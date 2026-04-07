【累計660社突破】更新審査を通過した“選ばれ続ける企業”を一挙公開｜2026年4月版

一般財団法人日本次世代企業普及機構

優れた労働環境を築くことは、多くの企業が目指す理想です。

しかし、その環境を維持し続けることは、さらに難しい挑戦です。

時代とともに変化する社会の価値観、働き方、従業員のニーズに適応しながら、働きがいや健康、成長を支え続けるには、常に進化し続ける姿勢が求められます。

ホワイト企業認定の更新審査を通過した企業は、一時的な取り組みではなく、働く人の未来を考え、企業としての在り方を問い続けています。

その姿勢こそが、社会の信頼を築き、次世代に残る企業の証といえるでしょう。

私たちは、労働環境の向上に真摯に取り組み続ける企業の皆さまを心から応援し、その素晴らしい努力を全力で支援いたします。

2026年4月度 更新認定企業一覧

■株式会社アメージング・フューチャー

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8780

【所在地】 東京都杉並区荻窪5-30-12 グローリア荻窪4階

【認定回数】3回目

■イーソル株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/326

【所在地】 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー (総合受付24階)

【認定回数】8回目

■大高建設株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8512

【所在地】 富山県黒部市宇奈月温泉633-1

【認定回数】3回目

■株式会社サカタ製作所

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/428

【所在地】 新潟県長岡市与板町本与板45番地

【認定回数】8回目

■ヒューマンスターチャイルド株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6002

【所在地】 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル 5階

【認定回数】7回目

■株式会社的

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5827

【所在地】 東京都品川区東大井5-26-22 エクシズビル4F

【認定回数】4回目

■株式会社Euphonauts

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10820

【所在地】 東京都品川区西五反田1-32-4 リンドール五反田4F

【認定回数】2回目

■KDDIアイレット株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/2460

【所在地】 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

【認定回数】6回目

■株式会社KEC Glows

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6635

【所在地】 奈良県生駒市山崎新町２－３７ エミネンス生駒1階

【認定回数】4回目

■医療法人社団スマイル＆ファイン

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9197

【所在地】 埼玉県川越市豊田町3-11-2

【認定回数】3回目

■株式会社Nishiki Foods

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/1908

【所在地】 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目18番20号

【認定回数】6回目

■株式会社デジタルブロックス

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/1278

【所在地】 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号 梅田ゲートタワー13階

【認定回数】6回目

■日本インフォメーション株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6323

【所在地】 愛知県名古屋市千種区今池1丁目8番8号 今池ガスビル6F

【認定回数】4回目

■株式会社ハウスメンテナンス

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10971

【所在地】 愛知県一宮市西島町1-29-1

【認定回数】2回目

■株式会社プラポート

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/2408

【所在地】 奈良県奈良市尼辻町433-3 2F

【認定回数】6回目

■ホームワーク株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8482

【所在地】 東京都世田谷区太子堂四丁目27番7号ホームグラウンド三軒茶屋

【認定回数】3回目

■株式会社△□〇

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8310

【所在地】 広島県広島市安佐南区伴中央4丁目8-23

【認定回数】7回目

■株式会社Linksprout

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10717

【所在地】 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 11階

【認定回数】2回目

■株式会社Growship

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10934

【所在地】 大阪府大阪市中央区南船場3丁目8番7号 三栄ムアビル803

【認定回数】2回目

■三陽商事株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10986

【所在地】 大阪府箕面市森町西3丁目2番45号

【認定回数】2回目

■三陽工業株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10980

【所在地】 大阪府箕面市森町西3丁目2番45号

【認定回数】2回目

■株式会社玉造

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/439

【所在地】 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 中之島セントラルタワー11階

【認定回数】6回目

■株式会社ロードカー

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6027

【所在地】 大阪府大阪市西区新町1-28-3四ツ橋グランスクエア3F

【認定回数】4回目

■株式会社MIC

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11450

【所在地】 大阪府八尾市久宝寺2-2-3

【認定回数】2回目

■医療法人社団慶月会

【所在地】 東京都世田谷区経堂２丁目１－３３ 2F

【認定回数】2回目

■株式会社ファーンリッジ・ジャパン

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11702

【所在地】 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル

【認定回数】2回目

ホワイト財団は、これからもより良い職場づくりに取り組む企業を称え、応援し続けます。

ホワイト企業認定 一覧はこちら :https://jws-japan.or.jp/cert_company/

ホワイト企業認定とは

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目（ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守）にわけ、取り組みの有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2026年4月時点で累計約663社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満5丁目6-4 SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団URL：https://jws-japan.or.jp/

https://jws-japan.or.jp/white-nintei/