CLINKS株式会社、一般社団法人 Generative AI Japan に参画

CLINKS株式会社

AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介、以下「CLINKS」）は、一般社団法人 Generative AI Japan（略称：GenAI、読み：ジェナイ）に会員企業として参画しましたので、お知らせします。当社はこの加盟を通じて、AI DRIVEN COMPANYとしての進化をさらに加速させ、生成AIの責任ある利活用と価値共創に貢献してまいります。

■加盟の背景

CLINKSは、ITアウトソーシング、システム開発、AIサービス、教育訓練の4つの事業を軸に、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援してきました。昨今、生成AIの発展により、ビジネスのあり方や業務の仕組みが大きく進化し、私たちはAI DRIVEN COMPANYとして、AIを活用した新たな価値創造に取り組んでいます。

当社は「自社で実践し、技術とノウハウを体系化し、お客様のAI活用を開発から人材育成まで支援する」という方針のもと、以下のような具体的な取り組みを推進しています。

■CLINKSのAI活用への主な取り組み

１.全社規模のAI人材育成

2025年6月までに生成AIパスポート取得者1,030名を達成し、ほぼ全社員が基礎資格を保有。社長・役員・幹部を含む全階層での取得を実現し、年間50回以上の社内研修を通じて体系的なスキル育成を推進。AIリテラシー（基礎）からAIアーキテクト（高度設計者）まで4段階のスキルレベルを定義し、段階別育成を実施しています。

２.セキュアなAI活用基盤の構築

自社開発の生成AIチャットツール「ナレフルチャット」を全社導入し、セキュアな環境下でのAI活用を実現。定期的なセキュリティ監査と研修によりAIガバナンスを徹底。実務では開発業務効率が約200%向上し、月間AI活用事例153件（2026年2月実績）を創出するなど、具体的な成果を上げています。

３.顧客企業へのAI活用支援

自社での実践知見を活かし、法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」、データ整備支援サービス「生成AI Ready」、助成金活用可能な「生成AIリスキリング講座」などを提供。導入から運用・定着まで、トータルでサポートしています。

CLINKSのAI活用の詳細はこちら： https://www.clinks.jp/ai-solution/

■代表コメント

AIは単なる技術ではなく、ビジネスと働き方を変革する力です。CLINKSは、AI DRIVEN COMPANYとして、一人ひとりがAIを使いこなし、創造的な価値を生み出せる未来を実現します。ジェナイの一員として、責任あるAI活用を業界全体で推進し、日本の競争力向上に貢献してまいります。

── CLINKS株式会社 代表取締役 河原 浩介

■一般社団法人 Generative AI Japan について

産学連携にて生成AIの活用の促進やルール・ガイドラインの整備、提言などを行い、日本の産業競争力を高めることを目指し2024年1月に発足。代表理事は慶應義塾大学医学部の宮田裕章教授が務め、理事・顧問には学術界や先端企業の有識者らが就任、80社が会員として加盟。（2025年12月時点）

・名称：一般社団法人 Generative AI Japan

・所在地：東京都多摩市落合1丁目34番

・設立：2024年1月

・代表理事：宮田 裕章

・URL：https://generativeaijapan.or.jp/

【会社概要】

■会社名：CLINKS株式会社

■代表者：代表取締役 河原浩介

■設立：2002年12月

■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F

■URL：https://www.clinks.jp

■主な事業内容：

1. ITアウトソーシング事業

2. システム開発事業

3. AIサービス事業

4. 教育訓練事業