日本骨髄バンク様は「moconavi」を活用し情報管理と業務効率を大幅改善FAX依存から脱却し、全国140名のコーディネーター業務を刷新

株式会社レコモット

株式会社レコモット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：東郷 剛、以下「レコモット」）は、公益財団法人 日本骨髄バンク（所在地：東京都千代田区、理事長：岡本 真一郎、以下 日本骨髄バンク）が、全国約140名のコーディネーター業務における情報共有の効率化とセキュリティ強化を目的に、モバイルセキュリティプラットフォーム「moconavi（モコナビ）」を活用しFAX 依存から脱却した業務デジタル化の取り組みにより、情報の安全性向上とペーパーレス化を同時に実現した事例を発表します。

日本骨髄バンクは、白血病などの血液難病に苦しむ人達を救命することを使命に、造血幹細胞の移植を必要とする患者と、提供するドナーを繋ぐために、1991年に「財団法人骨髄移植推進財団」として設立され30年以上の活動実績があります。業務の中でドナーの個人情報を扱うため、既に導入済みであった「moconavi」を活用した「FAX-moconavi化プロジェクト」を実現。従来はFAXと紙帳票に依存した運用により、大量の書類管理や返却・照合作業が発生しており、骨髄バンクのコーディネーターは主に病院など外出先で活動するため紙媒体の持ち出しが求められ、常に紛失リスクが伴う状況にありました。また、昨今の固定電話離れによるFAX運用の困難化も加わり、デジタルシフトが急務となっていました。

「FAX-moconavi化プロジェクト」実施にあたり、現場の負担を最小化するために運用フローを再設計し、基幹システムから生成されたPDFを「moconavi」上で安全に閲覧できる形へ移行することで、FAX依存から脱却する仕組みが整いました。

導入後は、コーディネーターが扱う紙の量が従来の約3分の1に減少し、事務局での返却・照合作業の負担も大きく軽減されました。また、外出先からスマートフォンやタブレットでリアルタイムに情報を確認できるようになり、即時対応が求められるコーディネート業務のスピードが向上しました。加えて、端末に情報を保持しない仕組みにより、紛失時の情報漏洩リスクが大幅に軽減され、個人情報管理における心理的負担も軽減されています。

今後は、業務のさらなるデジタル化を進め、ペーパーレス体制の確立を目指すほか、moconavi を活用した「社内Wiki」の構築等により、コーディネーターが現場で必要な情報に即時アクセスできる環境の整備を予定しています。

moconavi導入により、いのちの橋渡しの現場で、業務効率化と適切な情報管理を実現した事例を紹介します。

■日本骨髄バンク様 導入事例

https://moconavi.jp/casestudy/jmdp/

■日本骨髄バンク様エンドースメント

現在は一部の帳票がまだ郵送やFAXで残っていますが、これらをすべてmoconavi経由に移行し、「完全なペーパーレス化」を実現することが当面の目標です。また、今は「閲覧」がメインですが、将来的にはファイル編集機能の安定性を高めて頂き、端末上で安全に報告書の作成・返信ができる仕組みを再構築し、ファイルサーバー機能を活用し、業務マニュアルや手順書をmoconavi内で共有する「社内Wiki」のような使い方も構想しています。コーディネーターが現場で「こんな時どうするんだっけ？」と疑問に思った際、その場ですぐにマニュアルを確認できる環境を作ることで、さらなる業務の効率化を実現したいです。

日本骨髄バンク 総務部 システムチーム 竹村 肇氏

■リモートアクセスサービス「moconavi（モコナビ）」について

「moconavi」は、スマートフォンやタブレット、Windows PCなどの端末に、データを残さずに、社内システムや各種クラウドサービスへセキュアにアクセスするためのリモートアクセスサービスです。会社支給端末や個人所有端末の業務利用（BYOD*1）を問わずに約1,700社 34万ID*2以上が利用されています。モバイル管理市場（MAM）*3において7年連続市場シェアNo.1 *4を記録し、「今いる場所がオフィスになる」をコンセプトに、企業のモバイルワークやBYODの積極活用を支援しています。

サービスサイト：https://moconavi.jp/

■株式会社レコモットについて

レコモットは「Envision Your Style～誰もが「Your Style」を制約なく実現できる社会～」をビジョンに、コミュニケーションサービスおよびソフトウェアを提供するITベンダーです。テクノロジーによって、あらゆるコミュニケーションのハブとなる革新的サービスを世界に提供し、ダイナミックかつ多様性を求める社会の生産性向上に貢献します。

会社名：株式会社レコモット

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3－3－8 麹町センタープレイス8F

代表者：代表取締役CEO 東郷 剛

設立：2005年11月

URL：https://recomot.co.jp/

*1：BYOD（Bring Your Own Device）…個人が所有するスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどを業務に活用する仕組み。

*2：2025年9月現在の概数

*3：MAM（モバイルアプリケーションマネージメント）…モバイル端末上のアプリケーションを管理するシステム。

*4：出典 株式会社テクノ・システム・リサーチ2025年4月発刊、「2025年版 エンドポイント管理市場のマーケティング分析-モバイル管理市場MAM市場シェア-」調査より。

※本リリース中に記載の会社名、商品名、ロゴは、それぞれ所有する各社に帰属します。

※報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがあります。