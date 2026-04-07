【参加者募集】STATION Ai、YOUTRUSTの「#ユートラストはじめました」企画に協力し、6月24日に体験プログラムを実施

STATION Ai株式会社

STATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、仕事専用SNS「YOUTRUST」を運営する株式会社YOUTRUST（以下「YOUTRUST」）が展開する「#ユートラストはじめました」企画に協力し、STATION Aiの施設見学やイベントなどに参加できる現地体験プログラム（以下「本プログラム」）を2026年6月24日に実施します。

本プログラムでは、YOUTRUSTの「春からユートラストキャンペーン」企画を通して、STATION Aiの施設やコミュニティ、起業家育成支援プログラム、会員交流イベントに参加できる機会を提供します。本プログラムの参加者は、STATION Aiの館内ガイドツアーをはじめSTATION Aiが展開する起業家育成支援プログラム「ACTIVATION Lab」と連動した企画や「Pitch&Meetup」への参加を通して、オープンイノベーション拠点で生まれる挑戦や共創の現場を体験できます。

また、STATION AiはYOUTRUSTが展開する「春からユートラストキャンペーン」や「100人の#ユートラストはじめました」などの企画にも協力し、より多くの方にSTATION Aiの取り組みを知っていただく機会の創出を図ります。

本プログラムについて

YOUTRUSTが展開する「#ユートラストはじめました」企画は、新年度の節目にあわせて新たな挑戦や出会いにつながる多様な機会を届ける取り組みです。STATION Aiはその趣旨に賛同し日本最大級のオープンイノベーション拠点として起業や新規事業、共創に関心のある方々に向けて現地でしか得られない体験機会を提供します。

今回のプログラムでは、施設見学にとどまらず起業家育成支援プログラムの一端に触れられる企画や実際に会員同士の交流が生まれているイベントの見学・交流機会を組み合わせることで、STATION Aiの価値を立体的に体感いただけます。

■ 実施の背景

STATION Aiでは、スタートアップやパートナー企業、大学、VCなどさまざまなプレイヤーが集い、新規事業やオープンイノベーションの創出に取り組んでいます。STATION Aiに入居する人々の挑戦やその現場に触れることで、新たな価値を生み出すハブとなることを目指しています。

このたび、YOUTRUSTの企画と連動して体験型プログラムを実施することで、中部圏にとどまらず関東圏においても起業や新規事業に関心を持つ方々との新たな接点の創出を目指します。

■ 本プログラムの特長

１. STATION Aiの全体像を知るガイドツアー

STATION Aiの施設の特徴や参画する多様なプレイヤー、館内で生まれている共創の取り組みについて紹介します。オープンイノベーション拠点としての役割や、実際の活用イメージを現地で体感いただけます。

２. 起業家育成支援プログラム「ACTIVATION Lab」と連動 ※オンライン開催あり

愛知県が主催し、STATION Aiが運営する社会人向け起業家育成プログラム「ACTIVATION Lab」と連動した企画を通して、STATION Aiがどのように挑戦者を支援しているかその考え方などプログラムの一部を体験いただけます。地域を問わず起業や新規事業に関心を持つ方々に向けてSTATION Aiとの接点を広げる機会を創出します。

３. 会員交流イベント「Pitch&Meetup」の見学・交流

STATION Aiで日常的に行われている出会いや交流の雰囲気を感じていただくため、「Pitch&Meetup」に参加できます。STATION Aiの施設の見学に加え、参加者同士や会員との交流を通して、コミュニティの実際の熱量に触れていただけます。

本プログラムの概要

■ 開催概要

・開催日：2026年6月24日（水）

・会場：STATION Ai｜一部オンライン

・参加方法：下記募集URLより応募

・募集URL：https://youtrust.jp/lp/2026springcp_event_stationai

・応募締切：［現地ツアー］5/31(日)23:59

［オンライン配信］6/10(水)15:00

■ 実施内容

・13:00～15:00 ガイドツアー

・15:00～16:00 「ACTIVATION Lab」連動企画（起業家育成支援プログラムの理解・体験）

※オンライン開催あり

・16:00～18:00 「Pitch&Meetup」への参加（見学＋交流）

■ 参加条件

ガイドツアーおよび現地「ACTIVATION Lab」連動企画：最少催行人数4名

■ 応募方法

YOUTRUSTのウェブページから応募できます。

応募方法の詳細は、YOUTRUSTの募集ページをご確認ください。

募集URL：https://youtrust.jp/lp/2026springcp_event_stationai

■ 関連ページ

「#ユートラストはじめました」特設ページ：https://youtrust.jp/lp/sns/100people

「春からユートラストキャンペーン」特設ページ：https://youtrust.jp/lp/sns/100people/springcp

YOUTRUSTとの連携について

STATION Aiは、本プログラムの実施に加え、YOUTRUSTが展開するプロモーションにも協力します。

YOUTRUSTは、「#ユートラストはじめました」をテーマにしたウェブCMの公開や、「100人の#ユートラストはじめました」、「春からユートラストキャンペーン」の実施を通して、この春に新たな一歩を踏み出す人々へのきっかけを届けます。STATION Aiとしても、交通広告や特設サイトへの協力を通して本企画の発信を後押しします。

今回の連携を通して、STATION Aiは東海エリアに限らず、起業・新規事業・オープンイノベーションに関心を持つ方々との接点を広げ、今後の来訪やコミュニティおよびプログラムへの参加へとつながる取り組みを推進していきます。

STATION Ai コメント尾崎 裕樹（STATION Ai株式会社 取締役 兼 投資企画室長）

STATION Aiは、愛知県名古屋市に拠点を置くオープンイノベーション拠点として、中部圏を中心に多くの方々にご活用いただいています。一方で、起業や新規事業、オープンイノベーションへの挑戦は、地域を越えて広がっていくものです。今回の取り組みを通して、関東圏をはじめ全国の皆さまにもSTATION Aiの取り組みや価値を知っていただくきっかけをつくりたいと考えています。

STATION Aiは、「挑戦をつなぎ、未来を動かす。」をミッションに掲げています。拠点であるからこそ、実際に足を運んでいただくことで生まれる出会いや熱量、偶発的な交流があります。同時に、挑戦したい人や企業が、地域や所属を問わず関わり合い、新たな可能性を広げていける場でもあります。今回の体験プログラムが、STATION Aiに集うスタートアップやパートナー企業、コミュニティの空気に触れていただく入口となり、参加された皆さまにとって新たな挑戦や共創の一歩につながれば嬉しく思います。

STATION Aiについて

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に、さまざまな支援サービスを提供しています。1,000社を超える国内外のスタートアップ企業、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等が参画し、新規事業創出に取り組んでいます。

働きやすいオフィス環境の提供に加え、事業成長をサポートする勉強会やメンタリング、マッチング機会などを通じて、挑戦する人や企業を支援しています。アジアにおけるオープンイノベーションの聖地 “innovation terminal” を目指しています。

■ お問い合わせ

STATION Ai株式会社

お問い合わせフォーム： https://stationai.co.jp/contact