【初期導入費用0円】銀行融資に代わる新たな資金調達スキーム「BRO-ZERO」を事業ページTOPとしてリニューアル。与信枠を使わずに不動産の価値向上を実現！

株式会社ブロードエンタープライズ※初期導入費用ゼロ円とは、初期費用相当額を分割払いにするサービスです。

株式会社ブロードエンタープライズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中西 良祐、東証グロース市場上場、証券コード：4415、以下当社）は、不動産オーナー様の資金面の課題を解決し、手元資金を残したまま物件の価値を高めることができる新たな資金調達スキーム「BRO-ZERO（ブロゼロ）」のランディングページを公開いたしました。これまで専用のページが存在しない状況でしたが、事業概要ページのTOPとしてリニューアル公開いたしました。

詳細を見る :https://broad-e.co.jp/bro-zero/

不動産運営における「資金調達」のジレンマ

不動産経営において、物件の老朽化に伴うリフォームや修繕、空室対策のための設備導入は不可欠です 。しかし、「手元現金や与信枠を使いたくない」「リフォームに充てる資金がない」といった資金面のハードルが、物件の価値向上を妨げる大きな要因となっています。従来の銀行融資では、オーナー様自身が資金を準備し、与信枠を利用して金融機関の審査を受ける必要があり、資金調達までに時間と手間がかかっていました。こうしたオーナー様の声に応えるため、当社は初期導入費用ゼロ円で設備導入や工事が可能な「BRO-ZERO」を提供しています。

「BRO-ZERO（ブロゼロ）」サービス概要

「BRO-ZERO」は、当社が金融機関と連携し「債権流動化」という仕組みを利用して提供する、独自のファイナンススキームです。リフォームや修繕・設備導入工事を当社が元請けとなり全額立て替えることで、オーナー様は初期導入費用ゼロ円（※）で不動産の価値を高めることができます。※初期導入費用ゼロ円とは、初期費用相当額を分割払いにしたプランです。

初期導入費用0円でできること

今後の展望

＜ 「BRO-ZERO」の3つの特徴＞- 与信枠・融資枠を使わない：通常の銀行融資とは異なり、オーナー様の与信枠（借入枠）を圧迫しません。そのため、次の物件購入などのために融資枠を温存しておくことが可能です。- 金融機関の審査不要でスピーディー：本サービスは「工事の請負契約」または「売買契約」であり、金銭消費貸借契約（借金）ではありません。金融機関による煩雑な融資審査の手間を省き、スピーディーに資金調達・導入が可能です。- 上場企業の信用力で実現：当社の東証グロース市場上場企業としての信用力と、金融機関との提携による「債権流動化」の仕組みにより、オーナー様のリスクを最小限に抑えた分割払いプランを実現しています。- BRO-ZEROを活用することで、以下のような幅広い設備・サービスを初期負担ゼロで導入可能です。- BRO-ROOM（専有部）：住宅設備・リノベーション- BRO-WALL（共用部）：外壁塗装・屋上防水・エクステリア- FFE：家具・家電・備品の購入- その他：スマートカメラ、宅配ボックス、スマートロック、エアコン、LED照明、給水ポンプ、エレベーター修繕など対象物件も、アパート・マンションだけでなく、事業用戸建、宿泊施設（民泊・ホテル・旅館）、ビル、福祉施設など幅広く対応しており、賃貸から民泊、シェアハウスまで多様な運用方法をサポートします。

当社は今後もさらに「BRO-ZERO」を通じて、資金に悩むオーナー様の課題を解決し、日本の既存住宅流通市場の活性化に貢献してまいります。

今後もBRO-ZEROシリーズの拡充を図り、キャッシュフローを維持したまま物件価値を高める投資をサポートするパートナーとして、サービスの質を高めてまいります。

会社概要

- 法人名： 株式会社ブロードエンタープライズ- 代 表： 中西 良祐- 本 社： 大阪府大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル9F- 設 立： 2000年12月15日- 資本金： 80百万円- 上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：4415）- ホームページ：https://broad-e.co.jp/- 従業員数：127名(2025年12月末日時点)- 事業内容：マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」(https://broad-e.co.jp/business/b-cubic/)、IoTインターフォンシステム「BRO-LOCK」(https://broad-e.co.jp/business/bro-lock/)、外壁塗装・修繕「BRO-WALL」(https://broad-e.co.jp/bro-wall/)、初期費用ゼロの民泊運用「BRO-民泊」(https://broad-e.co.jp/bro-minpaku/)、等の販売・施工・保守- YouTube「中西良祐チャンネル」：https://www.youtube.com/@ryosukenakanishi- YouTube「ブロードエンタープライズ（4415）IRチャンネル」：https://www.youtube.com/@broadenterprise-ir【本リリースに関するお問合せ】株式会社ブロードエンタープライズ 担当：金城（かねしろ）お問い合わせフォーム https://broad-e.co.jp/contact/