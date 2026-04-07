花々が彩る春の箱根強羅公園

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株式会社小田急箱根

　箱根強羅公園では、春の訪れとともに園内各所で花々が彩りを添えています。現在、９種類のサクラが見頃を迎え、箱根で数本しか確認することのできないヤエノマメザクラや、噴水池周辺ではソメイヨシノ・ヤマザクラなどをお楽しみいただけます。


　また、シャクナゲやツツジも開花しはじめ、西洋シャクナゲとヤエベニシダレの美しいコラボレーションが広がり、噴水池周辺のツツジは、ゴールデンウイーク頃に見頃を迎える予定です。


　春の訪れをどうぞ箱根強羅公園でお過ごしください。



噴水池周辺のサクラの様子（４月５日撮影）


西洋シャクナゲとシダレザクラ（４月５日撮影）


トウゴクミツバツツジとオオシマザクラ（４月５日撮影）




１．入園料　　


大人６５０円（税込）・小学生以下無料・愛犬無料


・箱根フリーパス、のんびりきっぷ、大涌谷きっぷをご利用の方は入園無料


（デジタルチケットを含む）


・当日・翌日再入園可


※レシートを窓口でご提示ください


※箱根強羅公園・箱根美術館共通入場券は対象外です




２．営業時間　


３月～１１月


９：００～１７：００（最終入園時間１６：３０）


１２月～２月


９：３０～１６：３０（最終入園時間１６：００）


休業日


年中無休


※２０２６年５月１１日（月）はメンテナンスのため、休園いたします


※年３回メンテナンス休園日あり




３．お問い合わせ 　


株式会社小田急箱根　施設事業部


TEL.０４６５-３２-６８２７ (平日９：００～１７：００)


ホームページ　　　 https://www.hakonenavi.jp/gorapark/


公式インスタグラム【強羅公園】 ＠hakone_goura_park(https://www.instagram.com/hakone_goura_park/)




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