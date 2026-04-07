コミカライズ『死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）』より第１章の完結を記念したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、コミカライズ『死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）』（漫画:白川蟻ん,原作:六つ花えいこ,キャラクター原案:秋鹿ユギリ）の豪華賞品が手に入る＜「死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）」オンラインくじ＞を、2026年4月14日(火)12:00より販売します。

白川蟻ん先生の第１章完結記念イラストを使用したアイテムを含む、豪華賞品を取り揃えております。また、コミックス特典のイラストの商品化などファン必携のアイテムが盛りだくさんです。さらに、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全10種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜「死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから（※ただし好感度はゼロ）」オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年4月14日(火)12:00～2026年5月12日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/shinipro/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！キャンバスアート（全2種）

A賞：選べる！ステンドグラス風アクリルスタンド（全5種）

B賞：モーテル風キーホルダー（全5種）

C賞：ミニ色紙（全10種）

D賞：缶バッジ（全10種）

■Xフォロー&リポストキャンペーン

くじ引き堂の公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全10種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全4種。ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/