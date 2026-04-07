純金１０００万円分を賞品とするオンライン麻雀大会「日本麻雀王座杯」が開幕

株式会社シグナルトーク

株式会社シグナルトーク（代表取締役：栢 孝文／所在地：東京都大田区）が運営するオンライン麻雀ゲーム「Maru-Jan（マルジャン）」は、純金を賞品とする麻雀大会「日本麻雀王座杯」を４月７日(火)より開始しました。

日本麻雀王座杯は会員登録を行えばどなたでも無料で参加可能です。また、すべてオンラインで完結するため、全国どこからでも気軽に参加できます。

本大会の特徴は国内でも最大級の賞金総額と、賞品が現金ではなく「純金」であるという点です。

賞金総額は約１０５７万円、優勝は５,０３３,６００円相当となっています。

(３月２７日(金)１６時時点の金価格で算出)

そして、価格変動のある賞品であるため、今後の相場動向によってはさらに高額となる可能性もあります。

なお、本大会で使用される純金は、日本国内三大地金商の一社より購入した金地金であり、ロンドン貴金属市場協会（LBMA）が定める厳格な国際基準「グッドデリバリーバー」認定企業の製品です。品質と信頼性の証として世界中で取引が可能であり、大手買取業者においても買取可能であることを確認しています。

■日本麻雀王座杯について

●開催期間

４月７日(火)～５月３１日(日)昼１２時

●システム

１st STAGE ：東南戦１戦で２着以上を取ると２nd STAGEに進出

２nd STAGE：東南戦１戦でトップを取るとＦＩＮＡＬに進出

ＦＩＮＡＬ：ＦＩＮＡＬで打った東南戦４戦の成績で順位を決定

●賞品

総額１０,５７０,５６０円相当(全て純金が賞品となります)

１位：純金２００ｇ(５,０３３,６００円相当)＋名前入り優勝トロフィー

２位：純金１００ｇ(２,５１６,８００円相当)

３位：純金５０ｇ(１,２５８,４００円相当)

４位：純金２０ｇ(５０３,３６０円相当)

５位～２４位：純金２．５ｇ(６２,９２０円相当)

(３月２７日(金)１６時時点の金価格で算出)

●参加費

無料

本大会開催に際して、法律事務所に法律上の問題がないことを確認済みです。大会参加に一切費用が生じない「オープン懸賞」扱いのため「賭博」にはあたらず、賞金額についても違法性はありません。

●日本麻雀王座杯詳細ページ：https://www.maru-jan.com/jpmc/

●日本麻雀王座杯の合法性について：https://www.maru-jan.com/jpmc/legal.html

■オンライン麻雀「Maru-Jan」について

【概要】

サービス開始から２１年を迎えた会員数１８０万人以上のネット対戦型オンライン麻雀ゲームです。和の高級感を追求した、１ゲーム毎に課金の完全有料サービスです。Windows・iOS・Android・Mac・Amazon Fire TV・Android TVに対応しており、プレイ、イベント参加が可能です。

【特色】

「丸雀プロリーグ」をはじめ、曜日別・週間・月間・長期など多彩なイベントに参加できます。

東風戦・東南戦・三麻などルールに応じた詳細な個人成績の閲覧や、麻雀AI「KIRIN」で打ち筋の解析・評価の確認もでき、対局終了後にはアシストメッセージ「ツモノ」と「ミミロン」から対局の感想が届きます。また、友人同士で遊べるセット卓もあります。

Maru-Jan公式ホームページ：https://www.maru-jan.com/

■株式会社シグナルトークについて

２００２年に設立。オンライン麻雀Maru-Janをはじめとした、自社開発のオンラインゲームやオリジナルのITサービス・AIなどの開発・設計・制作・運営に２０年以上携わってきました。

【概要】

社名 ：株式会社シグナルトーク

公式ホームページ ：https://www.signaltalk.com/

所在地 ：東京都大田区蒲田5-8-7 蒲田K-1ビル8F

代表取締役 ：栢 孝文(かや たかふみ)

事業内容 ：オンラインゲームの開発、運営、販売等