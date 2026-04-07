日本政府重点17分野対応、災害復興・国土強靱化を革新する「AI DisasterRecovery on IDX」を始動！

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、日本政府が掲げる重点17分野における「防災・国土強靱化」領域において、災害復興・減災・国土管理に特化した生成AIを活用した統合知識基盤「AI DisasterRecovery on IDX」の提供を開始いたします。

AI DisasterRecovery on IDXは、気象・河川・地震・土砂・インフラ点検・避難所・自治体計画など多分野にまたがる膨大な防災データと知識を統合・構造化し、災害発生時の初動対応スピードの革新、復旧計画の即時生成、自治体間の対応標準化を一体で支援する業界特化型AIプラットフォームです。

▼災害復興特化型AIプラットフォーム AI DisasterRecovery on IDX(https://www.idx.jp/aifactory/list/disaster/)

■背景：災害大国・日本における初動対応と国土管理の構造課題

日本は地震・台風・豪雨・洪水・土砂災害など、自然災害リスクが世界でも突出して高い国です。しかし、災害発生時の最大の課題は「初動対応の遅さ」にあります。

政府の国土強靱化基本計画や防災DX推進施策により、デジタル化と対応標準化が重要課題として位置づけられています。



一方で、現場では以下の課題が深刻化しています。

・被害状況の確認に数日～数週間を要し、復旧が大幅に遅延する

・現場調査の人員不足と危険地域への立ち入り困難により、初動が属人化している

・自治体ごとに対応フォーマットが異なり、国や他機関との連携が遅れる

・災害対応ノウハウがベテラン職員に依存し、退職・異動で防災力が低下する

・老朽インフラの全体像が把握できず、投資優先順位の最適化が困難である

・気象・河川・地震・避難所・インフラなどの情報が組織ごとに分断され、統合的な意思決定ができない

AIデータ社は、こうした構造課題を解決するため、AI DisasterRecovery on IDXを開発しました。

■ AI DisasterRecovery on IDXの主な特徴

１. 被害診断支援AI

現場情報を素早く整理し、判断を助ける

- CCTVやドローンで撮影した画像にタグ付けして分類・即時検索- RAG基盤で過去の災害データと照合し、類似ケースと対応事例を提示- 現地から集まる情報を一元管理し、被害状況の全体像を把握しやすく整理

２. 被害レポート生成AI

報告書作成の時間を、大幅に短縮

- 現地調査で収集したテキストデータを自動で要約・分析- 収集データをもとに、被害状況報告書の ドラフトを即時生成- 担当者は確認・修正だけでOK。作業負担を大幅に削減

3. 復旧計画作成支援AI

「何を、どの順番で」を、AIが提案

- 電力・水道・通信などライフラインの 復旧優先順位を含む計画案 を生成- 必要な人員・資材の概算を算出し、支援要請の根拠資料を自動作成- 国・都道府県への支援要請文書を 標準フォーマット で即時出力

4. 自治体向け標準文書の生成AI

全国どの自治体でも、同じ品質の対応を

■ 活用ユースケース

- 統一フォーマットによる被害状況報告書を作成支援- 住民向け説明資料・合意形成ドキュメントを自動生成- 平時の防災訓練シナリオや想定問答にも活用可能

- 都道府県・市区町村における災害初動対応の迅速化・標準化

過去の災害対応記録・被害報告書・復旧計画をナレッジチームドライブに統合し、発災時に類似事例の即時検索・標準テンプレートの自動照会・要請文書の生成支援を実現。災害経験の少ない自治体でも即応できる対応基盤を提供します。

- 道路・橋梁・上下水道・電力・通信インフラ企業の老朽化管理と復旧優先順位決定

点検記録・維持管理台帳・過去の損傷データをAI孔明で横断検索・比較分析し、老朽化リスクの高い箇所の特定や、復旧優先順位の根拠となる参考情報の提示を支援します。

- ゼネコン・建設会社の国土リスク評価と提案力強化

過去の災害事例・地域別リスク情報・施工実績データをナレッジ化し、顧客への提案資料作成や、リスク評価レポートの生成支援に活用。技術者の意思決定スピードと提案品質を高めます。

- 現場データを意思決定に直結させる運用基盤として

ドローン・衛星・センサーから収集した現場レポートや観測ログをIDXにアップロードし、AI孔明による内容の要約・比較・関係性可視化を通じて、現場データを迅速に意思決定へ活用できる知識基盤として機能します。

- 防災教育機関・研究機関における訓練シナリオ・ケーススタディ活用

過去の災害対応事例・復旧プロセス・教訓データをナレッジチームドライブに蓄積し、訓練シナリオの検索・生成支援やケーススタディの比較分析に活用。実践的な防災教育・研究活動を支援します。---

■ 今後の展望

AIデータ社は、AI DisasterRecovery on IDXを通じて、日本の防災・国土強靱化の国家標準AIとしての地位確立を目指します。

今後は、

・ 自治体標準プラットフォーム化 ：全国自治体への横展開により、防災対応の「デジタル標準」を確立

・ 広域避難シミュレーション強化 ：渋滞予測・代替ルート・要支援者動線を統合した避難設計機能の拡充

・ Tokkyo.AIとの連携 ：防災AI・IoT・センサー・ドローン分野の特許・標準化を通じた知財競争力の強化

・ 国際展開 ：災害多発地域（ASEAN・南米等）への日本発ソリューションとして輸出

を進め、「守れるはずの命を守る」社会基盤の構築に貢献してまいります。

▼▼▼ 動画で見る ▼▼▼

AI孔明 on IDX × Tokkyo.AI, 国家競争力を取り戻す

日本の17成長戦略分野 防災・減災・国土強靭化編

https://youtu.be/nMHCY0PlzLA

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています