三和グループは創立70周年を迎えます

三和ホールディングス株式会社

三和ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／社長：高山靖司）を持株会社とする三和グループは、４月10日に70周年を迎えます。長年にわたり当社グループを支えていただいたステークホルダーの皆さまに、心より深く感謝申し上げます。創立70周年を記念して、70周年記念サイトを開設し、周年ムービーや記念ロゴを公開しました。

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/70th/

１．周年ロゴについて

創立70周年を迎えるにあたり、皆さまに感謝の気持ちを示すため、周年ロゴを作成しました。地球のマークは業界に先駆けてグローバル化を推進してきたことや、社会に貢献し未来へ向けて持続的に成長していく三和グループを示しています。

２．70周年記念サイトおよび周年ムービーの公開

4月1日より70周年記念サイトを1年間限定で公開しました。「街と生きるその先へ」をテーマにした周年ムービーや歴史エピソードなどを掲載しています。

「創立70周年記念サイト」はこちら

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/70th/

周年ムービーはこちら

https://youtu.be/a9mrZUqjG5E

３．70周年の感謝を込めて従業員へ株式付与

創立70周年を記念して、従業員持株会に対して特別奨励金を付与し、一定範囲の対象会員１名あたり当社株式10株を付与することを決定しました。三和グループは「人的資本経営」の推進に重点を置き、「個」の成長と「組織」の成長の循環による人的資本の最大化を目指します。（詳細については、４月１日開示リリース「従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。）

４．協力業者への金品および記念品贈呈

当社グループの事業や強みを支えるパートナーへの感謝と敬意を表し、工場構内常駐協力業者と社内常駐設計業者には記念の金品を、施工技術者には「ワークベスト」および「耐切創・耐衝撃手袋」を贈呈します。

ワークベストは電動ファンを別途搭載可能な仕様で、熱中症対策に有効です。手袋は優れた耐切創性に加えて手の甲側の耐衝撃性を備え、手の平側にはグリップ力と耐摩耗性に優れたニトリルゴムコーティングを採用しています。これらの記念品により、現場の安全性と快適性の向上が期待されます。

ワークベスト 耐切創・耐衝撃手袋

これからも三和グループはさらなる挑戦を続け、持続可能な社会の実現に向けて未来への歩みを加速してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

三和ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部／佐藤・尾嵜・天野

Mail: sya01@sip.sanwa-ss.co.jp Tel: 03-3346-3331