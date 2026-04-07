【特許取得】長袖なのに動くほど涼しい。動くシーンに最適化した『SHIELDE（シルデ）』スポーツラインが新登場。Makuake先行販売は4月13日（月）開始

東光商事株式会社

東光商事株式会社（本社：大阪府大阪市／代表取締役：光井啓祐）は、2026年4月13日（月）より応援購入サービス「Makuake」にて、特許取得の“放熱・遮熱テクノロジー”を搭載したスポーツウェア『SHIELDE（シルデ）スポーツライン』の先行販売を開始いたします。

現在先行して実施中（2026年2月27日～4月19日）の同ブランド「ライフスタイルライン」が多くのご支持をいただいたことを受け、よりアクティブなシーンに対応する新たなラインとして「スポーツライン」を開発しました。

本プロジェクトは、『SHIELDE（シルデ）』として第2弾となるクラウドファンディング企画です。

ただ冷たいだけでは、運動中に身体の中で生まれる“こもり熱”には対応しきれません。

私たちがスポーツラインで目指したのは、アクティブな動きで増える体熱を効率よく逃がし、「動き続けても熱を溜め込まない」 という新発想でした。

生地性能はライフスタイルラインと同じく、接触冷感・UVカット・速乾・抗菌防臭、そして特許取得の放熱×遮熱テクノロジーを共通採用。

そのうえでスポーツラインでは、ランニング、トレーニング、屋外スポーツなど、“動くシーン”に対応できる構造へと仕上げました。

『SHIELDE（シルデ）』は、日常を快適にするライフスタイルラインに加えて、アクティブな動きをより涼しく、より自由にするスポーツラインを新たな選択肢として展開します。

Makuake先行販売ページはこちら :https://www.makuake.com/project/shielde-2/長袖なのに動くほど涼しく快適。放熱×遮熱テクノロジー搭載の新感覚アクティブウェア

背景｜長袖をもっと自由に。動く人のための革新を。

屋外スポーツ、ランニング、テニス、ウォーキング、ヨガなど、多くの“動くシーン”で求められるのは「動きやすい」「涼しい」「紫外線から守れる」 という3要素。

しかし、一般的なスポーツインナーは

・ 暑くて長袖が着られない

・ 動くと汗が残って冷える

・ UV対策が弱い

などの課題が存在していました。

そこでSHIELDEは、独自の「TERAX COOL(R)」と「NEO COLD(R)」の特許取得技術を組み合わせた放熱 × 遮熱 を同時に叶える新しいスポーツウェアを開発しました。

SHIELDEの核｜“見た目”と“機能”の両立を目指した技術

SHIELDEは、遠赤外線を放射する自社開発機能性素材 TERAX COOL(R) と NEO COLD(R) を、プリント加工前のパウダー段階で独自配合し、プリント加工した生地を採用しています。

TERAX COOL(R)は放熱・遮熱・UVカットといった機能性を備える一方、主成分由来の色味によりプリント柄が見えやすい課題がありました。

NEO COLD(R)は主成分に水晶を用い、プリントが透明で生地になじみやすく、放熱・遮熱・抗菌防臭などの機能を持つ素材です。

この2つの原料をブレンドすることで、見た目のなじみやすさと機能性の両立を目指した、新しい機能性素材が生まれました。

Makuake先行販売概要

・プロジェクト実施期間

2026年4月13日（月）11時30分 ～ 2026年5月10日（日）22時00分

※一般販売は2026年5月下旬を予定

・ラインナップ（4型）

SHIELDEは「ライフスタイルライン／スポーツライン」の2軸で展開。

今回のMakuakeでは スポーツライン から、以下４型を先行販売します。

首元までカバーできるハイネック仕様。屋外スポーツや日差しの強い環境でも快適に動ける、長袖アクティブウェアです。

ハイネック長袖シャツ（レディース）

通常価格：\3,980（税込）

カラー：ブラック/ホワイト/サックス/ネイビー

サイズ：M/L

※Makuakeではブラック/サックス/ネイビーのみ販売

ランニング・ヨガ・ワークアウトまで幅広い動きに対応。高ストレッチで動きやすく、汗をかいても快適さが続くレギンスです。

レギンス（レディース）

通常価格：\4,980（税込）

カラー：ブラック/ネイビー/グレー

サイズ：S/M/L

※Makuakeではブラック/ネイビーのみ販売

シンプルで使いやすいUネックタイプ。屋外スポーツ・通勤・作業着のインナーまで幅広いシーンに対応するメンズ向け長袖シャツです。

Uネック長袖シャツ（メンズ）

通常価格：\3,980（税込）

カラー：ブラック/ホワイト/ネイビー

サイズ：M/L/LL

※Makuakeではブラック/ネイビーのみ販売

ランニングやジムトレーニング、屋外作業まで活躍。脚全体の動きやすさと快適性を追求し、長時間でも涼しく着用できるアンダータイツです。

アンダータイツ（メンズ）

通常価格：\4,980（税込）

カラー：ブラック/ネイビー

サイズ：M/L/LL

・リターン詳細

Makuakeでは、単品・2枚/上下セット割を用意し、先行価格で提供します。

詳しくはMakuake(マクアケ)のプロジェクトページをご確認ください。

URL：https://www.makuake.com/project/shielde-2/

【会社概要】

名称：東光商事株式会社

所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-3-20 三菱重工大阪ビル9階

代表者：代表取締役社長 光井啓祐

事業内容： 各種繊維製品の国内取引ならびに輸出入

資本金：1億円

年商：99億円

創立年月：1942年4月1日

【本件に関する報道関係者のお問合せ先】

東光商事株式会社 広報事務局 担当:金井

TEL: （03）3479-6941／E-MAIL: s-kanai@tokoshoji.co.jp