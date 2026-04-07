AI model、学校法人早稲田学園のパンフレット制作でAI画像生成技術を活用限られた撮影素材から多様なビジュアル表現を実現、生徒・教職員の顔出し不要でプライバシーにも配慮

AI model株式会社

AI model株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：谷口大季）は、学校法人早稲田学園が運営する「わせがく夢育高等学校」および「わせがくPURE高等学校」のパンフレット制作において、AI画像生成技術を活用したビジュアル制作を担当しました。当社としては学校教育法に基づく高等学校での起用は初の事例となります。

本取り組みでは、限られた撮影素材をもとにAIによる画像生成を行うことで、従来は表現が難しかった多様なシーンや世界観を再現。少ない素材からでも高品質かつ一貫性のあるビジュアル表現を実現し、学校の魅力をより豊かに伝えるパンフレット制作を可能にしました。

また、AI生成を活用することで、実在する生徒や教職員の顔出しを必要としないビジュアル制作を実現。プライバシーや肖像権に配慮した、教育機関における新たな広報手法の選択肢を提示しています。

■本取り組みのポイント

本取り組みでは、限られた撮影素材をもとにAI画像生成技術を活用することで、多様なシーンや世界観を表現し、従来の制作手法では難しかったビジュアルの拡張を実現しました。これにより、撮影にかかる工数やコストを抑えながら、高品質かつ一貫性のあるパンフレット制作が可能となりました。

また、実在する生徒や教職員の顔出しを前提としない表現手法により、プライバシーや肖像権に配慮した広報制作を実現した点も大きな特徴です。

■今後の展望

AI modelは今後、こうしたAI活用を教育分野における新たな広報手法としてさらに発展させ、各学校が持つ教育方針や特色を、より魅力的に伝えるための支援を強化してまいります。

プライバシーやコンプライアンスへの配慮を前提に、柔軟で持続可能なクリエイティブ制作を通じて、教育機関の価値発信に貢献してまいります。

■学校法人早稲田学園 コメント

AIモデルを導入したのは、学校の魅力をわかりやすく表現できると考えたことと、個人情報・肖像権に十分配慮し生徒・保護者にとって安心していただけるパンフレット制作を目指したからです。

教育面では、生徒が身近にAIを感じることによりAIへの教養を深め、将来の活用方法や可能性、情報リテラシーを学ぶきっかけになると考えました。

今後も早稲田学園では、時代に合った教育を取り入れ、健全に社会に自立ができる個人を育成し、社会発展と人類の福祉に貢献していきます。

■AIモデルとは

AI modelが提供する「AIモデル」とは、独自開発のAI技術を活用し、企業や団体の目的に応じて生成・活用するAIタレントです。AI modelは、企画設計からビジュアル制作、運用設計、実装までを一貫して支援しています。

広告・プロモーション領域におけるキービジュアル制作や、ECサイト・カタログ向けのビジュアル制作に加え、今回のようにプライバシーや肖像権への配慮が求められる領域での活用も進めています。

■AI modelの導入や協業・実証実験についての問い合わせはこちら

https://www.ai-model.jp/contact/

■ 会社概要

AI model株式会社

・本社所在地：東京都港区東麻布2丁目32番7号 ROJU HIGASHIAZABU 3階

・代表者：代表取締役CEO 谷口大季

・設立：2020年8月

・公式HP：https://ai-model.jp