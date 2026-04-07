【WWDJAPAN最新号】2026年入社のニューカマーたちに捧げる「ファッション＆ビューティ業界ガイド」

株式会社INFASパブリケーションズ

これから新しい一歩を踏み出すフレッシャーズはもちろん、変化の激しい現代を生き抜く全業界人へ贈る、「ファッション＆ビューティ業界入門 2026」特集。業界で働くとは、つまり「プロ」として生きていくこと。そのためにまず把握しておくべき「業界のアウトライン」を知るための最新データとエッセンスをぎゅぎゅっと凝縮しました。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2466電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2371375/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

LVMHグループやケリング（KERING）、リシュモンといった「ラグジュアリー御三家」から、ナイキ、アディダスのスポーツ勢、そしてH&Mを猛追し世界2位を射程に捉えるファーストリテイリングの勢いまで、数字を基に読み解きつつ、ビューティでもロレアルからユニリーバ、エスティーローダー、P&G、資生堂、花王までを網羅。

国内のファッション＆ビューティでは、約45社の有力企業のデータを網羅。外部に数字を公開している上場企業だけでなく、当社が独自に入手した未上場企業まで、幅広く網羅しています。

他にも、主要企業の「初任給＆社長の年収」といった生々しい数字から、現場で飛び交う「ワンカン」「ダブダブ」などの必須業界用語5選、世界を支える日本のテキスタイル産地をマップで解説するほか、バイヤーが選んだ「本当に売れた」ベストコスメの名品まで、ファッションとビューティのビジネスの基礎知識を詰め込んでいます。

今週は特集だけじゃありません。東コレからみた2026-27年秋冬のヘア＆メイクトレンドのほか、最終ページの名物連載「ファッション＆ビューティ パトロール」では、3月に文化服装学院を卒業したばかりの超話題のデザイナー「デッドボーイ」の直撃インタビューを掲載しています。SNSの辛口投稿でも知られる西脇駆デザイナーとは何者なのか。コンテストを総ナメにする実力とは？必読です。

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CONTENTS

FEATURE

・ファッション＆ビューティ業界入門 2026 国内外の有力企業＆デザイナー総覧

FOCUS

・鈴鹿の来場者は、前年比約5万人超えの30万人強!! 日本でも存在感を増す 社交と発信の場のF1

・ラグジュアリーEC「マイテレサ」運営会社傘下に 構造改革進む「ユークス」再生計画

・東コレに見る、2026-27年秋冬の最新ヘアメイクトレンド

・新進デザイナーの登竜門、「ANDAM」創設者が初来日 ブランドが成長するための3つの条件

・インディペンデントブランドが抱えるジレンマ 「テルマ」×UAに見る、デザイナーの希望

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「クレージュ」が新デザイナーを任命 ニコラス・デ・フェリーチェの後任、他

・齊藤孝浩のファッション業界のミカタ：Vol.84 少ない型数で大きく稼ぐーー「オン」が示す“新世代スポーツブランド”の条件

・特別寄稿：AIがレコメンドする時代の経営者の役割とは？（藤原義昭 ／ 300Bridge代表取締役）

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：vol.243 クラランスが仕掛ける2030年に向けた“実験”ブランド（矢野貴久子 ／アイスタイル「BeautyTech.jp」編集長）

EDITORS’ LETTER

・入社年度から見る「最近の若者は」何タイプ？（新関瑠里 ／副編集長）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：新年度に贈る業界基礎知識（横山泰明 ／ヘッドリポーター、和田実桜 ／編集部記者）

FASHION&BEAUTY PATROL

・トガって何が悪い？ 文化服装学院卒「デッドボーイ」デザイナーに直撃！

（COVER CREDIT）

ILLUSTRATION：JO OKADA（VISION TRACK）

ART DIRECTION & DESIGN：SUGURU NAGAHASHI

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

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