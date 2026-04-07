【DMM 地方創生】馬路村農業協同組合のプロジェクトを、DMMがサポート！残り1軒となった青とうがらし農家の支援に向けたクラウドファンディングを開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）が展開する「DMM 地方創生」は、地域創生に特化したサービス「DMM 地方創生 クラウドファンディング」上にて、高知県の馬路村農業協同組合（以下、馬路村農協）が実施するクラウドファンディングの企画立案、およびページ制作のサポートを行いました。本プロジェクトは、4月14日（火）より、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて開始いたします。

■プロジェクトの背景

人口約800人、面積の96%が森林で覆われた高知県馬路村は、「ゆずの村」として全国的に知られています。馬路村農協が製造する人気商品「青オニゆずこしょう」は、熟成工程を行わず、採れたての青ゆずと青とうがらし、塩のみを使用したフレッシュな香りと辛味が特徴です。しかし現在、このゆずこしょうに欠かせない原料である青とうがらしを栽培する村内の農家が、高齢化などにより残り1軒にまで減少してしまい、原料不足により、ゆずこしょうの製造・販売数をセーブせざるを得ない状況になっています。

そこで、農協が土壌や畝（うね）などの栽培環境を整え、「あとは植えて収穫するだけ」の状態にした畑を用意することで、若者や兼業農家の方が青とうがらし栽培に参入しやすい環境を目指します。

■クラウドファンディング概要

プロジェクト名：【馬路村農協】生産者は残り1名。ゆずこしょうの未来をつなぐ農地拡大プロジェクト

目的：青とうがらし栽培用の農地基盤整備

方式：All-In

目標金額：1,000,000円

募集期間：2026年4月14日～6月30日

リターン品：

【ゆずスパイス お試し詰め合わせセット】3,000円

【ポン酢5種食べ比べセット+ゆずこしょう】6,700円

【やまもりセット+ゆずこしょう】10,000円ほか

限定公開URL：https://camp-fire.jp/projects/924156/preview?token=616xyfxl

■DMMのサポート内容

DMM地方創生は、これまで培ってきたノウハウを活かし、本プロジェクトにおいて企画立案からクラウドファンディングページの制作までを全面的にサポートいたしました。馬路村農協の熱い想いや、商品の魅力を最大限に引き出し、全国の皆様へお届けするための伴走支援を行っています。

- プロジェクトの企画立案- 馬路村農協組合長への現地取材・インタビュー- プロジェクトページのライティング- スチール撮影- ビジュアル制作- リターン品の設計





■今後の展望

DMM地方創生は、今後もクラウドファンディングを活用した資金調達やPR支援を通じて、全国各地の魅力ある地域産品や、地域事業者の新たな挑戦を後押ししてまいります。地域の課題解決と活性化を推進し、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

#観光・インバウンド #移住・定住 #関係人口 #ワーケーション #プロモーション・ブランディング #空き家・廃校活用 #教育 #人材育成・就業支援 #まちづくり #スマートシティ #コミュニティ形成 #AR/VR #デジタルアート #DX #オンラインイベント #産業振興・雇用創出 #起業・スタートアップ支援 #インキュベーション・アクセラレーション #３Dプリンタ・モノづくり #農業・林業 #食・健康 #消防・救急 #防災 #スポーツ・eスポーツ

DMM 地方創生ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■馬路村農業協同組合について

代表理事組合長：長野 桃太

本所所在地：〒781-6201 高知県安芸郡馬路村3888-4

事業内容：

昭和22年農業協同組合法施行（農協法第1条／この法律は、農業者の協同組合の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする）に伴い、産業組合から移行して、昭和23年6月15日に設立。

昔からこの地で生産していたゆずの産業化を図り、ゆず加工品の開発に力を入れ、ドリンクや調味料などを国内外に広く販売しています。

近年では化粧品の研究・製造・販売まで一貫して村の中で行うなど、六次産業化の取り組みが村の活性化につながり、1,000人の満たない人口の中で単独農協として総合事業を担っています。

公式サイト：https://www.yuzu.or.jp/

■自治体からのお問い合わせ

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/