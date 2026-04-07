事業共創カンパニーのRelic、国内外で数々のデザイン賞を受賞するデザインコンサルティングファームSEESAWを完全子会社化。4月1日付で村越陽平氏がCDOに就任

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗/ 代表取締役CTO：大庭亮）は、新規事業開発とブランディングに特化したデザインコンサルティングファームとして国内外から高い評価を受ける株式会社SEESAW（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村越陽平、以下「SEESAW」）を完全子会社化したことをお知らせします。

また、2026年4月1日付で、業界屈指のクリエイティブディレクターであるSEESAW代表の村越 陽平氏が、RelicのCDO（Chief Design Officer）に就任しました。

■背景：BTC経営の深化による「イノベーションの民主化」の実現

Relicは2026年1月、CEO北嶋とCTO大庭による共同代表体制へ移行し、Biz（事業開発）とDev（技術開発）が対等に意思決定を担う「両輪経営」を明確化しました。今回のSEESAWのグループインと村越氏のCDO就任は、この体制に「Creative（デザイン）」の強力なリーダーシップを加えるものです。

新規事業において、顧客体験を設計し、大志を形にするデザインの力はBiz・Devと並ぶ不可欠な要素です。

経営の中枢に高度デザイン人材（※1）を迎えることで、Relicが掲げる「イノベーションの民主化」に向け、誰もがより高度な水準で事業を創出できるプラットフォームとしての価値を最大化し、BTCが三位一体となった唯一無二の経営体制へと進化します。

■デザイン業界の第一人者、村越 陽平氏とSEESAWの実績

SEESAWは、新規事業開発とブランディングに特化したデザインコンサルティング会社として、CANNES LIONSやACCグランプリなど、国内外で数々のアワードを受賞してきた精鋭集団です。

代表の村越氏は、2026年2月発売のデザインノートBOOK『最強のブランディングデザイン』に選出されるなど、名実ともに業界を牽引するクリエイティブディレクターです。博報堂での11年間にわたるキャリアと、SEESAWでの経営・制作双方の視点を併せ持つ同氏がCDOとしてデザイン領域の最終責任を担うことで、Relicが手掛ける新規事業開発のクオリティを飛躍的に高めます。

■今後の展望：デザインを起点とした一気通貫の「共創」を加速

今回の組織再編により、Relicの強力な事業プロデュース力、実装力に、SEESAWの高度なデザイン力が融合します。デザイン案件を起点にBizやDevへと波及させ、一気通貫で事業を実装する体制を強化します。Relicは今後も、BTCの各領域が経営レベルで高度に連携するパートナーとして、日本発のイノベーション創出を牽引してまいります。

■村越 陽平（むらこし ようへい）氏 プロフィール・コメント

村越 陽平

株式会社SEESAW 代表取締役 | クリエイティブディレクター

株式会社Relic CDO（Chief Design Officer）

多摩美術大学卒業後、株式会社博報堂で11年間アートディレクターとして大手企業のマス広告制作や新規事業開発のプロジェクトに従事。その後、デザインコンサルティング会社SEESAWの代表に就任。クリエイティブディレクターとして、さまざまなブランディングやUX開発を行う。2025年より杉野服飾大学にてUX領域の非常勤講師を兼任。

＜受賞歴＞

ACCグランプリ / SABRE AWARDS ゴールド / GOOD DESIGN 賞 / SPIKES ASIA シルバー / CANNES LIONS ブロンズ / ADFEST ブロンズ /Pentawardsブロンズ / CODE AWARDS グッドプロダクト＆サービス賞 / 広告電通賞 シルバー / 朝日広告賞 シルバー / PR AWARD GRAND PRIX シルバー など国内外の受賞多数。

＜就任コメント＞

この度、RelicのCDOに就任し、SEESAWがグループの一員となることを心より光栄に思います。

AIの進化によりアウトプットが量産される時代となった今、あらゆる事業にコモディティ化の波が押し寄せています。そんな中、顧客に選ばれる競争力を生み出すためには、高い表現力と優れた戦略性を兼ね備えたクリエイティビティが不可欠です。SEESAWは、従来型の職人的なデザイナーの枠を超え、事業の本質を磨き上げるデザインコンサルティング集団として、Relicと共にクライアントのビジネス課題に徹底的に向き合ってまいります。

具体的には、以下の取り組みを推進します。

１.UXの戦略・要件定義の初期段階からプロトタイピングを生成・制作し、最終的なUIやデザインシステムの構築まで一気通貫で支援

２.ブランド戦略におけるアイデンティティの言語化とCI/VIのビジュアル化により、事業の独自価値を明確に定義・表現し、競争優位性を確立

３.コミュニケーション活動におけるグラフィック・WEB・動画制作を起点に、広告の企画制作を行い、新規顧客獲得や売上向上を加速

これらを通じて、Relicが掲げる「イノベーションの民主化」と「BTCの三位一体」を実現し、

より多くの企業が本質的な価値を生み出せる環境を共に創出してまいります。

■Relicグループについて

Relicホールディングスの中核事業会社であるRelicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで日本を代表する大企業を中心に5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。27社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国18都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

また、2021年のRelicホールディングス設立以降、大企業とのジョイントベンチャー設立や全方位型スタートアップ・ベンチャー共創プログラム「ZERO1000 Ventures」からの起業により、Relicグループは現在27社へと拡大しています。今後もRelicグループでは日本全国の新規事業開発を同時多発的に推進していきます。

Relicグループの各社詳細についてはHPよりご覧ください。グループ各社において、採用も積極的に募集しています。

コーポレートサイト :https://relic.co.jp/?utm_medium=referrals&utm_source=prtimes&utm_campaign=all_other&utm_content=other&utm_term=20260408

※1：経済産業省「高度デザイン人材育成ガイドライン」,https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/human-design/20190329_02.pdf

※2：2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/