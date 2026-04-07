【オンライン／2026年4月9日（木）19:00】「3つのクリニックのリアルな変化：患者様が自然と通い続ける医院は“設計”で作れる」無料オンラインセミナー開催

株式会社Wrusty2026年4月9日無料オンラインセミナー開催

LINEを活用した集患と継続収益まで自動化することで、医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）は、全国の開業医・開業予定医の皆様を対象に、無料オンラインセミナー「3つのクリニックのリアルな変化：患者が自然と通い続ける医院は“設計”で作れる」を2026年4月9日に開催いたします。本セミナーでは、規模や診療科目の違うそれぞれの医療機関の成果に繋がったオンライン診療の動線設計と、なぜ「march」を活用している医療機関は1年間で9倍という収益に繋げることができているかを、再現性の高い設計という観点から解説します。

3つのクリニックのリアルな変化

3つのクリニックのリアルな変化

オンライン診療を導入する医療機関は年々増加していますが、「導入したものの思うように成果が出ない」「初診で終わってしまい、継続につながらない」といった声は少なくありません。

その多くは、ツール選定や集患の問題ではなく、オンライン診療の“設計”そのものに原因があります。

本セミナーでは、実際に多くの医療機関を支援する中で、規模や診療科目の違うそれぞれの医療機関の成果に繋がったオンライン診療の動線設計を構造的に解説します。

本セミナーは、参加費無料・事前申込制で、Zoomによるオンライン開催となります。クリニックの理事長・院長・事務長・運営御担当者様の皆さまはぜひ奮ってご参加ください。

セミナー概要

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」で“つながる医療”の実現へ

ウェビナー内容（一部）- オンライン診療が失敗する原因の9割は、ツールや集患ではなく「設計」にある- 1日1時間のオンライン診療で9倍の収益増に繋げる「設計」とは- 初診で終わるオンライン診療は、最初から“単発前提”で設計されている- オンライン診療を来院診療と切り離すと、成果は出ない- 患者が離脱する最大の原因は「迷い」であり、医療内容ではない- 診察率・継続率は、現場努力ではなく「導線設計」で再現できるこんな方におすすめ- オンライン診療を導入したが、活用しきれていない医療機関- 初診で終わらず、継続につながる診療モデルを作りたい方- 自由診療・オンライン診療の収益性を高めたい方- 広告・集患を診療成果につなげたい医療機関経営者・責任者セミナーお申し込みはこちら :https://march-cos.com/seminar/20260409/- セミナータイトル：「3つのクリニックのリアルな変化：患者様が自然と通い続ける医院は“設計”で作れる」- 開催日：2026年4月9日（木）19:00～20:00 (予定)- 開催方法：オンライン（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：医療機関の理事長（院長）・事務長・運営ご担当者様- 申込URL：https://march-cos.com/seminar/20260409/- 主催：株式会社Wrusty医療機関の “成果に責任を持つ”

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、オンライン診療の導入から運用、集患、改善までを分断せずに一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、収益の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

marchの詳細はこちら :https://march-cos.com/

株式会社Wrusty（ラスティ）について

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区渋谷３丁目6番15号SOLIX SHIBUYA 6階

代表取締役 上田 遼

お問い合わせ先

株式会社Wrusty

担当部署：マーケティング部 PRチーム

担当者：原

メールアドレス：pr@wrusty.co