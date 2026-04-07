花々が彩る春の箱根強羅公園
株式会社小田急箱根
噴水池周辺のサクラの様子（４月５日撮影）
西洋シャクナゲとシダレザクラ（４月５日撮影）
トウゴクミツバツツジとオオシマザクラ（４月５日撮影）
箱根強羅公園では、春の訪れとともに園内各所で花々が彩りを添えています。現在、９種類のサクラが見頃を迎え、箱根で数本しか確認することのできないヤエノマメザクラや、噴水池周辺ではソメイヨシノ・ヤマザクラなどをお楽しみいただけます。
また、シャクナゲやツツジも開花しはじめ、西洋シャクナゲとヤエベニシダレの美しいコラボレーションが広がり、噴水池周辺のツツジは、ゴールデンウイーク頃に見頃を迎える予定です。
春の訪れをどうぞ箱根強羅公園でお過ごしください。
噴水池周辺のサクラの様子（４月５日撮影）
西洋シャクナゲとシダレザクラ（４月５日撮影）
トウゴクミツバツツジとオオシマザクラ（４月５日撮影）
記
１．入園料
大人６５０円（税込）・小学生以下無料・愛犬無料
・箱根フリーパス、のんびりきっぷ、大涌谷きっぷをご利用の方は入園無料
（デジタルチケットを含む）
・当日・翌日再入園可
※レシートを窓口でご提示ください
※箱根強羅公園・箱根美術館共通入場券は対象外です
２．営業時間
３月～１１月
９：００～１７：００（最終入園時間１６：３０）
１２月～２月
９：３０～１６：３０（最終入園時間１６：００）
休業日
年中無休
※２０２６年５月１１日（月）はメンテナンスのため、休園いたします
※年３回メンテナンス休園日あり
３．お問い合わせ
株式会社小田急箱根 施設事業部
TEL.０４６５-３２-６８２７ (平日９：００～１７：００)
ホームページ https://www.hakonenavi.jp/gorapark/
公式インスタグラム【強羅公園】 ＠hakone_goura_park(https://www.instagram.com/hakone_goura_park/)
以 上