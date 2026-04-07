人材紹介・派遣会社向け求職者獲得支援サービス「PRO FIT AGENT」提供開始――求人プラットフォーム有料化時代に、集客・CA育成・経営者勉強会をワンパッケージで

ヒューマンアラウンド株式会社

ヒューマンアラウンド株式会社（所在地：大阪市中央区南船場、代表：野田亨）は、人材紹介・派遣会社の経営者を対象とした求職者獲得支援サービス「PRO FIT AGENT」を2026年4月より提供開始しました。

※PRO FIT AGENTは人材紹介で２０年の実績を元に開発したサービスです。

サービス誕生の背景

2026年、主要求人プラットフォームのルール変更が相次ぎ、広告予算を投じなければ求職者の画面にすら表示されない構造となりました。特に中小の人材紹介・派遣会社にとっては、これまで以上に集客コストが経営を圧迫する時代に入っています。

同時に、採用担当者（CA）の育成・定着、経営者の孤立といった課題も深刻化しています。

「ツールだけ導入して終わり」では解決しない。20年間、採用支援の現場でその現実を見続けてきたからこそ、PRO FIT AGENTは集客・育成・経営者支援の3つをセットで提供するサービスとして設計されました。

PRO FIT AGENTの3つの柱

【1】集客：主要求人媒体への一括自動拡散

※人材紹介・派遣会社向け求職者獲得支援サービス「PRO FIT AGENT」

1回の入力で複数の求人プラットフォームに同時配信されます。

・有料求人広告（主要プラットフォーム） ・無料連携媒体 3サービス（追加コスト0円） ・応募課金媒体 数十社（アルバイト・パート1万円／名、社員1.5万円／名。応募時のみ課金。重複・いたずら応募は課金対象外）

同じ予算で露出を最大化し、無駄な広告費を排除します。

【2】育成：CAスキルアップ勉強会（月1回）

「勝てる求人票の書き方」「成約率を高める面談術」など、20年の現場ノウハウをもとにした実践的な勉強会を毎月実施。CAの成長が、そのまま会社の成約率向上につながります。

また、導入企業には自社運営の採用支援メディア「人事の羅針盤」の利用権を無料で提供します。AIによる求人原稿の自動作成（複数パターン対応）に加え、採用戦略の立案から内定後の定着フォローまでを網羅した全12テーマの説明動画・ワークシートを活用できます。

【3】経営：経営者向け事業戦略勉強会（月1回）

利益が出る人材ビジネスの仕組みを体系的にインプット。同じ課題を抱える経営者同士が集まり、学びと情報交換ができる場を提供します。経営者が孤独にならない環境づくりを重視しています。

サービスの詳細・お問い合わせ

料金・導入条件などの詳細はサービスページまたは下記お問い合わせ先にてご案内しています。まずはお気軽にご相談ください。現在、先着10社限定のキャンペーンを実施中です。

導入の流れ

Day 1～3 ご契約・初期設定（申込書類の確認・アカウント発行） Day 4～10 求人ページ構築（AI活用による原稿作成・媒体配信設定） Day 11～14 稼働・運用開始（応募受付スタート・第1回勉強会ご案内）

サービスページ

https://dapper-figolla-099b6b.netlify.app

会社概要

会社名：ヒューマンアラウンド株式会社 代表者：代表取締役 野田亨 所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9 長堀八千代ビル4F 設立：2006年 事業内容：人材採用支援・事業支援 採用支援実績：20年／支援企業3,000社以上（システムベンダー導入実績含む）

本件に関するお問い合わせ

ヒューマンアラウンド株式会社 担当：野田亨 Email：saiyou@h-around.jp