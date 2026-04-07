【最大70% OFF】「amood」、ガーリー系ブランド「シュガーパウダー」の期間限定キャンペーンを開催

ABLY Corporation., Inc.

韓国No.1ファッションショッピングアプリ「ABLY」が運営する「amood」（運営：ABLY Corporation., Inc.）では、2026年4月6日（月）から4月12日（日）までの1週間限定で、ガーリーファッションの代名詞「シュガーパウダー（sugarpowder）」の単独企画展を開催します。今回の企画展では、「シュガーパウダー」のパステルカラーを中心とした春の新作アイテムを、特別な特典とともにご紹介します。

イベントページ：https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20284%3Ffrom%3Dcampaign_home&campaignId=24536&title=amood(https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20284%3Ffrom%3Dcampaign_home&campaignId=24536&title=amood)

■ 企画展概要

・開催期間 2026年4月6日（月）00:00 ～ 2026年4月12日（日）23:59

・主な特典 全商品対象 20%OFFクーポンプレゼント ＋ 最大70% OFF

■ 企画展詳細

今回の単独企画展は、韓国・日本のお客様から支持を集める「シュガーパウダー」の春シーズンベストアイテムを一堂にご覧いただける特別な機会です。パステルトーンのニットカーディガンや春らしいシャツなど、さまざまなムードで着こなせる新作アイテムが多数登場します。開催期間中は全商品に使える20%OFFクーポンを配布するほか、商品自体の割引と合わせて最大70%OFFという破格のお買い物体験をお届けします。

■ 注目アイテム（一部ご紹介）

https://www.amood.jp/products/20625223https://www.amood.jp/products/20666844https://www.amood.jp/products/20600793https://www.amood.jp/products/20770063

■ amoodについて

「amood」は、韓国ファッションブランドを日本の消費者へとつなぐグローバルファッションプラットフォームです。トレンド感覚に優れた厳選ブランドをキュレーションし、韓国発のスタイルをより身近にお届けしています。

▶︎ イベントページ : https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20284

▶︎ SUGAR POWDER 公式 Instagram(KR) : https://www.instagram.com/sugarpowder_official/

▶︎ SUGAR Powder ショップページ : https://www.amood.jp/market/31195

■ 会社概要

会社名：ABLY Corporation., Inc.

サービス名：amood（アムード）

公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/