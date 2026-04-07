ジェラルド・チャールズよりレディースライン、”ミニ・マエストロ″が発表

オフィス麦野

2026年、ジェラルド・チャールズは新たな章を開き、ジェラルド・チャールズ・ジェンタ氏の純粋な創造精神のもと、レディースウォッチの世界へと踏み出します。

ミニ・マエストロは、一つの夢から生まれました。プロポーションが詩となり、エレガンスが境界を持たない世界を描いたビジョンです。2006年に制作され、現在はジュネーブ博物館に所蔵されている象徴的なGC58piece uniqueから着想を得て、この新しい創作はブラック、アイスブルー、ピンクの3つの洗練されたカラーで発表されます。紛れもないマエストロのシルエットを忠実に受け継ぎながらも、全長30mmというより親密なスケールで再解釈されたミニ・マエストロは、ジェンダーの枠を超える存在です。最も豊かな表現としての美を愛するすべての人のために生み出されました。

小ぶりな時計を身に着けることには、どこか自然な優雅さがあります。そこは装飾の領域であり、感情、プロポーション、そして光が主役となる世界です。ミニ・マエストロは、こうした時計製造における表現豊かな側面を称える存在であり、あらゆる仕草の中にエレガンスが感じられるようデザインされています。

50メートルの防水性能と、自社開発のクイックリリース式ストラップシステムを備え、日常での使いやすさとジュエリーのように洗練された存在感を兼ね備えています。

＜明確な使命＞

ジェラルド・チャールズにおいて、快適さは決して後付けの要素ではありません。それは一つの哲学です。ミニ・マエストロは、日常のリズムに寄り添いながら、自然体の洗練をもって身に着けられる時計として構想されました。手首に軽やかに収まり、調和の取れたプロポーションを備えたこのモデルは、真のラグジュアリーとは見た目の美しさと同様に、自然に感じられるものであるべきだという思想を体現しています。

軽量チタンで製作されたこの時計は、手首での快適性を最適化するために開発された独自のエンジニアリングソリューションErgonTeq(R) デザインを採用しています。

文字盤には、繊細なクル・ド・パリのミニ・タペストリー装飾が施され、光と奥行きがさりげなく織りなす表情が現れています。さらにその輝きは、ベゼルとダイヤルに施された、洗練されたダイヤモンドセッティングへと続きます。ベゼルには合計0.53カラット、54石のダイヤモンドがセッティングされており、時計全体に優雅な輝きを与えながらも、決して過度に主張することのない気品を演出しています。

＜変容の芸術＞

ミニ・マエストロの中心にあるのは、卓越した汎用性です。

クラシカルな建築から着想を得て、伝統的な時計製造に深く根ざしたクル・ド・パリのモチーフは、ダイヤルだけでなくストラップのデザインにも広がり、さりげない質感の対話を生み出しています

自社開発のクイックリリースシステムにより、着用者自らがストラップを簡単に交換することができます。ラバーとレザーの両素材で各10色以上のカラーバリエーションが用意されており、ミニ・マエストロは気分やシーン、そして個性を表現する存在となります。それは、身に着ける女性と同じように、自然に姿を変える時計です。

＜ドレスアップにも、カジュアルにも＞

ミニ・マエストロは日常のパートナーとして設計されており、昼から夜へ、シンプルな装いから洗練されたスタイルへと、自然に寄り添いながらシーンを超えて調和します。

今回初めて、バックル自体がマエストロケースの形状に合わせて造形されました。控えめでありながらも力強いシグネチャーディテールとして、タイムピース全体の美しい調和を完成させています。ミニ・マエストロは、単に小さくなったマエストロではありません。

それは、ジェラルド・チャールズの創造的レガシーを、より親密なかたちで表現したモデルなのです。

ミニ・マエストロ モデル詳細



Ref.

GL1.0-TNPS-2118CS-RSDP - ブラック (シルバーダイアル)

GL1.0-TNPS-2133CS-RSDP - アイスブルー

GL1.0-TNPS-2129CS-RSDP - ピンク



金額：220万円（税込）

GL1.0-TNPS-2118CS-RSDP - ブラックGL1.0-TNPS-2133CS-RSDP - アイスブルーGL1.0-TNPS-2129CS-RSDP - ピンク

ケース:

グレード5チタン

クル・ド・パリ装飾を施したプッシュプル式リューズ（右側）

54個のダイヤモンド（合計0.53カラット）をセットしたチタン製ベゼル

サイズ:

29x31mm

厚さ:

7.20mm

ムーブメント:

GCQ1000 クォーツ（トップNAC仕上げ）

約6年の電池寿命

機能:

中央に配置された時針および分針

クリスタル:

内外両面に多層無反射コーティングを施したサファイアクリスタル

ケースバック:

縦方向ブラッシュ仕上げ

ダイアル:

レーザー刻印

星型ケースバックスクリュー

サンレイ仕上げ、クル・ド・パリモチーフ

インデックスに12個のダイヤモンド（直径1.35～1.40mm）

針:

バトン型、フラットハンド

ストラップ:

ラバーストラップ（ブラック、アイスブルー、ピンク）

イージーリリースシステム付き

バックル:

チタン製マエストロケース形状バックル

防水性能:

50メートル / 5気圧

Mugino & Co.株式会社/オフィス麦野について

オフィス麦野は代表の麦野豪が数々のラグジュアリー・ブランドのリポジショニングを手掛けた後に独立・設立し、様々な業界で企業やブランドのブランド・マーケティングやリポジショニング業務を請け負うコンサルティング・ファーム。それまでのラグジュアリー・ブランドの経験から、富裕層関連ビジネスにおいては、媒体・流通・顧客・オピニオンリーダーとの人脈を豊富に有している。北米、台湾、マレーシア、グアム、スイスにそれぞれ現地法人を設立し、海外ブランドのアジア進出や日本企業の海外進出支援の足掛かりを固めている。

Mugino & Co.株式会社は、オフィス麦野グループ内において、独立系時計ブランドを中心に、アート・宝飾・ラグジュアリー商材を取り扱う専門企業。国内外のブランドのリポジショニングや富裕層マーケティングに強みを持ち、日本市場での独立時計文化の定着を目指している。

本件に関するお問い合わせ

Mugino & Co.株式会社/オフィス麦野



Email：info@officemugino.com

Tel：03-5422-8087

公式サイト：

https://geraldcharles.jp/

画像データ：

https://www.dropbox.com/scl/fo/plp2vi0vjble69e2oa3hx/AGG5IzjxZMrSF8uJEiyTQdI?rlkey=resdtw9ed1zklsdfl0086odln&st=bc9bpzlg&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/plp2vi0vjble69e2oa3hx/AGG5IzjxZMrSF8uJEiyTQdI?rlkey=resdtw9ed1zklsdfl0086odln&st=bc9bpzlg&dl=0)