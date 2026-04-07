【セミナーレポート】AI検索時代、食品ECはどう変わる？見直すべき、選ばれるコンテンツの条件とは

アイランド株式会社

アイランド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：粟飯原 理咲）が運営する日本最大級のお取り寄せ情報サイト「おとりよせネット」（https://www.otoriyose.net/）は、2026年3月食品EC店舗様を対象としたオンラインセミナー「AI検索で何が変わる？何をすべきか？」を開催いたしました。

本セミナーでは、デジタルマーケティングの専門家である株式会社エスファクトリーの井水大輔氏が登壇。昨今のAI検索（GoogleのAI OverviewやChatGPT等）の広がりを受け、EC事業者が今後どのような情報発信を行うべきか、最新のトレンドと実践的な改善手法をお話いただきました。なお、食品系のオンラインショップを運営されている事業者様向けに、本セミナーのアーカイブ動画を2026年末までの期間限定で無料公開しています。

■セミナーレポート：AI時代に“選ばれる食品EC店舗”になるためのポイント

詳細レポートはこちら：https://www.ai-land.co.jp/press/p-otoriyosenet/25098/

1. AI専用対策よりも大切な基本の徹底

AI時代であっても、Googleが重視する評価基準「E-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）」の重要性は変わりません。誰が、どんな思いや経験に基づき提供しているのかを丁寧に伝えることが、AIに引用され、ユーザーに選ばれる鍵となります。

2. ユーザーの「不安や迷い」に寄り添うコンテンツ設計

単なる商品説明ではなく、「なぜ選ばれたのか」「どんな不安を解消したか」などを深掘りすることが重要です。例えば「一人暮らしでも食べ切りやすいか」といった、利用シーンに即した情報を発信することでコンバージョン（成果）へと導きます。

3. 第三者評価の蓄積がAIの信頼を生む

AIは自社サイトだけでなく、外部メディアのランキングや口コミも参照します。おとりよせネットのような「食品通販の情報サイト」での客観的な評価を蓄積し、GA4等のデータをAI分析に活かすことで、改善の精度を飛躍的に高めることが可能です。

■【期間限定】アーカイブ動画の公開について

本セミナーの本編動画を、2026年末までの期間限定で無料公開しています。

＜動画でご覧いただける内容＞

・AI検索によるユーザー行動の変化

・「選ばれる理由」を作るコンテンツ設計

・GA4やサーチコンソールのデータをAI分析に活かす具体的な質問例

・ECサイトの情報設計ポイント

・質疑応答：「ページが長くなると読みづらい？」など、現場の悩みに答える実践アドバイス



＜こんな方におすすめ＞

・食品系のオンラインショップを運営されている事業者様

・AI検索の普及で、自社サイトへの流入減少を不安に感じている方

・「自社商品の強み」をどう言語化して発信すればいいか悩んでいる方

・SNSや口コミを活用して、商品の信頼性を高めたいと考えている方

・Googleアナリティクスなどのデータを、具体的な改善に活かせていない方



＜アーカイブ動画の閲覧方法＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1653/table/220_1_e66c8a5314e00d72f8e8a25679930840.jpg?v=202604071151 ]■講師プロフィール／井水 大輔氏

株式会社エスファクトリー 代表／WACA一般社団法人ウェブ解析士協会 理事

https://sfactory.co.jp/

ウェブサイトの制作や運用コンサルティングを中心に、企業のデジタルマーケティングの「作戦」を練り実行の支援を行っている。アクセス解析データを活用した売上アップにつながる改善施策を得意とし、これまで300サイト以上のウェブサイト制作に関わり企業の売上アップに貢献。

近年ではSNSやウェビナー、広告、ホワイトペーパー作成、マーケティングチームの育成など企業のマーケティング活動全般の伴走を行う。そのかたわらデジタルマーケターの育成にも力を入れている。

これまで延べ15,000人以上にセミナーや研修を実施し、ウェブ解析士公式テキストの生成AIの章の執筆に携わり、これから生成AIをビジネスで活用したい方向けのセミナーでも登壇。CSS Niteのベストセッションやウェブ解析士アワードを過去数年にわたり受賞している。



＜著書＞

『［新人Web担当でも使える］Webサイト改善の指南書』

『コンバージョンを上げるWebデザイン改善集』8刷

『自社サイトをコストで終わらせないために（56）』

『1週間でGoogleアナリティクス4の基礎が学べる本』 （共著）

『ウェブ解析士認定試験公式テキスト』 （共著）

寄稿は『Web担当者Forum』、『Web Designing』など多数

■おとりよせネットについて

日本最大級のお取り寄せ情報サイト。モニター審査によるユーザーの口コミがジャンル・シチュエーションごとに検索できるほか、料理研究家やフードライターなど「お取り寄せの達人」の推薦コーナー、季節イベントに連動した特集コーナーなどを展開。

全国各地の「光る逸品」をお持ちのオンラインショップ様の集客および売上アップ、ブランディング・PR支援をしています。オンラインショップをお持ちの店舗様向けに無料プランからご活用いただけます。

・URL

https://www.otoriyose.net/

・おいしいマルシェ

https://marche.otoriyose.net/

・公式X

https://twitter.com/otoriyosenet

・公式Instagram

https://www.instagram.com/otoriyose_net/

・公式YouTubeチャンネル「至福のお取り寄せチャンネル」

https://www.youtube.com/channel/UC6oW0o9SVN6YMTL2xKCxdTA

アイランド株式会社

「フーディストサービス（フーディストノート）」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのサービスをはじめ、イベントスペース「外苑前アイランドスタジオ」を運営しています。これまでありそうでなかった「こんなサービスがあったら、自分たちもみんなも嬉しい」サービスを考え、日々の生活が豊かになるサービスの提供を目指しています。



事業内容：

・「おとりよせネット」「フーディストサービス」「朝時間.jp」など、ライフスタイルメディアの運営

・料理インフルエンサープロモーション／料理インフルエンサーマーケティング事業

・食品ECサイト(オンラインショップ)の集客・販促支援、食を軸にした地域創生支援事業

・食品・飲料ブランドの公式SNS運用サポート

・キッチン雑貨やお取り寄せグルメなどを販売するオンラインストア「Aima」運営

・五感で楽しむ推し活イベントのプロデュース「推しタメ」事業

URL ：https://www.ai-land.co.jp/