料理と、ソムリエが紡ぐ至福の一杯。行列も渋滞もない、特別なひとときをお届けいたします。

■ 北海道の恵みを存分に堪能！ライブキッチンでお届けする2種の実演メニュー

こだわりの道産食材で作り上げる、フレンチの技法を取り入れアレンジされた料理の数々。ライブキッチンでは、シェフが目の前で仕上げる2種の出来立てメニューを提供いたします。

・十勝ハーブ牛のローストビーフ：十勝の豊かな自然の中で丁寧に育てられた十勝ハーブ牛。そのきめ細やかで柔らかいお肉は、噛み締めるほどに肉の甘みが広がる逸品です。

・魚介のバリジャーダ（網焼き）：海の幸を香ばしく焼き上げ、素材本来の力強い旨みをダイレクトに伝えます。

十勝ハーブ牛のローストビーフ魚介のバリジャーダ（網焼き）■ フレンチの感性が光る料理の数々

メインディッシュには、フレンチの感性を活かして仕上げる、ひねりの効いた肉・魚料理が登場。

・サーモンのクルート焼き：パン粉のクリスピーな軽さとバターのコク、チーズの芳醇な香りが、サーモンの柔らかな食感と旨味を引き立てます。

・仔羊のハンバーグ コロンボ風野菜のソース：仔羊の柔らかなハンバーグを、スパイス香るソースで仕上げました。マイルドな辛さとスパイスの豊潤な香りの中に爽やかさがプラスされ、飽きがこない味わいです。

ほかにも「オードブル取り合わせ」や「チーズ取り合わせ」、「カニ・鱒イクラ丼」などの冷製料理に加え「室蘭やきとり」や「赤平がんがん鍋」といった当ホテルのシグネチャーである日本遺産「炭鉄港めし」も夜のひとときに相応しい装いで提供いたします。また、最後は、パティシエが一つずつ丁寧に作り上げる繊細でバリエーション豊かなデザートたちが、特別な一夜を甘美に締めくくります。ソフトドリンク飲み放題、キッズメニューもございますので、お子さま連れでも安心して心ゆくまでお楽しみいただけます。

■ 料理と併せて楽しむ、ペアリングの深み

お食事を格上げするのは、多彩なアルコールメニュー。お酒に精通したスタッフが、ビールやワイン、カクテルとのペアリングをご提案いたします。プロが選ぶ一杯から始まる、大人にこそ許された優雅なディナータイムをお楽しみください。

※ドリンクのご注文はチケット制、1杯につき700円の追加料金が発生いたします。

すすきのの夜景を背に、美食と美酒に酔いしれる特別なひとときをお過ごしください。

■概要

【期間】 2026年5月2日（土）～2026年5月5日（火・祝）

【会場】 SAPPORO STREAM HOTEL 7階「BAR & GRILL Splish」

（札幌市中央区南4条西4丁目1番地1）

【時間】 18:00～21:00（L.O.20:30）

【料金】 ソフトドリンク飲み放題付き 大人 お一人さま6,000円

4歳～12歳 お一人さま 4,000円／3歳以下無料

（5月5日（火・祝）こどもの日は4歳～12歳 お一人さま3,000円）

アルコールドリンク（チケット制） 1杯700円

【メニュー例】

〈実演〉

十勝ハーブ牛のローストビーフ／魚介のパリジャーダ（網焼き）

〈オードブル〉

オードブル取り合わせ／チーズの取り合わせ／サンドウィッチ各種／お造り（鮪、サーモン、甘海老、鰤）／スモークサーモン／

カニ・鱒イクラ丼／蕪と生ハムのタブレ 春菊のジェノベーゼ

〈ベジタブルバー〉

ミックスリーフ／苺とリコッタのサラダ／ビーツのサラダ／タイ風ラーメンサラダ

〈メインディッシュ〉

サーモンのクルート焼き／ホッケとジャガイモのブランダードグラタン／スプリッシュのビリヤニ／ビーフストロガノフ／

仔羊のハンバーグ コロンボ風野菜のソース

〈中華と炭鉄港めし〉

麻婆豆腐と海老チリソース／中華風スパイシースペアリブ／室蘭やきとり／赤平がんがん鍋

〈スイーツ〉

パティシエが作るデザート各種

〈キッズコーナー〉

スパゲッティミートソース／ハンバーグ／フライドポテト／唐揚げ

〈ドリンク〉

フリーソフトドリンク各種、アルコールドリンク各種

※表示料金にはサービス料12％・消費税10％が含まれます。

※食物アレルギーをお持ちの方は事前にお申し出ください。

※食材の仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。

※席の指定は承っておりません。

※アルコールの提供は20歳以上の方に限ります。運転される方への提供は固くお断りします。

※掲載の写真はすべてイメージです。実際の内容とは異なる場合がございます。

●「SAPPORO STREAM HOTEL」について

渋谷と札幌から展開する東急ホテルズの新たなライフスタイルホテルブランド「STREAM HOTEL」の第1号店。新しい「すすきの」のカルチャーに触れる自由な旅のワンシーンにも、日常を離れた心おどるひとときにも、それぞれの用途に合わせて愉しめる「旅の拠点」として、また地域とゲストをつなぐ「HUB（ハブ）」としてご利用いただけます。

住所：〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西4丁目1番地1

TEL：011-206-1099【代表】

ホテル公式ウェブサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporostream/index.htmlホテル公式"Instagram" :https://www.instagram.com/sapporostream/ホテル公式"X" :https://x.com/sapporostream