地域観光誘致連携「かつぎて」が渋谷で初の実装、渋谷センター街で「SCG DAYs 2026」を開催

太平洋商事株式会社オープニングアクトの長崎「龍踊り」

太平洋商事株式会社（所在地：東京都渋谷区、以下 当社）は、地域観光誘致連携サービス「かつぎて」の初の実装事例として、渋谷センター街にて地域連携イベント「SCG DAYs 2026（SCRAMBLE GATE : SHIBUYA CENTER-GAI、以下 本イベント）」（2026年3月1日（日）開催）に出演パフォーマーおよびブース出店者のコーディネートに協力したことをお知らせいたします。

本イベントは、渋谷センター街 地域連携イベント実行委員会（渋谷センター商店街振興組合・宇田川町会）主催のもと、全国各地の伝統芸能パフォーマンスと、来店ラリー・抽選会・物産展等を組み合わせ、渋谷の街なかから地域の魅力に触れられる「都市型ショーケース」として開催されました。

「かつぎて」について：ミッションと役割

地域観光誘致連携「かつぎて」は、渋谷を起点に、地域の魅力発信から体験設計、送客までを一貫して支援するサービスです。渋谷センター街で培った現場接点と運営力を活かし、訪日観光客を含む来街者の関心を地域へつなぎます。企画から実施までをワンストップで担い、観光消費の拡大に貢献します。本イベントでは、主催者による企画・運営を前提に、当社は協力の立場で参画しました。

本イベントは、かつぎての初の実装事例として、地域の伝統文化を渋谷の街なかで“体験”として届け、回遊（来店ラリー）と連動した導線設計により、地域の魅力に触れる機会を創出する取り組みです。当社（かつぎて）は、この取り組みに協力し、来街者が参加しやすい体験設計・発信面の整備を支援しました。

開催支援・連携の背景

日本各地では人口減少や少子高齢化を背景に地域活性化が課題となる一方、地域が持つ文化・体験・特産品の魅力が、都市部の若年層や訪日観光客に届きにくいという課題があります。観光分野では、観光庁が掲げる「地方誘客促進」をはじめ、都市部への集中を是正し、地域への来訪・周遊を促す取り組みが強化されています。

また、訪日観光の消費行動は、買い物中心の“モノ消費”から、体験・学び・交流などの“コト消費”へと比重が移りつつあります。こうした時流の中で、地域が持つ魅力を「情報」だけでなく「体験」として設計し、実際の来訪につながる導線を用意することが、地域観光の成果に直結します。

「かつぎて」は、渋谷という国内外の人流が集まる場所を起点に、地域の魅力を“体験”として編集し、発信から送客までを一貫して支援する地域観光誘致連携サービスです。今回の本イベントは、その初の実装として、地域の魅力を渋谷センター街で「見て・触れて・体験できる」形へ落とし込み、都市側の来街者と地域をつなぐ接点づくりを支援しました。

当日の主な内容

1. 伝統芸能パフォーマンス（渋谷センター街 特設会場）クロージングアクトの中村橋吾氏

渋谷センター街をステージに見立て、全国各地の伝統芸能が登場。

長崎「龍踊り」をはじめ、富山の民謡、秋田「なまはげ太鼓」、三重「しゃご馬」、岩手「盛岡さんさ踊り」など多彩な演目を披露しました。

また、渋谷センター街の舞踊教室による日本舞踊や、-shibuya tsumugi- 着物ファッションショー、歌舞伎俳優・中村橋吾氏による歌舞伎披露など、渋谷ならではの文化発信もあわせて実施しました。

【秋田】なまはげ太鼓【三重】しゃご馬【岩手】盛岡さんさ踊り【富山】越中おわら

2. 来店ラリー（2/1～3/1）と抽選会（3/1）ガラポン抽選会場

開催期間中、対象店舗の利用で配布される抽選券を集める「来店ラリー」を実施。イベント当日には抽選会を開催し、街の回遊と参加体験を連動させる動線が設計されていました。

3. 地域物産展地域物産展

当日は地域物産展も展開し、パフォーマンス鑑賞だけでなく、地域の特産品や魅力に触れられる機会を提供しました。

「かつぎて」サービス概要

【開催概要】- 名称：SCG DAYs 2026（SCRAMBLE GATE : SHIBUYA CENTER-GAI）- 開催日：2026年3月1日（日）11:00～18:00- 会場：渋谷センター街内 特設会場（渋谷区宇田川町）- 内容：伝統芸能パフォーマンス／抽選会／地域物産展- 主催：渋谷センター街 地域連携イベント実行委員会（渋谷センター商店街振興組合・宇田川町会）- 後援：渋谷区、一般財団法人渋谷区観光協会、東京商工会議所 渋谷支部- 当社の関与：協力（※主催ではありません）渋谷発、訪日観光客地方送客システム

「かつぎて」は、渋谷を起点に訪日観光客の関心を地方へつなぎ、送客までを支援する地域観光誘致連携サービスです。渋谷で「知って→体験して→心を動かし→送客へ」の導線を設計し、既存の人流・回遊性を活かして地域認知を加速。企画・運営からプロモーション、反応の取得までをワンストップで支援し、集客コストの抑制と施策効果の最大化に貢献します。

今後の展開

「かつぎて」サービス概要

当社は、「かつぎて」を通じて、都市と地域が継続的につながる仕組みづくりを推進してまいります。今回の実施で得られた運営知見をもとに、地域の魅力を“体験として伝わる形”で実装し、来街者・地域・街の事業者の三者にとって価値ある取り組みへ発展させていきます。

太平洋商事株式会社

所在地： 渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング ３階

代表者： 代表取締役 鈴木大輔

創業： 1974年

事業内容：

・インバウンド向け観光事業「シブヤバイ」の企画・運営

・地域観光誘致連携「かつぎて」の企画・運用

・屋外広告事業「シブヤキャンバス」の企画・販売・運用

・メディア事業「渋谷新聞」「原宿表参道新聞」の企画・編集・運営

・不動産関連事業（売買／管理）

URL： https://taiheiyou.biz/



お問い合わせ先：

太平洋商事株式会社 かつぎて事業責任者 新戸亜依

TEL：03-3476-2031（代表）

MAIL：katsugite@andand-shibuya.com