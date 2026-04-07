【漫画×音楽のコラボレーション】ヒットメーカー渡辺翔による『てんぷる』イメージソング『絶好蝶』配信開始！

株式会社講談社

TVアニメ化も果たした吉岡公威氏の人気連載コミック『てんぷる』最新15巻の発売を記念し、オリジナルイメージソング『絶好蝶』が公開されました。

本楽曲は、『コネクト』『crossing field』など数々のヒットソングの作詞作曲を手掛けた渡辺翔氏による書き下ろし作品。【漫画本編を読む際のBGMとしても楽しめる】というコンセプトのもと、『てんぷる』最新刊の世界観を、繊細かつエモーショナルなサウンドで表現しています。

さらに、歌唱には笹倉かな氏と辻詩音氏をダブル起用。エアリーでハスキーな歌声を持つ笹倉かな氏と、弾き語りを軸に多彩な表現力を誇る辻詩音氏という豪華な布陣により、作品の魅力をより一層引き立てています。

絶好蝶イメージイラスト

本楽曲『絶好蝶』は、YouTube「コミックDAYSチャンネル」にて無料視聴が可能です。『てんぷる』最新刊とあわせて、ぜひお楽しみください。

■コミックDAYSチャンネル：https://www.youtube.com/@days5838

■作品紹介：

そうだ、出家しよう！ 煩悩まみれの赤神明光はストイックに生きるため寺を目指した。しかし、そこは美少女ぞろいの尼寺だった！！ 『ぐらんぶる』の吉岡公威が描く、底抜けにうらやましい新生活ラブコメディー！！！

『てんぷる（15）』書影『てんぷる(15)』

出版社: 講談社

発売日: 2026年04月07日

ISBN: 9784065430699

判型: B6

定価：792円（本体720円）

ページ数: 192ページ

シリーズ: アフタヌーンＫＣ

あらすじ:

■最新話はコチラから：

https://comic-days.com/volume/10834108156664693800