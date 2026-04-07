【SCAPA】衣料品回収キャンペーン開催のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)SCAPA

皆様のご愛用いただいたSCAPA商品（衣料品）を回収し、それらをリユース・リサイクルにつなげる

リサイクル活動を行っています。

4/8(水)～4/21(火)の期間、ご不要になりましたスキャパの衣料品を、お買い上げいただいた店舗へ

お持ち込みいただいたお客様には、1点につき、「1,000円クーポン券」を進呈いたします。

※詳細はお近くのショップへお問い合わせください。

■開催期間

2026年4月8日(水)～4月21日(火)

■開催店舗

全国のSCAPA各店舗

▼詳細はお近くのショップへお問い合わせください。

SHOPLIST>> https://scapa.jp/shoplist/

※下記店舗は除きます。

・伊勢丹静岡店

・東武宇都宮百貨店

・丸広川越店

・小倉井筒屋店

・山陽百貨店

・鶴屋百貨店

・横浜・元町OUTLET

・各オンラインストア

■対象

「LOOK MEMBER SHIP」会員様

※お持ち込み当日に店舗での会員登録も可能です。

■注意事項

・回収はお一人様9点までとさせていただきます。

・回収1点につき、配布店舗でお使いいただける1,000円クーポン券を進呈いたします。

・着用しなくなった対象ブランド(SCAPAアパレルのみ)の商品をお買い上げいただいた店舗にお持ち込みください。

・お持ち込みいただくSCAPA商品(衣料品)は、品質表示タグに「株式会社ルック」と記載があり、

また株式会社ルックより直接ご本人がご購入されたものに限らせていただきます。

・お引き取りしました当社製品は返却いたしかねます。

・以下は受け取り除外品

濡れている物、著しく汚れている物、装飾雑貨(革製品、ファー製品、下着類、ストール等)、

服飾雑貨(靴、バッグ等)、インテリア雑貨(生地、寝具、食器等)

・「衣料品ご提供に関する同意書」にご署名をお願いしております。

・ご本人様確認のため、身分証明書の提示が必要となります。

クーポン券について

■ご利用可能期間

2026年4月8日(水)～5月31日(日)

■ご利用可能店舗

配布店舗で使用可能です。

■ご利用上の注意

・クーポン券は合計11,000円(税込)ごとに1枚使用可能。

・SALE商品にはご利用いただけません。

・優待割引との併用はできかねます。

・ルックメンバーシップのポイントとの併用は可能となります。