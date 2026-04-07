【岡山・津山】店内の冷凍食品・アイスが90分間食べ放題！！「チン！するレストランinマルイ ウエストランド店」開催！

株式会社日本アクセス

株式会社日本アクセス（所在地：東京都品川区、代表取締役社長 社長執行役員CEO：服部 真也、以下「日本アクセス」）は、株式会社マルイ（所在地：岡山県津山市、代表取締役社長：松田 和也）と連携し、冷凍食品とアイスクリームの食べ放題イベント「チン！するレストランinマルイ ウエストランド店」を、2026年4月25日（土）～4月26日（日）の２日間限定で開催いたします。

■開催概要

イベント名 ：「チンするレストランinマルイ ウエストランド店」

開催場所 ：マルイ ウエストランド店（岡山県津山市二宮71）

開催日時 ：2026年4月25日（土）～4月26日（日）

各日3回（11：00～12：30、13：30～15：00、16：00～17：30） ※完全予約制

対象商品 ：店内販売商品の冷凍食品・アイスクリーム ※一部対象外の商品があります

利用料金 ：90分 1名2,000円（税込）／ 小学生：1,000円、小学生未満：無料

※小学生以下の参加者は保護者（高校生以上）の同席が必須となります。

参加人数 ：各回あたり最大30名、最大合計180名

参加方法 ：完全予約制および事前抽選制

■チン！するレストランとは

冷凍食品市場は、簡便性や品質の向上などを背景に需要が拡大しています。日本アクセスは、冷凍食品・アイスクリームの需要創出と市場活性化を目的に、2022年から食べ放題イベント「チン！するレストラン」を開催してきました。これまで東京・大阪・愛知・北海道で開催し、累計で約3万人以上が来場しました。来場者からは、「気になっていた商品を気軽に試せる場」として関心を集めており、メディアやSNSでも継続的に紹介されています。

近年は開催形態の一つとして、小売店舗での開催も実施しています。実店舗の売場を活用することで、冷凍食品・アイスクリームの魅力や品揃えなどを再認識いただき、購買促進につなげています。また、本取り組みは『日経トレンディ』の「2026年ヒット予測ベスト30」にもランクインしています。

＜過去開催時の様子＞

■会社概要

2022年10月「チン！するレストラン」＠ヨドバシAkiba（東京・秋葉原）2023年6月「チン！するレストランin OSAKA」@大阪フードラボ2024年4月「チン！するレストランin NAGOYA」＠グローバルゲート（ささしまライブ）2025年11-12月「チン！するレストラン in SAPPORO」＠サッポロファクトリーホール

【株式会社日本アクセス 会社概要】

所在地：東京都品川区西品川1-1-1

代表者：代表取締役社長 社長執行役員CEO 服部 真也

事業内容：食品および関連消費財等の卸売業、情報処理サービス業務、貨物利用運送事業

URL：https://www.nippon-access.co.jp/

【株式会社マルイ 会社概要】

所在地：岡山県津山市上河原209-4

代表者：代表取締役社長 松田 和也

事業内容：スーパーマーケットチェーン、食品全般、日用雑貨、惣菜商品製造

URL：https://www.maruilife.co.jp/