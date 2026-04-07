売れるネット広告社グループ（9235）、暗号資産系YouTuberチャンネル登録者数 国内No.1の『フジマナ』氏と成果直結型の“送客パートナーシップを締結”！

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、連結子会社であるビットコイン・セイヴァー株式会社が提供する暗号資産（仮想通貨）復旧サービスにおいて、暗号資産系YouTuberチャンネル登録者数 国内No.1の『フジマナ』氏との間で、“暗号資産（仮想通貨）復旧案件の継続的な創出”に向けた“戦略的連携”を開始したことをお知らせいたします 。





当社は、今回の『フジマナ』氏との提携が、暗号資産復旧事業を成長させ、業績に寄与すると考えております。投資家の皆様へ、本連携がいかに「圧倒的な収益力」と「成長性」を秘めているか、その全容をお伝えいたします。

1．暗号資産系国内No.1インフルエンサー『フジマナ』氏との強力な座組による爆発的集客



売れるネット広告社グループは、パスワード紛失等によりアクセス不能となった暗号資産の復旧を支援するサービスを展開しております。このたび、暗号資産領域において国内No.1の影響力を持つインフルエンサーであるフジマナ氏との提携により、復旧ニーズを有するユーザーとの接点を大幅に拡大し、「圧倒的かつ継続的な案件創出」に向けた強力な連携へと発展いたしました 。



【最強の送客パートナー『フジマナ』氏の圧倒的影響力】

今回の提携パートナーであるフジマナ氏は、慶應義塾大学在学中から投資を始め、銀行勤務や大手グローバル企業を経て、33歳でFIRE（経済的自立・早期退職）を達成した実力派投資家です。

●YouTubeチャンネル登録者数：計12.5万人（暗号資産系YouTuber国内No.1）

●SNS総フォロワー数：計29万人

●著書の出版など、暗号資産投資家からの絶大な信頼とブランド力を誇り、暗号資産特化型の熱狂的なコミュニティを形成しています。

2．『フジマナ』氏を起点とした高収益パイプラインの全容

本連携では、フジマナ氏が有する29万人規模の暗号資産投資家・ユーザーコミュニティおよびYouTubeを中心とした情報発信力をフル活用し、多額の暗号資産復旧ニーズを有する案件を当社へ爆発的かつ継続的に流入させます 。

圧倒的なSNS拡散力によるダイレクト集客： フジマナ氏が運営するYouTubeチャンネルを中心に、暗号資産領域に特化した視聴者層へ向けて、売れるネット広告社グループ「ビットコイン・セイヴァー」の復旧サービスを大々的に継続的に告知・発信いたします！



●YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@fujimana

暗号資産ユーザーコミュニティへのリーチ： 暗号資産投資家・実需ユーザーが集まるコミュニティに対し、復旧ニーズの掘り起こしおよび案件創出を行います。

専用窓口による顧客獲得： 本連携の具体的な取り組みとして、暗号資産復旧ニーズを有するユーザーからの相談・申込を受け付けるフジマナ氏専用窓口を開設し、同氏の発信等を通じた案件創出の導線を構築しております！



■ビットコイン・セイヴァー『フジマナ』氏 専用受付窓口！

https://btc-savior.co.jp/fujimana

これにより、両者の強みを活かした案件創出からサービス提供までを一体的に推進することが可能となり、継続的な案件創出および収益機会の拡大を図ってまいります。

3. 国内上場企業初「ビットコイン・セイヴァー」の圧倒的優位性と高収益モデル

売れるネット広告社グループの「ビットコイン・セイヴァー」は、世界中で「失われた60兆円」とも言われるアクセス不能な暗号資産を救出することをミッションに設立された、国内上場企業初となる「暗号資産（仮装通貨）復旧（デジタルアセット・リカバリー）サービス専門企業」です。



●解決率90%以上！

代表の岩田氏はこれまでに数億円分の暗号資産を復旧する実績を有しており（解決率90％以上）、ホリエモンこと『堀江貴文』氏のアクセス不能な「暗号資産（ETH）」復旧など、成功高度な技術力を背景に同業他社で対応不可だった案件も数多く解決に導いております。

●世界１位のハッキング技術！

世界最高峰のハッキングコンテストhackthebox.comで世界大会１位に輝いたトップエンジニアが参画する当社の技術チームは、他社で復旧困難であった案件を次々と実現する圧倒的な解析能力を自社組織内に保有しております。



●約60兆円の巨大市場を独占！

世界で約60兆円相当とされるアクセス不能な暗号資産市場に対し、当社は国内上場企業として初めて参入いたしました。ライバル不在のブルーオーシャンを独走します。

●業績直結の高収益成功報酬モデル！

復旧資産の約40%を受領する極めて利益率の高いビジネスモデルです。フジマナ氏の29万人を超える専門性の高いユーザー基盤からの継続的な案件獲得は、当社の連結業績へ寄与すると考えております。

※当該資料は、代表の岩田顕斗氏の過去実績となります。

■ビットコイン・セイヴァー『フジマナ』氏 専用受付窓口！

https://btc-savior.co.jp/fujimana

4. 今後の展開：巨大市場の制圧とユニコーン事業への昇華

世界で約60兆円相当とされる暗号資産の復旧ニーズは今後も拡大していく見込みです。フジマナ氏との本連携は、継続的な案件創出を通じて収益機会を飛躍的に拡大させ、売れるネット広告社グループの暗号資産関連事業の成長を加速させる重要な取り組みです 。



今後は本連携を起点として案件数の拡大および数億円規模の大型案件への展開を推進し、復旧事業の爆発的なスケール化を図ることで、Web3・デジタルアセット領域における中核事業としての確立を目指してまいります 。

本件による売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、2026年７月期の連結業績にプラス寄与を見込んでおります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520