GMO TECH、JALマイレージパーク初となるオファーウォールを提供

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）は、2026年3月23日（月）より、日本航空株式会社（代表取締役社長執行役員：鳥取 三津子）が運営するポータルサイト「JALマイレージパーク」において、「GMO SmaAD」のオファーウォール（※）を提供開始しました。

「JALマイレージパーク」へのオファーウォール導入は今回が初の取り組みであり、ユーザーはフライトや買い物以外にも、アプリのダウンロードやアンケート回答など日常的な行動でマイルを獲得できるようになります。

（※）リストに並んだミッション（アプリインストール、アンケート、会員登録など）の中から、ユーザーが自ら選んで報酬（マイルやポイント）を獲得できる体験型の広告形式です。ユーザーが自発的に参加するため、メディアのユーザビリティを維持しながら、高い収益性を実現します。

【サービス提供の背景】

「JALマイレージパーク」は、JALのマイルがたまる店舗を検索できるポータルサイトです。ユーザーは、「JALマイレージパーク」経由でのオンラインショッピングや店頭での会員証提示など、さまざまな方法でマイルを獲得できます。

従来、「JALマイレージパーク」では買い物によるマイル獲得が主流でした。しかし、より多くのユーザーが日常的にマイルをためられる環境へのニーズの高まりを受け、今回の「GMO SmaAD」のオファーウォール導入に至りました。これにより、ユーザーはフライトや買い物以外でもマイルが獲得可能となり、金銭的・心理的なハードルを下げてマイルをためられるようになります。

【「GMO SmaAD」が選ばれる3つの強み】

■豊富な案件数と幅広いジャンル

ゲームから金融、ライフスタイルまで、多種多様な案件を網羅。あらゆる属性のユーザーにマッチするミッションを提供できるため、媒体のジャンルを問わず効率的なマネタイズが可能です。

■収益性を最大化する「高単価案件」

業界内でも高水準の単価設定により、少ないアクションでも着実に収益を積み上げることができます。

■安心のサポート体制

ユーザーがミッションを完了し、成果報酬を受け取るまでを手厚くサポート。広告主・媒体主の負担を軽減しながらユーザー満足度を高めます。

▶JALマイレージパーク内「ミッションチャレンジ」サイト：https://partner.jal.co.jp/jmb/partner/feature/mission/

▶GMO SmaADサービスサイト：https://smaad.net/

【JALマイレージパーク担当者のコメント】

これまで「JALマイレージパーク」ではお買い物によるマイル積算がほとんどであり、ハードルが高いと感じられるお客さまも多くいらっしゃいました。アプリダウンロードやアンケート回答など、お金をかけずとも日常の中でマイルをためられるようにするため、今回の導入にいたりました。（ライフ・コマース事業部 主任）

【今後について】

GMO TECHでは、今後もユーザーが参加できるミッションの拡大や広告効果の最大化に向けた取り組みを通じ、「JALマイレージパーク」のサービス成長を支援してまいります。また、アドフラウド対策機能の強化など、安心・安全な広告配信環境の実現を目指してまいります。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示を支援する「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、店舗・施設の認知拡大と来店促進を実現するサービスです。自然検索における集客力向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの検索順位改善をサポートします。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントの目的に応じた最適なプロモーション戦略を提供。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性向上を支援する新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMO TECH株式会社

デジタルマーケティング事業本部 営業部

TEL：03-5489-6270（直通） FAX：03-5489-6371

E-mail：smaad-contact@gmotech.jp

【GMO TECH株式会社】（URL：https://gmotech.jp/(https://gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECH株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 鈴木 亮一

事業内容 AIで未来を創る

1. インターネット集客事業

2. WebマーケティングDX事業

3. SaaS DX事業

4. インターネットメディア事業

5. 決済サービス事業

6. 上記を含むインターネット事業全般

資本金 1億円（2024年12月末時点）

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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