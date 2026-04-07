BtoBマーケ施策の分断、71.4%が課題を実感

株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：花谷燿平、以下Bizibl）は、株式会社IDEATECHと共同で、BtoBマーケティングに携わる責任者・担当者325名を対象に、「BtoBマーケティング施策のオーケストレーション実態調査」を実施しました。

■ 調査サマリー

- 71.4%が施策の縦割り分断による成果低下・コスト増大を実感- 84.3%が施策統合の必要性を認識- 一方で「統合を実現できている」はわずか4.6%

多くの企業が「統合の必要性」を感じながらも、実行には至っていない実態が明らかになりました。

■ 約6割が「19チャネル」を認知、チャネル理解は進む

書籍『トラクション』で提唱されている「19のチャネル」について、

61.2%が認知していると回答しました。

また現在注力している施策としては、

- SNS運用：51.7%- コンテンツマーケティング：37.5%- デジタル広告：32.0%

と、デジタル中心に多様なチャネル活用が進んでいます。

■ 一方で「取り組みたいができていない施策」も顕在化

今後強化したいが十分に取り組めていない施策として、

- Webサイト最適化：30.8%- ウェビナー・オンラインイベント：28.6%- オフライン広告：28.3%

が上位に挙がりました。

施策の選択肢が広がる一方で、

リソースや設計面での制約がボトルネックとなっていることが伺えます。

■ 約7割が「統合レベル3以下」、全体最適には至らず

マーケティング施策の統合度については、

- レベル1（完全に分断）：9.8%- レベル2（一部共有のみ）：29.5%- レベル3（部分連携）：29.8%

と、約7割が十分な統合に至っていない状態でした。

■ 分断による具体的な弊害

施策の分断によって、以下のような課題が発生しています。

- ツールの個別利用によるコスト増大：55.6%- 同一ターゲットへの重複アプローチ：44.8%- メッセージの不一致によるブランド毀損：43.5%- リード情報が共有されず機会損失：40.1%

施策単体ではなく、“全体のつながり”に課題があることが明確になりました。

■ 統合が進まない最大の理由は「ノウハウ不足」

施策統合が進まない理由としては、

- 統合運用のノウハウ・フレームワーク不足：51.6%- 横断的な効果測定ができない：40.9%- 設計に割く時間がない：31.1%

が上位に挙がりました。

■ 約8割が「今後は統合を強化したい」と回答

今後の方針については、

- 非常にそう思う：29.8%- ややそう思う：54.5%

と、84.3%が統合強化に前向きであることが分かりました。

■ まとめ

本調査から、BtoBマーケティングにおいては

- 施策の多様化・高度化は進んでいる- 一方で、施策同士の連携・統合は進んでいない- 多くの企業が必要性を認識しながらも、実行できていない

という現状が明らかになりました。

今後は、個別施策の最適化に加え、

チャネル横断での設計・運用（オーケストレーション）が重要になると考えられます。

■ 調査概要

調査名称：BtoBマーケティング施策のオーケストレーション実態調査

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年3月18日～3月19日

有効回答：325名（BtoBマーケティング担当者）

※本調査は株式会社IDEATECHのリサーチサービス「リサピー(R)︎」との共同調査です。

■ 本調査を深掘りするオンラインカンファレンスを開催

「19のチャネル（点）を繋ぎ、戦略（線）を描く」

本調査で明らかになった、

“施策はあるが、つながっていない”という課題。

その解決に向けて、

チャネル横断での設計・運用をテーマにしたカンファレンスを開催します。

スタートアップ成長のバイブル『トラクション』の日本出版から10年。

進化したBtoBマーケティングを前提に、

現代版の「19チャネル」を再定義。

各領域を牽引する19社が登壇し、

単なるノウハウではなく、

“どうつなぐか”まで踏み込んで解説します。

・イベント名：

The Orchestration 2026 ～令和版トラクション19

・日時：

day1：4月13日～17日

day2：4月14日～20日（土日除く）

day3：4月15日～21日（土日除く）

※初日ライブ／以降アーカイブ配信

・開催形式：

オンライン（Bizibl）

・参加特典：

抽選100名様に書籍『トラクション ―スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル』をプレゼント

■ お申し込み

- day1：https://attendee.bizibl.tv/sessions/senzNrqG8g5m/7bb6a4dd-2d02-46c9-ba48-138e26af03a8- day2：https://attendee.bizibl.tv/sessions/senB0ApqBEON/bf9a2613-f485-468c-8698-fc9e41bf46cb- day3：https://attendee.bizibl.tv/sessions/se5S6eyqpT83/ab3e0a6a-a335-458d-b4db-43dd48f286b5