日本カルミック、2026年度入社式を実施

日本カルミック株式会社

日本カルミック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高居隆章、以下「当社」）は、2026年4月1日（水）、九段会館テラスにて共立製薬株式会社と合同で入社式を開催し、当社は9名の新入社員を迎えました。当日は会場全体が合同開催ならではの活気にあふれ、新入社員たちは真剣な面持ちで社長のメッセージに耳を傾け、社会人としての決意を新たにしていました。

■代表取締役社長 高居 隆章 コメント

日本カルミックは、社会の環境衛生に取り組み、再来年には60周年を迎えます。

変化の激しい時代だからこそ、過去の成功にとらわれるのではなく、これからのあるべき姿を描き、新たな発想で変革に挑戦していくことが大切です。

皆さんと力を合わせながら、これからの日本カルミックを一緒につくっていきたいと思っています。一緒に頑張っていきましょう。(一部抜粋)

■新入社員代表 決意表明

本日、晴れて日本カルミックの一員となれたことを、大変嬉しく思います。

私たちは、これから始まる社会人としての第一歩を胸に刻み、一日でも早く会社に貢献できる人材となれるよう励んでまいります。

そして、日本カルミックが掲げる「環境衛生のプロフェッショナル」として、人々が安心・安全に暮らせる社会の実現に貢献できるよう、常に学び、挑戦し続けることを誓います。(一部抜粋)

■2026年度 新人研修について

入社後は、社会人基礎や業務基礎などに関する集合研修に加え、サービス・営業同行を通じたOJTを実施し、6月より正式配属となります。

当社は、社員一人ひとりの成長を大切にし、キャリアステージに応じた研修を段階的に整備するなど、人材育成の強化に取り組んでいます。また、研修内容は毎年現場の声を反映して見直し、より実践的で学びの多いプログラムへと進化させています。こうした育成を通じて、社会の快適を支えるプロフェッショナルを育て、人々の安心・安全と快適な社会づくりに貢献してまいります。

■2026年度の採用活動について

採用情報は当社採用サイトにて公開しています。

日本カルミック 採用サイト(https://www.calmic.co.jp/recruit/)

【日本カルミック株式会社について】

犬・猫用医薬品や畜水産動物用医薬品などの開発、製造、販売、輸出入をてがける共立製薬株式会社と英国に本社を置く衛生環境マネージメント企業のレントキル・イニシャル社との合弁会社。先進的な製品・技術とサービスにより、衛生的で快適な環境を創造する衛生環境マネージメント企業です。ウォッシュルーム、厨房、オフィス空間の３つの分野で、清潔と安心と快適をお届けしています。

名称：日本カルミック株式会社

代表者：代表取締役社長 高居 隆章

会社設立：1969年6月6日

資本金：2,000万円

従業員数：609人（2026年1月）

事業内容：衛生製品の開発・レンタルサービス、設備の維持管理・メンテナンスサービス、改修工事・リニューアル、環境・衛生診断

URL：https://www.calmic.co.jp/

【共立製薬株式会社について】

1955年創業。「動物と人の進む道を創る」をミッションに掲げ、動物医療のリーディングカンパニーとして、犬・猫用医薬品や畜水産動物用医薬品などの開発、製造、販売、輸出入をしています。

名称 ：共立製薬株式会社

代表者 ：代表取締役社長 高居 隆章

会社設立：1955年5月

資本金 ：5,500万円

従業員数：728人（2025年5月末時点）

事業内容：動物用医薬品などの開発・製造・販売・輸出入

URL ：https://www.kyoritsuseiyaku.co.jp/

【報道関係のお問い合わせについて】

日本カルミック株式会社 総務部

電話：03-3230-6750 mail：ncl-koho@calmic.co.jp