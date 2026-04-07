【ミモレストア先行販売】２年連続完売の大人気モデル！「ロエフ」のクレセントスリーブTシャツが今年も登場

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区）が運営する「mi-mollet STORE（ミモレストア）」は、一昨年、昨年とミモレストアで販売するやいなや即完売の大ヒットアイテム、「ロエフ」のクレセントスリーブTシャツを先行発売いたします。

ロエフ クレセントスリーブTシャツ（ホワイト／ブラック）

こだわりのデザインと素材の良さが絶妙なこちらのアイテムは、Tシャツとブラウスの良いところを兼ね備えた、大人が自信を持って着られる、“気の利いた”一枚です。

《こだわりのクレセントスリーブ》

クレセントとは「三日月」のこと。肩下からカーブを描くように膨らんだ三日月型の袖が、肩周りからひじにかけてのたるみや肉付きを、やさしく包んで隠してくれます。

通常のTシャツと違い、肩や腕の窮屈感がないのも魅力。ひじにかかるくらいの長め袖で、真夏の日差しや冷房対策にも有効です。



《素材はオーガニックコットン》

オーガニックコットンの中でもコシの強い種類を厳選して使うことで、一枚で着ても透けないしっかりとした生地感を実現。

微光沢のある美しい表面感やほどよいハリ、クリアな発色のおかげで、従来のTシャツとは一線を画す上質感を味わえます。

■クレセントスリーブTシャツの魅力

1.Tシャツなのにまるでブラウスのように使える洗練デザイン

首元が詰まっていて品が良く、ブラウスっぽく着られて、素材に適度な厚みもあってカジュアルすぎないのも魅力。パフスリーブ好きにはたまらない、肩のボリュームもお気に入りです。

このデザインのおかげで女性らしく仕上げてくれますし、Tシャツが本来持っている“気軽さ”はありつつ、ブラウスほど大袈裟にならないのもポイントです。

（エディター 堂坂由香さん）

2.夏の味方。上質な厚手生地＆気になる部分をさりげなくカバーするデザイン

厚手の生地だけれどゴワつかないので、インしてもお腹まわりがもたつくことなくすっきりと着られます。

長めの袖が気になる二の腕やひじをしっかりカバーしてくれつつ、袖から覗く腕の部分はほっそりと見える効果も。アウトした時の身幅もゆったりしているのに着丈は軽快で、どんな人も簡単に着こなせるのが本当に優秀。

あれこれ難しいことをしなくても、完成度の高いおしゃれに仕上がるので、コーデを考えるのが面倒になる夏場にも重宝間違いなしです。

（スタイリスト 福田麻琴さん）

3.デニム×Tシャツのシンプルコーデも１枚でこなれた印象に

ウエストインした時に、ちょうど袖の部分がウエストラインと揃ってくれるので、デニム×Tシャツの超シンプルコーデもこなれた印象に。

袖コンシャスのトップスは個人的にすごく好きで、パッと着るだけでフォルムが決まって“おしゃれしてる人”に見えるところがいい。

こちらのTシャツは、甘すぎず大人でも気兼ねなく着られるところも使いやすいです。この夏、一枚持っておくと大活躍してくれそうです。

（エディター 松井陽子さん）

■商品情報

LOEFFオーガニックコットンクレセントスリーブTシャツ＜ホワイト／ブラック＞【数量限定】

販売価格：\ 14,300（税込）

サイズ：FREE

（着丈: 61cm 肩幅:37,5cm 、身幅:48,5cm、袖丈:32cm）

素材：コットン100％

洗濯方法：手洗い可

▶ご購入はこちらから

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0019

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet/products/ml-g-0020

色違いで買い足す方や毎年買い替える方も多いという、ロエフの名品Tシャツ。毎年オンシーズンでは完売してしまっていることも多いという人気ぶりです。今年も大活躍間違い無しの１枚は、ミモレストアで5/7（木）まで先行販売中です。

mi-mollet STORE（ミモレストア）について

株式会社講談社のウェブマガジン「mi-mollet」発のコンセプト型メディアコマースサイト。明日が少しだけ楽しくなるファッションや暮らしがときめくモノ・コトをお届けするストアとして、2022年6月にスタートしました。

mi-molletについて

2015年に講談社が運営をスタートした大人の女性向けウェブマガジン。ファッション、ビューティ&ヘルス、ライフスタイル、エンタメ、キャリア、占いなど、成熟に向かうミドルエイジ女性に寄り添う幅広いジャンルのリアル情報を提供し、濃いファンを獲得しています。月間訪問者数（UU）は約300万人、会員数約12.6万人で、ミドルエイジ女性メディアNo.1

＊日本A B C協会Web指標一覧 （2024年4-6月期）より

■mi-mollet STORE公式サイトはこちら

https://k2cstore.com/collections/mi-mollet

■mi-mollet公式サイトはこちら

https://mi-mollet.com/

■SNS

mi-mollet公式Instagram：https://www.instagram.com/mimollet/?hl=ja

mi-mollet STORE公式Instagram: https://www.instagram.com/mimollet_store/?hl=ja

mi-mollet公式 x：https://x.com/mimollet2015

【提供可能な写真素材】

本素材は『mi-mollet STORE ロエフ クレセントスリーブTシャツ』の報道・告知を目的としたご使用に限らせていただきます。

※ご使用の際は、下記の通り、クレジットの記載をお願いいたします。

(C)mi-mollet／講談社