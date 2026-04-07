Centric Software主催のアパレル業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」にMOONRAKERS 西田氏・ミズノ中田氏が登壇決定

セントリックソフトウェア

Centric Software(R)は、2026年4月24日（金）に東京・渋谷のTRUNK(HOTEL)にて開催する

アパレル・ファッション業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」において、

基調講演およびユーザー講演の登壇者が決定したことを発表しました。

本イベントは、AI活用やデータドリブン経営が加速する中で、商品企画から販売までをつなぐデータ 活用をテーマに、先進企業の実践事例や最新ソリューションを共有する、Centric Software主催の アパレル・ファッション業界向けカンファレンスです。

https://www2.centricsoftware.com/prt-centric-connect-tokyo-fashion-2026

■ 基調講演：MOONRAKERS西田誠氏が語る「もう一つのファッションビジネス」

Centric Connect Tokyo Fashion 2026

基調講演には、MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社 代表取締役 CEO 西田誠氏が登壇します。

人口減少や低価格化の進行により市場環境が厳しさを増す中、日本のアパレル産業は大きな転換点を 迎えています。西田氏は、東レ発のスピンオフベンチャーとして立ち上げたMOONRAKERSの取り組みを通じて、「関わる人すべてが豊かになるシン・繊維産業」という新たなビジネスモデルを提示し、 日本のものづくりの可能性と未来について語ります。

■ ユーザー講演：ミズノが語るPLM導入のリアル

ユーザー講演では、ミズノ株式会社よりグローバルアパレルプロダクト本部の中田良平氏が登壇し、 PLM導入プロジェクトの実体験を共有します。

国内においてはまだ導入事例が限られるPLMについて、検討段階から本稼働に至るまでのプロセス、 プロジェクト推進のポイント、導入効果や課題などを、現場視点で具体的に解説します。PLM導入を 検討する企業にとって、実践的な示唆が得られる内容となります。

■ AI時代の商品戦略を支えるデータ活用基盤

近年、アパレル・小売業界では、トレンドサイクルの短期化やEC/D2Cの拡大、サプライチェーンの 複雑化などにより、商品戦略の高度化が求められています。

一方で、AIによる市場分析の進化により、トレンドや売れ筋の可視化は進んでいるものの、それを. 商品企画や開発、販売に結びつける仕組みの構築が課題となっています。

本イベントでは、AIによる市場分析、MDプランニング、PLMによる商品開発管理、PIMによる商品 情報管理を組み合わせることで、商品企画から販売までを一貫してつなぐデータ活用基盤について、 デモンストレーションを交えて紹介します。

▪️ Centric Connect Tokyo Fashion 2026 の見どころ

- 東レ発のスピンオフベンチャーMOONRAKERS西田氏による基調講演- ミズノによるPLM導入の実践事例- AI×PLM×PIMによる商品戦略のデモ- ファッション業界関係者とのネットワーキング

本イベントは、単なる製品紹介にとどまらず、実際に変革を進めている企業の取り組みを通じて、 次世代のファッションビジネスの方向性を議論する場となります。

▪️参加いただきたい方

アパレル・ファッション・スポーツ・アウトドア業界のブランド企業・小売企業における

- MD／商品企画・開発に携わる方- DX推進・IT／デジタル部門の責任者- EC／オムニチャネル／マーケティング担当者

特に、

- 商品企画～開発のリードタイム短縮に課題を感じている方- MD業務の属人化やExcel運用から脱却したい方- 市場データやAIを活用した商品戦略に関心がある方- PLMやPIMの導入・活用を検討されている方

■ Centric Connectとは

Centric Connectは、Centric Softwareが世界各地で開催しているグローバルイベントシリーズです。ファッション・小売・消費財業界のリーダーが集まり、市場の変化、商品戦略 、データ活用、実際の 導入事例を共有する場として位置づけられています。今回のCentric Connect Tokyo Fashion 2026は、ファッション業界に特化したイベントとして開催されます。

また、Centric SoftwareのソリューションポートフォリオにCentric PXM（旧Contentserv）が加わり、 商品開発だけでなく、市場分析～販売までの「全体最適」に向けた取り組みやベストプラクティスを紹介します。過去のCentric Connectにおける参加者の声や、Centricソリューション概要については、ブログ記事をご覧ください。

>>>ファッション業界の次の一手：Centric Connect Tokyo Fashion 2026 開催に向けて(https://www.centricsoftware.com/ja/blogs/fashion-next-move-centric-connect-tokyo-fashion-2026/)

▪️開催概要

日時：2026年4月24日（金）14:00～19:00（ネットワーキング含む）

会場：TRUNK(HOTEL)（東京都渋谷区神宮前5-31）

主催：セントリックソフトウェア株式会社

参加方法：事前登録制（参加無料）

対象：アパレルメーカー, ブランド & リテール業界の経営層・役員、ビジネス部門の責任者、商品開発・企画、MD、マーケティング、営業、コマース部門の方々

お申込URL: https://www2.centricsoftware.com/prt-centric-connect-tokyo-fashion-2026

▪️Centric Software(R)（https://www.centricsoftware.com/ja(https://www.centricsoftware.com/ja)）

シリコンバレーに本社を置くCentric Softwareは、あらゆる規模の小売、ブランド、メーカー向けに、 AIを活用した商品コンセプトから在庫補充までをサポートする製品ライフサイクル管理プラットフォームを提供しています。ファッション、ラグジュアリー、フットウェア、アウトドア、ホーム、食品・ 飲料、化粧品・パーソナルケア、総合小売のエキスパートとして、Centric Softwareは商品の企画、 デザイン、開発、調達、コンプライアンス、仕入れ、製造、価格設定、割当、マーケティング、販売、在庫補充に最適なソリューションを提供しています。

- Centric PLM(TM)は、ファッション、アウトドア、フットウェア、およびプライベートラベル業界向けの業界をリードするPLMソリューションです。企画から開発、調達、製造に至るまで全ての製品化プロセスを最適化し、生産性を最大50%向上させるとともに、市場投入までの時間を60%短縮することを可能にします。- Centric Planning(TM)は、クラウドネイティブの革新的なAIソリューションで、SKUの最適化など、小売・卸売のビジネスパフォーマンスを最大化するエンドツーエンドのプランニング機能を提供し、最大110%の利益率向上を実現します。- Centric Pricing & Inventory(TM)は、AIを活用して、プレシーズンからオンシーズン、そしてシーズン終了まで価格と在庫を最適化することで利益率を高め、収益を最大18%増加させます。- Centric Market Intelligence(TM)は、AIを活用したプラットフォームで、消費者動向、競合他社の提案、価格設定に関する洞察を提供し、競争力を高め消費者との距離を縮めるとともに、平均初期価格ポイントを最大12%向上させます。- Centric Visual Boards(TM)は、データ分析と視覚化を推進し、消費者への最適な商品ラインナップ提供を実現、品揃え開発リードタイムを劇的に短縮します。- Centric PXM(TM)（旧Contentserv）は、AIを活用した商品情報管理（PIM）、デジタルアセット管理（DAM）、オンボーディング、チャネル連携、コンテンツ配信、デジタルシェルフ分析（DSA）を統合したクラウドプラットフォーム。社内外に散在する商品データを一元化し、正確で鮮度の高い情報をECや店舗、マーケットプレイスへ一貫して配信することで、ブランド体験の向上、販売チャネルの拡大、売上効率の最大化を実現します。

Centric Softwareが提供するソリューションは、市場のニーズやトレンドに基づいて開発され、業界で最も高い採用率、顧客満足度、そして最速の価値実現時間を誇ります。Centric Softwareは業界で数々の賞を受賞しており、世界トップクラスのアナリストレポートやリサーチにも定期的に取り上げられています。

Centric Softwareは、3Dデザインソフトウェア、3Dデジタルモックアップ、PLMソリューションで世界をリードするDassault Systemes（Euronext Paris：#13065、DSY.PA）の子会社です。

Centric Softwareは、米国およびその他の国におけるCentric Software, Inc.の登録商標です。Centric PLM、Centric Planning、Centric Pricing & Inventory、Centric Market Intelligence、Centric Visual Boards、Centric PXMは、Centric Software, Inc.の商標です。その他の第三者商標はそれぞれの所有者の商標です。