BtoBマーケ施策の分断、71.4%が課題を実感
ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：花谷燿平、以下Bizibl）は、株式会社IDEATECHと共同で、BtoBマーケティングに携わる責任者・担当者325名を対象に、「BtoBマーケティング施策のオーケストレーション実態調査」を実施しました。
■ 調査サマリー
- 71.4%が施策の縦割り分断による成果低下・コスト増大を実感
- 84.3%が施策統合の必要性を認識
- 一方で「統合を実現できている」はわずか4.6%
多くの企業が「統合の必要性」を感じながらも、実行には至っていない実態が明らかになりました。
■ 約6割が「19チャネル」を認知、チャネル理解は進む
書籍『トラクション』で提唱されている「19のチャネル」について、
61.2%が認知していると回答しました。
また現在注力している施策としては、
- SNS運用：51.7%
- コンテンツマーケティング：37.5%
- デジタル広告：32.0%
と、デジタル中心に多様なチャネル活用が進んでいます。
■ 一方で「取り組みたいができていない施策」も顕在化
今後強化したいが十分に取り組めていない施策として、
- Webサイト最適化：30.8%
- ウェビナー・オンラインイベント：28.6%
- オフライン広告：28.3%
が上位に挙がりました。
施策の選択肢が広がる一方で、
リソースや設計面での制約がボトルネックとなっていることが伺えます。
■ 約7割が「統合レベル3以下」、全体最適には至らず
マーケティング施策の統合度については、
- レベル1（完全に分断）：9.8%
- レベル2（一部共有のみ）：29.5%
- レベル3（部分連携）：29.8%
と、約7割が十分な統合に至っていない状態でした。
■ 分断による具体的な弊害
施策の分断によって、以下のような課題が発生しています。
- ツールの個別利用によるコスト増大：55.6%
- 同一ターゲットへの重複アプローチ：44.8%
- メッセージの不一致によるブランド毀損：43.5%
- リード情報が共有されず機会損失：40.1%
施策単体ではなく、“全体のつながり”に課題があることが明確になりました。
■ 統合が進まない最大の理由は「ノウハウ不足」
施策統合が進まない理由としては、
- 統合運用のノウハウ・フレームワーク不足：51.6%
- 横断的な効果測定ができない：40.9%
- 設計に割く時間がない：31.1%
が上位に挙がりました。
■ 約8割が「今後は統合を強化したい」と回答
今後の方針については、
- 非常にそう思う：29.8%
- ややそう思う：54.5%
と、84.3%が統合強化に前向きであることが分かりました。
■ まとめ
本調査から、BtoBマーケティングにおいては
- 施策の多様化・高度化は進んでいる
- 一方で、施策同士の連携・統合は進んでいない
- 多くの企業が必要性を認識しながらも、実行できていない
という現状が明らかになりました。
今後は、個別施策の最適化に加え、
チャネル横断での設計・運用（オーケストレーション）が重要になると考えられます。
■ 調査概要
調査名称：BtoBマーケティング施策のオーケストレーション実態調査
調査方法：インターネット調査
調査期間：2026年3月18日～3月19日
有効回答：325名（BtoBマーケティング担当者）
※本調査は株式会社IDEATECHのリサーチサービス「リサピー(R)︎」との共同調査です。
■ 本調査を深掘りするオンラインカンファレンスを開催
「19のチャネル（点）を繋ぎ、戦略（線）を描く」
本調査で明らかになった、
“施策はあるが、つながっていない”という課題。
その解決に向けて、
チャネル横断での設計・運用をテーマにしたカンファレンスを開催します。
スタートアップ成長のバイブル『トラクション』の日本出版から10年。
進化したBtoBマーケティングを前提に、
現代版の「19チャネル」を再定義。
各領域を牽引する19社が登壇し、
単なるノウハウではなく、
“どうつなぐか”まで踏み込んで解説します。
・イベント名：
The Orchestration 2026 ～令和版トラクション19
・日時：
day1：4月13日～17日
day2：4月14日～20日（土日除く）
day3：4月15日～21日（土日除く）
※初日ライブ／以降アーカイブ配信
・開催形式：
オンライン（Bizibl）
・参加特典：
抽選100名様に書籍『トラクション ―スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル』をプレゼント
■ お申し込み
- day1：https://attendee.bizibl.tv/sessions/senzNrqG8g5m/7bb6a4dd-2d02-46c9-ba48-138e26af03a8
- day2：https://attendee.bizibl.tv/sessions/senB0ApqBEON/bf9a2613-f485-468c-8698-fc9e41bf46cb
- day3：
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se5S6eyqpT83/ab3e0a6a-a335-458d-b4db-43dd48f286b5