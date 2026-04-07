【福岡ソフトバンクホークス】5月24日（日）開催「OH SADAHARU LEGACY DAY」当日ゲストOB第1弾発表！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

5月24日（日）にみずほPayPayドーム福岡で開催予定の、FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT記念試合「OH SADAHARU LEGACY DAY」におきまして、当日試合前セレモニーに出席予定のゲストOB第1弾をお知らせいたします。

また、野球を通じた社会貢献活動の一環として実施している観戦招待事業の「メセナシート」では、「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT」の取り組みのもと、より多くの方にご利用いただけるよう、5月22日（金）の試合より募集対象を拡大し、追加募集を行います。

今後も本プロジェクトに関するさまざまな取り組みを順次発表してまいります。

「OH SADAHARU LEGACY DAY」開催日程

試合前セレモニー ゲストOB第1弾発表

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/515_1_27337c9b1bc832cb357f97b4b4c92d7f.jpg?v=202604071151 ]

試合前には、王貞治氏の歩みとその精神をご体感いただける特別セレモニーを実施し、王貞治氏とホークスを牽引してきたホークスOBの登場を予定しております。

また、当日ゲストの皆様には、背番号「89」の「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT 特別ユニフォーム」を着用いただくことで、王貞治氏をはじめとする人々が築いてきた野球文化の継承を体感できる機会を創出します。

王貞治氏

ゲストOB（五十音順）

秋山 幸二氏

工藤 公康氏

小久保 裕紀氏

城島 健司氏

攝津 正氏

藤本 博史氏

CSR観戦招待事業の「メセナシート」対象者を拡大し、追加募集を実施

野球を通じた社会貢献活動の一環として実施している観戦招待事業である「メセナシート」では、「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT」の取り組みのもと、より多くの方にご利用いただけるよう、5月22日（金）の試合より募集条件を緩和し、追加募集を行います。皆様からの応募をお待ちしております。

■応募条件変更点

・これまで：少年野球等各種スポーツ団体（中学生までのお子様）

・5月22日(金)以降の試合：18歳以下の8名以上のグループ（20歳以上の保護者同伴必須）

※スポーツ団体などに関わらずどのようなグループでもお申込みいただけます。

※応募人数8名以上、高齢者福祉団体（施設）、障がい児・者福祉団体（施設）、児童・母子福祉団体（施設）の条件については変更ございません。

■年間応募スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/515_2_1c32cd591c7441de4b7b6b48fdf718b4.jpg?v=202604071151 ]

※6月試合以降についてはメセナシート公式サイトにて順次募集を行います。

応募はこちら :https://mdh.fm/e?kA503FGdb1

■ホークスメセナシートとは

メセナシートとは、野球を通じた社会貢献活動の一環として、学生や各種スポーツ団体および福祉団体の方々をみずほPayPayドーム公式戦にご招待する事業です。

本事業にご賛同の企業様より観戦チケットをご提供いただき、ご利用者様には、企業様宛に観戦のお礼状の作成をお願いしております。

詳細を見る :https://www.softbankhawks.co.jp/csr/mecenat/