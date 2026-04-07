【2026年最新】年代別・美容医療のリアルな相場観を公開！平均単価から見る世代別美容トレンド

株式会社口コミ広場

日本最大級の美容医療の口コミ・予約サイト「美容医療の口コミ広場(https://report.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)」を運営する株式会社口コミ広場は、「年代別の美容医療平均単価」を発表いたしました。

本データは、「美容医療の口コミ広場」における施術実績データ（2025年1月1日～2025年12月31日期間）をもとに算出したものです。

記事URL：https://report.clinic/other/column/1536664(https://report.clinic/other/column/1536664?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature)

【世代別】美容医療の平均単価一覧

2025年の施術データから、美容医療の投資額は年齢とともに上昇し、50代でピーク（約8.9万円）を迎える山型の傾向が鮮明になりました。60代以降も20代を上回る単価を維持しており、全世代において美容医療が日常的な自己投資として定着していることが分かります。

年代ごとに異なる美容医療への向き合い方

10～20代前半は、二重整形やボトックスなど、即効性や写真映えを重視した施術が中心となり、限られた予算の中で「今すぐ印象を変えたい」というニーズが強い傾向にあります。

一方、20代後半～30代では、シミ・シワ治療やリフティングなど将来を見据えた予防美容への投資が増加し、美肌を維持するための定期的なメンテナンスという考え方が広がります。

さらに40～50代では、たるみ改善を目的に高単価施術を選ぶ本格ケア期となり、60代以降は目元や輪郭の機能と見た目を整える、質を重視した美容医療へとシフトしていきます。

「美容医療の口コミ広場」について

「美容医療の口コミ広場」は、実際に施術を受けた方のリアルな体験談（口コミ）をベースに、ユーザーが納得してクリニックを選べる環境作りを目指す国内最大級の美容医療プラットフォームです。今後も「正しい知識」と「信頼できる体験」をつなぐことで、安心・安全な美容医療の普及に貢献してまいります。

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