AI議事録作成ツール「LINE WORKS AiNote」が大幅アップデート

LINE WORKS株式会社

ビジネス現場のコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）は、AI議事録作成ツール「LINE WORKS AiNote」をアップデートし、4月9日（木）より提供を開始します。

業務の自動化や意思決定の支援など、企業におけるAI活用の高度化が進む中、議事録や会議データは、AIの学習データや、組織ナレッジとして活用可能な“情報資産”として、より迅速に活用できることが求められています。

こうした背景のもと、今回のアップデートでは、「LINE WORKS AiNote」が提供する高精度な「話者分離」機能に、新たに話者識別技術(※1)を組み合わせることで、会議中の発話者(1回の会議につき最大30名 ※2)を識別し、会議記録に発話者名を自動で反映する「自動話者認識」機能を追加しました。

また、「AI要約」機能を強化し、会議記録から必要なタスクをワンタップで抽出することが可能となりました。

これらの機能により、議事録作成における確認・整理の手間をさらに軽減するとともに、会議後の迅速なアクションの実行を支援します。

また、本アップデートにあわせて、自社システムや外部サービスから「LINE WORKS AiNote」に記録されたデータの取得・操作が可能となる外部連携用APIの提供を開始します。

※1：話者識別技術：音声の特徴から話者を特定する技術

※2：音声解析により、1回の会議につき最大30人まで話者候補を識別対象として扱うことを指します。識別精度は、発話状況および音声品質などの条件により変動するため、同時に30人の話者を正確に識別できることを保証するものではありません。

＜アップデート内容詳細＞

1.会議中の話者を識別・反映する「自動話者認識」機能の追加

話者識別技術により、複数の参加者がいる社内会議において、各発言が「誰によるものか」を自動で識別し、話者情報を付与した会議記録を作成します。1回の会議につき最大30名(※2)の認識ができるため、大人数の会議でも活用が可能です。

これにより、「誰が」「いつ」「何を」話したかが明確な会議記録を迅速に作成することが可能となり、議事録作成の更なる工数削減・効率化に加え、「言った・言わない」といった認識齟齬の防止にも寄与します。

【利用方法】（モバイル版）

- ノートから対象の発言の区間の参加者名を長押しし、[参加者を変更]メニューを選択します。- アドレス帳から参加者(発言者)を検索し、指定します。- 次回以降、指定したメンバーをAIが識別し、参加者名に自動で適用します。

※本機能の利用にあたっては、管理者による同意が必要です（初回のみ）

※一定の秒数以上発言された区間が話者識別の対象になります。話者識別が可能な区間では、参加者アイコンの右下に”AIアイコン”が表示されます。

※自動話者認識の対象は、アドレス帳に登録された社内メンバーです。

【対象プラン】

チーム/ビジネス/エンタープライズ

2.会議後のタスクを可視化する「次のステップ」の追加

「AI要約」機能を拡張し、会議内容の要約とあわせて、会議内で示されたToDo事項を整理する「次のステップ」を表示します。

議事録を都度読み返すことなく、会議後に必要となるアクションをすぐに把握できるため、スムーズな実行を支援します。

【利用方法】

「AI要約」を実行すると、要約とあわせて表示されます。

【対象プラン】

ソロ/チーム/ビジネス/エンタープライズ

3.外部連携用APIの提供開始

APIを通じて、自社システムや外部サービスから「LINE WORKS AiNote」に記録された会議データの取得や操作が可能になります。

【API経由で取得/操作可能な項目】

- ノート一覧の取得- ノートの詳細および内容の取得- 特定のノートの削除- ドメインおよびメンバー単位の文字起こし時間と、AI要約の使用状況の照会

【対象プラン】

対象プラン：エンタープライズ

「LINE WORKS AiNote」について

「LINE WORKS AiNote」は、登録者数100万人の個人向け文字起こし・議事録作成ツール「CLOVA Noteβ」を引き継いだ、世界トップクラスの音声認識精度を有するエンタープライズ向けAI議事録作成ツールです。

様々な企業における議事録作成の効率化用途に加え、ITや士業など高い認識精度が求められる専門性の高い業界でも導入が加速しており、サービス提供開始から1年で、2,900社以上に有償版が導入されています。

製品ページURL：https://line-works.com/ainote/

LINE WORKS株式会社について

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

社名：LINE WORKS株式会社

本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階

設立：2015年6月

代表者：島岡 岳史

資本金：55億2,000万円

URL：https://line-works.com/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。