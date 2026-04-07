副作用情報収集管理システム『MESICOT（メシコ）』に「オンライン報告機能」を追加しました！

株式会社ミュートス

製薬・医療業界に特化したシステム開発およびインターネット関連システムの企画・開発・運営を手がける株式会社ミュートス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：富山 慎二、以下「ミュートス」）は2026年4月1日、副作用情報収集管理システム『MESICOT（メシコ）』にオンライン報告機能を追加しました。

■「オンライン報告機能」開発背景

これまで、副作用情報は医療機関の医師等がMRに情報提供し、MRがシステムに入力・登録する流れで運用されていました。

MRの作業負担と情報入手の短縮化を図るために、MESICOTと連携可能なオンライン報告機能をこの度リリースすることとなりました。

■「オンライン報告機能」説明

外部の方にて報告入力用の専用Webフォームにアクセスし、報告入力が可能です。

（MRから情報提供者に上記のWebフォームアドレスをお伝えいただくことを想定しています）

入力された内容は、MESICOTに送信され自動的にシステムに登録されます。

オンライン報告機能 報告者基本情報入力画面オンライン報告機能 副作用等情報入力画面■機能一覧（一部紹介）- 報告の迅速化：情報伝達の中間プロセスを削減- データ精度の向上：医師等による直接入力で情報の正確性を強化- 業務効率化：MRの業務負担を軽減（入力の手間削減/スピードUP）■料金（初期費、月額費）

弊社までお問合せください。

■利用形態

クラウドサービス

※Webブラウザ上（パソコン、タブレット、スマートフォン）でご利用いただけます

■MESICOT 製品サイト

https://www.mesicot.jp/

■サービスに関するお問い合わせ

株式会社ミュートス MESICOT（メシコ）製品担当

大阪府大阪市中央区久太郎町2-2-7 山口興産堺筋ビル3階

Tel：06-6266-0440

Mail：salesg@mythos-jp.com