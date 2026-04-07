花々が彩る春の箱根強羅公園

株式会社小田急箱根

箱根強羅公園では、春の訪れとともに園内各所で花々が彩りを添えています。現在、９種類のサクラが見頃を迎え、箱根で数本しか確認することのできないヤエノマメザクラや、噴水池周辺ではソメイヨシノ・ヤマザクラなどをお楽しみいただけます。

また、シャクナゲやツツジも開花しはじめ、西洋シャクナゲとヤエベニシダレの美しいコラボレーションが広がり、噴水池周辺のツツジは、ゴールデンウイーク頃に見頃を迎える予定です。

春の訪れをどうぞ箱根強羅公園でお過ごしください。

噴水池周辺のサクラの様子（４月５日撮影）西洋シャクナゲとシダレザクラ（４月５日撮影）トウゴクミツバツツジとオオシマザクラ（４月５日撮影）

記

１．入園料

大人６５０円（税込）・小学生以下無料・愛犬無料

・箱根フリーパス、のんびりきっぷ、大涌谷きっぷをご利用の方は入園無料

（デジタルチケットを含む）

・当日・翌日再入園可

※レシートを窓口でご提示ください

※箱根強羅公園・箱根美術館共通入場券は対象外です

２．営業時間

３月～１１月

９：００～１７：００（最終入園時間１６：３０）

１２月～２月

９：３０～１６：３０（最終入園時間１６：００）

休業日

年中無休

※２０２６年５月１１日（月）はメンテナンスのため、休園いたします

※年３回メンテナンス休園日あり

３．お問い合わせ

株式会社小田急箱根 施設事業部

TEL.０４６５-３２-６８２７ (平日９：００～１７：００)

ホームページ https://www.hakonenavi.jp/gorapark/

公式インスタグラム【強羅公園】 ＠hakone_goura_park(https://www.instagram.com/hakone_goura_park/)

以 上