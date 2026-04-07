副作用情報収集管理システム『MESICOT（メシコ）』に「オンライン報告機能」を追加しました！
株式会社ミュートス
■「オンライン報告機能」開発背景
■「オンライン報告機能」説明
オンライン報告機能 報告者基本情報入力画面
オンライン報告機能 副作用等情報入力画面
■機能一覧（一部紹介）
- 報告の迅速化：情報伝達の中間プロセスを削減
- データ精度の向上：医師等による直接入力で情報の正確性を強化
- 業務効率化：MRの業務負担を軽減（入力の手間削減/スピードUP）
■料金（初期費、月額費）
■利用形態
■MESICOT 製品サイト
■サービスに関するお問い合わせ
製薬・医療業界に特化したシステム開発およびインターネット関連システムの企画・開発・運営を手がける株式会社ミュートス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：富山 慎二、以下「ミュートス」）は2026年4月1日、副作用情報収集管理システム『MESICOT（メシコ）』にオンライン報告機能を追加しました。
■「オンライン報告機能」開発背景
これまで、副作用情報は医療機関の医師等がMRに情報提供し、MRがシステムに入力・登録する流れで運用されていました。
MRの作業負担と情報入手の短縮化を図るために、MESICOTと連携可能なオンライン報告機能をこの度リリースすることとなりました。
■「オンライン報告機能」説明
外部の方にて報告入力用の専用Webフォームにアクセスし、報告入力が可能です。
（MRから情報提供者に上記のWebフォームアドレスをお伝えいただくことを想定しています）
入力された内容は、MESICOTに送信され自動的にシステムに登録されます。
オンライン報告機能 報告者基本情報入力画面
オンライン報告機能 副作用等情報入力画面
■機能一覧（一部紹介）
- 報告の迅速化：情報伝達の中間プロセスを削減
- データ精度の向上：医師等による直接入力で情報の正確性を強化
- 業務効率化：MRの業務負担を軽減（入力の手間削減/スピードUP）
■料金（初期費、月額費）
弊社までお問合せください。
■利用形態
クラウドサービス
※Webブラウザ上（パソコン、タブレット、スマートフォン）でご利用いただけます
■MESICOT 製品サイト
https://www.mesicot.jp/
■サービスに関するお問い合わせ
株式会社ミュートス MESICOT（メシコ）製品担当
大阪府大阪市中央区久太郎町2-2-7 山口興産堺筋ビル3階
Tel：06-6266-0440
Mail：salesg@mythos-jp.com