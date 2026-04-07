ライフエッグ、環境配慮型ノベルティで販促の差別化を提案 プレミアム・インセンティブショー春2026に出展

株式会社オウルテック上記写真はイメージです

株式会社オウルテックのグループ会社である株式会社ライフエッグ（本社：神奈川県海老名市）は、2026年4月8日（水）から10日（金）に東京・池袋で開催される「第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026」に出展いたします。

「第73回インターナショナルプレミアム・インセンティブショー春2026」

近年、企業の販促活動やノベルティにおいては、環境配慮やブランド価値向上への意識が高まっております。株式会社ライフエッグでは、こうしたニーズに対応し、日本製の木材を活用した温かみのあるノベルティ製品を通じて、企業の差別化を支援しております。





本展示では、木製・アクリルスタンド、マグネットやキーホルダーをはじめとする各種ノベルティ製品を展示し、企業ブランディングや販促施策に活用可能な提案を行います。環境配慮型素材を用いた製品により、SDGsへの取り組みを意識したプロモーションにも対応可能です。また、OEMによるオリジナル製品の企画・製造にも対応しており、小ロットからのご相談や短納期での対応など、柔軟な製品開発体制についてもご紹介いたします。会場では実際のサンプルをご覧いただきながら、具体的な活用方法や導入事例についてもご案内いたします。販促・マーケティング・企業ギフトのご担当者様におかれましては、この機会にぜひご来場いただき、実際の製品品質や提案内容をご体感ください。【開催概要】

■展示会名：第73回インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2026

■会期：2026年4月8日（水）～10日（金）

■時間：10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

■会場：東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター（東京都豊島区東池袋3-1-4）

■ブース番号：No.3053



皆様のご来場を心よりお待ちしております。

・公式サイト： https://www.pishow.com/73pi/

※会場案内図や、アクセスにつきましては上記URLからご確認下さい。

グループ会社：

株式会社ライフエッグ

https://www.life-egg.co.jp/

【本 社】 神奈川県海老名市中新田5-24-1

【設 立 日】 平成26年2月14日

【代 表】 代表取締役 東海林 春男

【業 務 内 容】 神奈川県海老名市に本社を構え、輸入事業、OEM開発事業、プリント事業、ワイン事業などを展開しています。これまで培ったものづくりのノウハウを活かし、商品開発から検証や品質の管理を実施。当社は株式会社オウルテックをはじめとしたライフエッググループを支えています。お客様に寄り添い、お客様と一緒に魂を込めた商品を企画し、より多くの方に喜んで頂けるものづくりを第一に考え、努力を怠らず、既存の商品や未来のものづくりに活かしていきます。

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。