「月刊ぎふとPREMIUM」4月号好評発売中！ギフト流通の基礎知識と販促の最前線を徹底解説！プレミアム・インセンティブショーでも販売

株式会社ビジネスガイド社

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」（※1）などを展開する株式会社ビジネスガイド社は4月1日（水）、ギフトビジネスと小売・流通の専門誌「月刊ぎふとPREMIUM」2026年4月号を発売しました。

今号の巻頭特集は、新入社員が入社するこの時期に必読の「ギフト流通の基礎知識」。「ギフト」とは何なのか、ギフト業界の仕組み、フォーマルギフト、ソーシャルギフト、EC、百貨店など注目分野を含む市場動向分析や「ギフト用語集200」を掲載。

また、4月8～10日にサンシャインシティ文化会館ビルにて開催されるプレミアム・インセンティブショー（PIショー）の合本号として、注目出展社やセミナー、関連特集「販促最前線」も展開。PIショー会場でもご購入いただけます。

※1：日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市（※2）。

※2：自社調べ（調査年月：2026年2月）、前回（第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026、（26年2月4日～6日開催）実績・・出展社数2789社、 来場者数22万6166人

注目のトピックス

巻頭特集 ギフトとは何か～ギフト流通の基礎知識～

新しくギフト流通業界の企業に入社された新入社員の方向けに、新入社員を迎え入れる中堅社員のおさらいに、そして業界参入を考える方々に向けて基礎知識特集を展開。

そもそもギフトとは一体何なのか。また、全体の市場規模やカジュアルギフト、フォーマルギフト、ソーシャルギフトの市場動向、そしてギフト問屋やEC、百貨店といった各プレーヤーの特徴や現状まで分かりやすく紹介します。保存版「ギフト用語集200」も掲載。ギフト流通関係者必見です。

【あわせて注目】販促最前線／プレミアム・インセンティブショー春2026 バイヤーズガイド

4月8日（水）～10日（金）に「第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026」（PIショー）がサンシャインシティ文化会館ビル コンベンションセンターにて開催されます。

PIショー開催に合わせ、業界団体への取材と日米流通販促に精通したジャーナリストによる寄稿からなる「販促最前線」を掲載。

PIショー全出展社リストや会場案内図、講演情報、「第35回日本プロモーション企画コンテスト」の受賞企画なども掲載しています。

＜「販促最前線」収録内容＞

日本プロモーショナル・マーケティング協会（JPM） 専務理事兼事務局長 内田剛氏

流通ジャーナリスト・ラディック 代表 西川立一氏

シリーズ「伝統と革新」第1弾 ギフト・ショーで見つけた日本の良きもの

「伝統と革新」をテーマに本年9月に「第102回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2026」が東京ビッグサイトにて開催されます。そこで「伝統と革新」をテーマにした短期集中連載を今号からスタート。ギフト・ショー出展の大分県8社と和歌山県6社の取り組みをレポートします。

＜掲載企業・団体（掲載順）＞

大分県産業創造機構、わかやま産業振興財団

東日本大震災から15年“もしも”を日常に。進化する防災グッズ

東日本大震災から15年を経て、災害への備えが「特別な物」から「日々の暮らしの延長」として考えられるようになってきた中で、防災グッズ大賞を主催する一般社団法人災害防止研究所やルームクリップのキーマンインタビュー、また、商品取材から防災グッズの今を探ります。

＜掲載企業・団体（掲載順）＞

災害防止研究所、ルームクリップ、岩谷マテリアル、日本製紙クレシア、グリーンデザイン＆コンサルティング、ワンテーブル、キタヤマ

第7回京都インターナショナル・ギフト・ショーレポート

3月11日、12日に開催された京都ギフト・ショーを最速レポート。ショーの模様やコンテスト結果に加え、13日に行われたオープンファクトリーについても詳細に伝えています。

その他

日本住宅リフォーム協会（JERCO／ジェルコ）の取り組みを日本のリフォーム・リノベーションの潮流や展望とともに紹介。韓国が近年注力するIP（知的財産）起点のビジネスの現況と可能性を専門機関に取材。

媒体情報

月刊ぎふとPREMIUM 2026年4月号

発売日：2026年4月1日（水）※電子版は2026年4月10日（金）

定価：1100円 (本体価格1000円)

販売形態：媒体サイト、大手書店、Fujisanマガジンサービス、Amazon kindleなど

詳細はこちら（月刊ぎふとPREMIUM 公式サイト）

https://www.giftbook.co.jp/premium/

購読のお申し込み

下記フォームより今すぐご注文いただけます

https://www.giftbook.jp/form/purchase/index.htm

→「PR TIMESを見て」を選択の上、お申し込みください。

4月8日（水）～10日（金）PIショー会場でも販売！

販売場所：4F 休憩所・来場者アンケートコーナー隣 書籍販売コーナー

広告出稿募集中

ご商材に合わせた最適なプランをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

担当：広告営業部 TEL：03-3843-9854

次号以降の主な特集予定

・2026年5月号（2026年5月1日（金）発売予定）

首都圏近郊ギフトショップルポ、PIショーレポート、ぬいぐるみ特集

・2026年6月号（2026年6月1日（月）発売予定）

食とギフト

・2026年7月号（2026年7月1日（水）発売予定）

ギフトショップ 地方ルポ

主な購読対象

広義のギフトマーケットと流通に関わる方々にご購読いただいております。

・大手ギフト問屋・ギフトショップ経営者、経営幹部、営業担当者

・百貨店・量販店・専門店 店長、バイヤー、MD担当

・有力メーカー経営者、開発担当者、営業担当者

・販促・マーケティング・広告担当者

・建設・建築・不動産・リフォーム業

・大使館・行政・公共団体

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社

販売促進部 担当：杉原

〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2ぎふとビル

TEL：03-3843-9854